холява написав:"Hotав" , Привет . Это не мое дело , но вы слишком подробно и убедительно пытаетесь что то доказать не убеждаемым А они ведут дискуссию упиваясь своей безнаказанностью , прячась за мониторами .
Эти люди без Родины и племени .Ихнее дело мычать в стойле .Пока не забьют на мясо . Ни кто из них не поймет что такое отучиться на летчика , отлетать сверхнормативное количество часов , остаться в форме , предложить свои услуги государству . Жаль , много недоработок у безопасности страны .
Обожнюю людей, які ставлять діагнози по моніторах. З такою прозорливістю потрібно все кидати та купувати лотерейні білети - всі будуть виграшні. Те, про що ми мелемо тут язиками і те, що робимо у реальному житті - у більшості різні речі. Не будьте таким серйозним, ви ж прожили життя і знаєте, що не все лише чорне, або біле. Вас послухати, то Україна тримається лише на Хотабі. Який у Африці зненацька. Показний патріотизм на форумі та гноблення оточуючих вас не красять. Якщо я вам розкажу, що активно допомогаю військовим з 2014 року, буде амністія з вашого боку? Тут же усі джентльмени, вірять один одному на слово. Чи докази надати?
Диагноз -это субъективное или коллективное решение консилиума профессионалов -врачей , врача ,устанавливаемый на основе проведенных анализов , и или симптомов заболевания .
Я очень прошу не говорить о войне тех людей которые там не были . Которые не знают что такое служба на пределе возможностей . Которые не знают о налете часов у летчиков ....... и многое другое .
Я , при написании своего мнения ,основываюсь на своих умозаключениях , которые я сделал ,читая ваши или кого то еще сообщениях на форуме . Для меня очень неутешительна большая часть сообщений . Я просто делаю выводы .СВОИ . И ПРО ЧЕСТЬ НЕ НАДО
Ukrainian написав:Хто не хотів ? Ще раз. Ніхто Україні реально ленд ліз не пропонував. Адміністрація Байдена заявляла, що зосереджена на наданні Україні військової допомоги на безоплатній основі, а не в оренду чи лізинг. “Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти”, - цитував "Голос Америки" позицію Білого Дому з цього питання. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n5p6pgengo
andrijk777 написав:А якщо я не хочу плавати в "океане крови каждый день", то як? Іншими словами я бачу сумніви в позиції "відвоювати Крим чи Маріуполь любою ціною", яка є у влади(Зе). Тим більше Маріуполь(а тим більше Крим) не сильно і був проти "Путин приди".
З нормальних людей ніхто не хоче океану крові..ні раз в рік, ні кожен день. Але проблема в тому що є пуйло і в нього інше бачення.
Тому ви або будете під прапором педерації в океані крові, чи під прапором України... але окен буде присутній до моменту поки хтось не переможе.
vitaliiangel написав:ниже по ссылке видео... крч слабонервным не смотреть
Российские военные передали редакции «Соты» видео, снятое неделю назад во время очередной попытки штурма войсками РФ украинских укреплений под Авдеевкой.
Мы публикуем видео как одно из свидетельств огромных потерь армии РФ.
Окрестности Авдеевки – укрепрайон, который Украина формировала с 2014 года. В последнее время российские войска совершают постоянные «мясные штурмы» района, отвлекая украинские силы с других направлений. Стратегического значения возможный захват Авдеевки не имеет.
Hotab написав:whois2010 , я не бачу сенсу вам щось доводити, якщо ви не здатні усвідомити і погодитись з більш простими і очевидними речами. Все має бути від простого до складного.
"Hotав" , Привет . Это не мое дело , но вы слишком подробно и убедительно пытаетесь что то доказать не убеждаемым А они ведут дискуссию упиваясь своей безнаказанностью , прячась за мониторами .
Эти люди без Родины и племени .Ихнее дело мычать в стойле .Пока не забьют на мясо . Ни кто из них не поймет что такое отучиться на летчика , отлетать сверхнормативное количество часов , остаться в форме , предложить свои услуги государству . Жаль , много недоработок у безопасности страны .
Ну відштовхнете-виштовхаєте ви тих, хто вас не влаштовує (бо не герой тощо. Але і не злодій), і що?
Залишитись з тими (злодіями), кому ви і слова не кажете за їх крадівництво, посадові зашквари і т!д.... Да і не розмовляють вони з вами. Як і ви з ними, отими биками на дорогах.
Зрозумійте нарешті, що усі суспільства тримаються саме на отаких середняках. Які не герої, але і не злодії. Завтра будь-якого з форумчан призвуть (і неважливо сам піде, або примусять) і він буде служити. Нехай не так, як герої, але Злодії, п'яниці, наркоші, справжні ледацюги та пофігісти, мажори,справжні ухилянти та Ко -- не будуть й навіть так служити...
Навіщо ви відштовхуєте людей? Цікаво. Поясніть.
Я коротко . У нас есть государство УКРАИНА . На него напали . Его надо ЗАЩИЩАТЬ от нападения . Если его не защищать , всех жителей этого государства -УНИЧТОЖАТ или пошлют снежок убирать от урала до камчатки , где все коллективно исдохнут . О чем не раз говорил тамошний УРУС . Так может лучше защищать УКРАИНУ . Всем !
Готовьте меховые мешочки на свои яички .За вами обязательно прийдут . Не свои, так чужие , которых здесь ждет великое множество респондентов .
Hotab написав:detroytred , Завтра будь-якого з форумчан призвуть (і неважливо сам піде, або примусять) і він буде служити. Нехай не так, як герої, але Злодії, п'яниці, наркоші, справжні ледацюги та пофігісти, мажори,справжні ухилянти та Ко -- не будуть й навіть так служити...
І ці не будуть. В більшості.
раз така впевненість то для чого ж їх пиляти щодня? щоб замість відчуття що роблять спільну справу як можуть, відчули себе чужорідним організмом, другим сортом і замість донатів відкладали в матрас (для хабаря прикордоннику чи воєнкому) готуючись до виїзду
budivelnik написав:але океан (крові) буде присутній до моменту поки хтось не переможе.
Для меня до сих пор удивителен момент как 300 тисяч человек (убитые + инвалиды) могли добровольно превратиться в мясо по приказу одного человека. Это эквивант всего мужского населения призывного возраста таких городов как Курс, Брянск, Белгород, Орел. Тоесть если бы погибшие были только с этих городов, но мужиков в этих городах совсем бы не осталось.
СССР начал сдуваться уже когда потери в Афгане перевалили за 10 тысяч. США во Вьетнаме сдулось когда потери перевелили за 50 тысяч. Какие еще есть примеры из недавней истории? Ну наверно США в Афганистане и Ираке потеряв несколько тысяч солдат унесли ноги или забарикадировались на базах.
А тут счет идет на сотни тысяч.
Кстати на захваченных территориях уже будет меньше здоровых пригодных мужиков, чем зафаршировано Путиным. Где логика? В это же время Джамшуты и Рамзаны плодятся в геометрической прогрессии в самой Рашке.
Zebra написав:Для меня до сих пор удивителен момент как 300 тисяч человек (убитые + инвалиды) могли добровольно превратиться в мясо по приказу одного человека.
я выкладывал интервью гордона с пленными в больнице. Он без морализма спрашивал зачем вы сюда пришли. Ответы значения не имеют, надо видеть их лица и ощущения. Ладно бы 1-2. Все как под копирку одинаковые. И в основном с мелких городков, много зауральских. Понимаете там жизнь такая... что война им не намного хуже.
Завтра будь-якого з форумчан призвуть (і неважливо сам піде, або примусять) і він буде служити. Нехай не так, як герої, але Злодії, п'яниці, наркоші, справжні ледацюги та пофігісти, мажори,справжні ухилянти та Ко -- не будуть й навіть так служити...
І ці не будуть. В більшості.
В цьому ми маємо розбіжності в поглядах)) Як Ви повністю впевнені, що ці в більшості не будуть, так я на 99,9% впевнений, що ВСІ з них будуть.
Це антигероїв важко переконати, примусити. А звичайних людей цілком можливо.
До речі, що таке демократія? За умов, що більшість суспільства обивателі (тобто не герої і не антигерої). Це надання змоги отим середнякам-обивателям права говорити, впливати. Бо! Герої, коли закликають усіх бути активістами, чомусь не замислюються, що антигерої теж можуть зробити теж саме -- й затягнути середняків на свій фланг. І тоді й відбуваються: або анархії, або коммі, або ін. Дивлячись, хто затягнув.
Нічого кращого, ніж демократія, поки не втілили...
А героям, якщо хочеться когось вигнати-шпиняти, то он з такими же активними антигероями можна розминатись. З цього ще й користь буде.
Zebra написав:Для меня до сих пор удивителен момент как 300 тисяч человек (убитые + инвалиды) могли добровольно превратиться в мясо по приказу одного человека. Это эквивант всего мужского населения призывного возраста таких городов как Курс, Брянск, Белгород, Орел. Тоесть если бы погибшие были только с этих городов, но мужиков в этих городах совсем бы не осталось.
СССР начал сдуваться уже когда потери в Афгане перевалили за 10 тысяч. США во Вьетнаме сдулось когда потери перевелили за 50 тысяч. Какие еще есть примеры из недавней истории? Ну наверно США в Афганистане и Ираке потеряв несколько тысяч солдат унесли ноги или забарикадировались на базах.
А тут счет идет на сотни тысяч.
Кстати на захваченных территориях уже будет меньше здоровых пригодных мужиков, чем зафаршировано Путиным. Где логика? В это же время Джамшуты и Рамзаны плодятся в геометрической прогрессии в самой Рашке.
Так в том-то и дело, что они не только с этих городов -- а еще с кучи мелких сел и деревень. Итого: 0.3 ляма из примерно 40 -- т.е. меньше 1% мужского населения.
Из недавней -- нету. Но кто-то писал, что питун очень вдохновлен образом сталина с его милионными потерями.
С Афганом все чуть наоборот было: совок в Афгане начал сливать потому, что сам совок сыпаться начал.
Так нафиг никому не нужны эти "здоровые пригодные мужики": вся экономика рашки завязана на "трубу" -- для ее эксплуатации хватит и 80ти лямов населения (при этом в армии для охраны будет 40)... А Джамшутов и Рамзанов тоже гребут -- вы за них не переживайте