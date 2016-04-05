холява написав: Я коротко . У нас есть государство УКРАИНА . На него напали . Его надо ЗАЩИЩАТЬ от нападения . Если его не защищать , всех жителей этого государства -УНИЧТОЖАТ или пошлют снежок убирать от урала до камчатки , где все коллективно исдохнут . О чем не раз говорил тамошний УРУС . Так может лучше защищать УКРАИНУ . Всем !
Готовьте меховые мешочки на свои яички .За вами обязательно прийдут . Не свои, так чужие , которых здесь ждет великое множество респондентов .
Звиняйте за повторення запитання, але цікаво не чому відштовхуєте або очевидне що краще захищати країну, а навіщо??? (відштовхуєте). Те, що Ви вважаєте себе правим, маєте право і т.д., це зрозуміло, а от навіщо?
Zebra написав:Для меня до сих пор удивителен момент как 300 тисяч человек (убитые + инвалиды) могли добровольно превратиться в мясо по приказу одного человека. Это эквивант всего мужского населения призывного возраста таких городов как Курс, Брянск, Белгород, Орел. Тоесть если бы погибшие были только с этих городов, но мужиков в этих городах совсем бы не осталось.
Мені роки назад по іншому питанню колега Мортимер дуже влучно зауважив: 100 грн. однією купюрою (тобто в одного) зовсім інша річ, ніж 100 грн. по гривні (тобто в ста чоловік).
Извините , что пишу . Был случай у меня , привозят двух раненых .У капитана ВОСП (мино-взрывное ) ,у его солдата акубаротравма , обе перепонки разорваны . Осколки в мягких и по касательной .Вместе под выстрел попали . У всех идет забор крови . Капитан на этил проходит , а солдат нет .Явно видно что выпивши и не мало . . Запах -гимн . Ну думаю , щас ... а офицер говорит ,ты не трогай его пожалуйста он меня три раза от смерти спасал . Короче три раза на ноль с командиром ходил , а потом вытаскивал его . И все время под мухой .
...... нельзя писать конечно такое ...... но спрятали его , а уже после отрицательной пробы на этил обрабатывали . Про наркоманов не хочу говорить , но и они попадались ...не сцыкуны