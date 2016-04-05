Додано: Сер 13 гру, 2023 18:48

detroytred



Извините , что пишу .

Был случай у меня , привозят двух раненых .У капитана ВОСП (мино-взрывное ) ,у его солдата акубаротравма , обе перепонки разорваны . Осколки в мягких и по касательной .Вместе под выстрел попали . У всех идет забор крови .

Капитан на этил проходит , а солдат нет .Явно видно что выпивши и не мало . . Запах -гимн .

Ну думаю , щас ... а офицер говорит ,ты не трогай его пожалуйста он меня три раза от смерти спасал . Короче три раза на ноль с командиром ходил , а потом вытаскивал его . И все время под мухой .



...... нельзя писать конечно такое ...... но спрятали его , а уже после отрицательной пробы на этил обрабатывали .

Про наркоманов не хочу говорить , но и они попадались ...не сцыкуны



РЫ .СЫ я ни кого не толкаю и не отталкиваю .