холява написав:"Hotав" , Привет . Это не мое дело , но вы слишком подробно и убедительно пытаетесь что то доказать не убеждаемым А они ведут дискуссию упиваясь своей безнаказанностью , прячась за мониторами .
Эти люди без Родины и племени .Ихнее дело мычать в стойле .Пока не забьют на мясо . Ни кто из них не поймет что такое отучиться на летчика , отлетать сверхнормативное количество часов , остаться в форме , предложить свои услуги государству . Жаль , много недоработок у безопасности страны .
Обожнюю людей, які ставлять діагнози по моніторах. З такою прозорливістю потрібно все кидати та купувати лотерейні білети - всі будуть виграшні. Те, про що ми мелемо тут язиками і те, що робимо у реальному житті - у більшості різні речі. Не будьте таким серйозним, ви ж прожили життя і знаєте, що не все лише чорне, або біле. Вас послухати, то Україна тримається лише на Хотабі. Який у Африці зненацька. Показний патріотизм на форумі та гноблення оточуючих вас не красять. Якщо я вам розкажу, що активно допомогаю військовим з 2014 року, буде амністія з вашого боку? Тут же усі джентльмени, вірять один одному на слово. Чи докази надати?
Schmit написав:Не хотіли вчасно ленд-ліз для швидкої перемоги, бо ж "прийдеться платити" і "нам і так дають все необхідне" - отримуйте піпеточні поставки для підтримки штанів.
Хто не хотів ? Ще раз. Ніхто Україні реально ленд ліз не пропонував. Адміністрація Байдена заявляла, що зосереджена на наданні Україні військової допомоги на безоплатній основі, а не в оренду чи лізинг. “Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти”, - цитував "Голос Америки" позицію Білого Дому з цього питання. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n5p6pgengo
vitaliiangel написав:rjkz Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?
Пока нет. Мнение такое, что в этом году не согласуют. Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы. В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе? Это ЖЖЖ может быть неспроста. Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки. Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год. Из-за противостояния Байдена и респов. Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы.
vitaliiangel написав:rjkz Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?
Пока нет. Мнение такое, что в этом году не согласуют. Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы. В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе? Это ЖЖЖ может быть неспроста. Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки. Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год. Из-за противостояния Байдена и респов. Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы.
ниже по ссылке видео... крч слабонервным не смотреть
Российские военные передали редакции «Соты» видео, снятое неделю назад во время очередной попытки штурма войсками РФ украинских укреплений под Авдеевкой.
Мы публикуем видео как одно из свидетельств огромных потерь армии РФ.
Окрестности Авдеевки – укрепрайон, который Украина формировала с 2014 года. В последнее время российские войска совершают постоянные «мясные штурмы» района, отвлекая украинские силы с других направлений. Стратегического значения возможный захват Авдеевки не имеет.
Hotab написав:whois2010 , я не бачу сенсу вам щось доводити, якщо ви не здатні усвідомити і погодитись з більш простими і очевидними речами. Все має бути від простого до складного.
"Hotав" , Привет . Это не мое дело , но вы слишком подробно и убедительно пытаетесь что то доказать не убеждаемым А они ведут дискуссию упиваясь своей безнаказанностью , прячась за мониторами .
Эти люди без Родины и племени .Ихнее дело мычать в стойле .Пока не забьют на мясо . Ни кто из них не поймет что такое отучиться на летчика , отлетать сверхнормативное количество часов , остаться в форме , предложить свои услуги государству . Жаль , много недоработок у безопасности страны .
Ну відштовхнете-виштовхаєте ви тих, хто вас не влаштовує (бо не герой тощо. Але і не злодій), і що?
Залишитись з тими (злодіями), кому ви і слова не кажете за їх крадівництво, посадові зашквари і т!д.... Да і не розмовляють вони з вами. Як і ви з ними, отими биками на дорогах.
Зрозумійте нарешті, що усі суспільства тримаються саме на отаких середняках. Які не герої, але і не злодії. Завтра будь-якого з форумчан призвуть (і неважливо сам піде, або примусять) і він буде служити. Нехай не так, як герої, але Злодії, п'яниці, наркоші, справжні ледацюги та пофігісти, мажори,справжні ухилянти та Ко -- не будуть й навіть так служити...
Навіщо ви відштовхуєте людей? Цікаво. Поясніть.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 13 гру, 2023 17:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:ниже по ссылке видео... крч слабонервным не смотреть
Российские военные передали редакции «Соты» видео, снятое неделю назад во время очередной попытки штурма войсками РФ украинских укреплений под Авдеевкой.
Мы публикуем видео как одно из свидетельств огромных потерь армии РФ.
Окрестности Авдеевки – укрепрайон, который Украина формировала с 2014 года. В последнее время российские войска совершают постоянные «мясные штурмы» района, отвлекая украинские силы с других направлений. Стратегического значения возможный захват Авдеевки не имеет.
Schmit написав:Не хотіли вчасно ленд-ліз для швидкої перемоги, бо ж "прийдеться платити" і "нам і так дають все необхідне" - отримуйте піпеточні поставки для підтримки штанів.
Хто не хотів ? Ще раз. Ніхто Україні реально ленд ліз не пропонував. Адміністрація Байдена заявляла, що зосереджена на наданні Україні військової допомоги на безоплатній основі, а не в оренду чи лізинг. “Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти”, - цитував "Голос Америки" позицію Білого Дому з цього питання. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n5p6pgengo
Завтра будь-якого з форумчан призвуть (і неважливо сам піде, або примусять) і він буде служити. Нехай не так, як герої, але Злодії, п'яниці, наркоші, справжні ледацюги та пофігісти, мажори,справжні ухилянти та Ко -- не будуть й навіть так служити...