Додано: Сер 13 гру, 2023 18:22

Для меня до сих пор удивителен момент как 300 тисяч человек (убитые + инвалиды) могли добровольно превратиться в мясо по приказу одного человека. Это эквивант всего мужского населения призывного возраста таких городов как Курс, Брянск, Белгород, Орел. Тоесть если бы погибшие были только с этих городов, но мужиков в этих городах совсем бы не осталось.



СССР начал сдуваться уже когда потери в Афгане перевалили за 10 тысяч.

США во Вьетнаме сдулось когда потери перевелили за 50 тысяч.

Какие еще есть примеры из недавней истории?

Ну наверно США в Афганистане и Ираке потеряв несколько тысяч солдат унесли ноги или забарикадировались на базах.



А тут счет идет на сотни тысяч.



Кстати на захваченных территориях уже будет меньше здоровых пригодных мужиков, чем зафаршировано Путиным. Где логика? В это же время Джамшуты и Рамзаны плодятся в геометрической прогрессии в самой Рашке.