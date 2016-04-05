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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5858585958605861
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:37

  холява написав:
Я коротко .
У нас есть государство УКРАИНА .
На него напали .
Его надо ЗАЩИЩАТЬ от нападения .
Если его не защищать , всех жителей этого государства -УНИЧТОЖАТ или пошлют снежок убирать от урала до камчатки , где все коллективно исдохнут . О чем не раз говорил тамошний УРУС .
Так может лучше защищать УКРАИНУ .
Всем !

Готовьте меховые мешочки на свои яички .За вами обязательно прийдут .
Не свои, так чужие , которых здесь ждет великое множество респондентов .

Звиняйте за повторення запитання, але цікаво не чому відштовхуєте або очевидне що краще захищати країну, а навіщо??? (відштовхуєте).
Те, що Ви вважаєте себе правим, маєте право і т.д., це зрозуміло, а от навіщо?
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Какие еще есть примеры из недавней истории?

Іран - Ірак: 8 років, сотні тисяч життів (по різних оцінках від 200 до 900), жодних результатів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 13 гру, 2023 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:44

  Schmit написав:Якщо нам ленд-ліз був не потрібен, то звичайно, що американці зосереджені на допомозі у вигляді грантів - проста констатація події. Взагалі не бачу протиріччя в заяві офісу Байдена.

Ти не вірно розумієш як це працює. Там був вибір поставити Україні 30 танків по ленд ліз або по інший програмі. Там не було опції поставити 30 по ленд-ліз і 30 по інший програмі.
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/u ... o-ukraine/
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:45

  Zebra написав:Для меня до сих пор удивителен момент как 300 тисяч человек (убитые + инвалиды) могли добровольно превратиться в мясо по приказу одного человека. Это эквивант всего мужского населения призывного возраста таких городов как Курс, Брянск, Белгород, Орел. Тоесть если бы погибшие были только с этих городов, но мужиков в этих городах совсем бы не осталось.

Мені роки назад по іншому питанню колега Мортимер дуже влучно зауважив: 100 грн. однією купюрою (тобто в одного) зовсім інша річ, ніж 100 грн. по гривні (тобто в ста чоловік).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:48

detroytred

Извините , что пишу .
Был случай у меня , привозят двух раненых .У капитана ВОСП (мино-взрывное ) ,у его солдата акубаротравма , обе перепонки разорваны . Осколки в мягких и по касательной .Вместе под выстрел попали . У всех идет забор крови .
Капитан на этил проходит , а солдат нет .Явно видно что выпивши и не мало . . Запах -гимн .
Ну думаю , щас ... а офицер говорит ,ты не трогай его пожалуйста он меня три раза от смерти спасал . Короче три раза на ноль с командиром ходил , а потом вытаскивал его . И все время под мухой .

...... нельзя писать конечно такое ...... но спрятали его , а уже после отрицательной пробы на этил обрабатывали .
Про наркоманов не хочу говорить , но и они попадались ...не сцыкуны

РЫ .СЫ я ни кого не толкаю и не отталкиваю .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:55

Холява
Так я нічого не маю проти алконавтів або наріків, як такових.
Вважаю, що у випившого проявляється його істинна натура.
Тобто абсолютно не сприймаю відмазки -- то він сп'яну наробив.

Я про тих алконавтів, хто п'є - байдикує, порушує ще більше, ніж коли тверезий.

Взагалі я б перевіряв людей --- випиває до ... і каже, робить, як дійсно на душі.

З.и.
Як нікого? Да Ви вище вже фактично вказали чемодан-вокзал-...
detroytred
 
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