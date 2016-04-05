холява написав: Я коротко . У нас есть государство УКРАИНА . На него напали . Его надо ЗАЩИЩАТЬ от нападения . Если его не защищать , всех жителей этого государства -УНИЧТОЖАТ или пошлют снежок убирать от урала до камчатки , где все коллективно исдохнут . О чем не раз говорил тамошний УРУС . Так может лучше защищать УКРАИНУ . Всем !
Готовьте меховые мешочки на свои яички .За вами обязательно прийдут . Не свои, так чужие , которых здесь ждет великое множество респондентов .
Звиняйте за повторення запитання, але цікаво не чому відштовхуєте або очевидне що краще захищати країну, а навіщо??? (відштовхуєте). Те, що Ви вважаєте себе правим, маєте право і т.д., це зрозуміло, а от навіщо?
Zebra написав:Для меня до сих пор удивителен момент как 300 тисяч человек (убитые + инвалиды) могли добровольно превратиться в мясо по приказу одного человека. Это эквивант всего мужского населения призывного возраста таких городов как Курс, Брянск, Белгород, Орел. Тоесть если бы погибшие были только с этих городов, но мужиков в этих городах совсем бы не осталось.
Мені роки назад по іншому питанню колега Мортимер дуже влучно зауважив: 100 грн. однією купюрою (тобто в одного) зовсім інша річ, ніж 100 грн. по гривні (тобто в ста чоловік).
Извините , что пишу . Был случай у меня , привозят двух раненых .У капитана ВОСП (мино-взрывное ) ,у его солдата акубаротравма , обе перепонки разорваны . Осколки в мягких и по касательной .Вместе под выстрел попали . У всех идет забор крови . Капитан на этил проходит , а солдат нет .Явно видно что выпивши и не мало . . Запах -гимн . Ну думаю , щас ... а офицер говорит ,ты не трогай его пожалуйста он меня три раза от смерти спасал . Короче три раза на ноль с командиром ходил , а потом вытаскивал его . И все время под мухой .
...... нельзя писать конечно такое ...... но спрятали его , а уже после отрицательной пробы на этил обрабатывали . Про наркоманов не хочу говорить , но и они попадались ...не сцыкуны
detroytred , мало не пити, не колотись, красиво розмовляти і на словах вболівати за ЗСУ. Як для воюючої країни. Потрібно або воювати, або фінансувати тих, хто не обпісявся воювати. Ще якось можна зрозуміти, що не платить бо нема чим (але тоді чому б не піти захищати, якщо вік дозволяє). Але розказувати, що я жую червону рибу, але податків плачу на 200 грн і не доначу - це виклик і цинізм, за який потрібно жорстоко карати. З розмаху.
Zebra написав:Для меня до сих пор удивителен момент как 300 тисяч человек (убитые + инвалиды) могли добровольно превратиться в мясо по приказу одного человека. Это эквивант всего мужского населения призывного возраста таких городов как Курс, Брянск, Белгород, Орел. Тоесть если бы погибшие были только с этих городов, но мужиков в этих городах совсем бы не осталось.
СССР начал сдуваться уже когда потери в Афгане перевалили за 10 тысяч. США во Вьетнаме сдулось когда потери перевелили за 50 тысяч. Какие еще есть примеры из недавней истории? Ну наверно США в Афганистане и Ираке потеряв несколько тысяч солдат унесли ноги или забарикадировались на базах.
А тут счет идет на сотни тысяч.
Кстати на захваченных территориях уже будет меньше здоровых пригодных мужиков, чем зафаршировано Путиным. Где логика? В это же время Джамшуты и Рамзаны плодятся в геометрической прогрессии в самой Рашке.
Среди них много с т.н. "лднр", а также рамзанов, которые плодятся в геометрической прогрессии. Потери для таких огромных териториальных приобретений невелики.
Bobua написав:От який надійний у нас тил. Жаль лише, що вони чомусь нас не замінюють у війську...
Потрібно 2 опинування зробити - один для цивільних, а інший - для військових. Для цивільних має звучати так: - Що б ви обрали: припинення/заморозка війни на теперішній лінії фронту, чи вже завтра самому піти на фронт?
Ну і для військових: - Щоб ви обрали: 1. припинення/заморозка війни? 2. продовження війни, але нехай вас замінять? 3. продовження війни без заміни?(воюєте до перемоги)
На секунду подумав, може попросити тут форумчан дати відповіді на це☝️ опитування, але... - тут і так все зрозуміло на всі 100500%!
Долярчик, сходи что ли к психологу. Ты уже смеёшься над собственными тупыми шутк ми
Теперь, соберись и послушай меня
Я тебе уже писал, что никакой заморозки войны по любой линии - не будет Рашисты не согласны на заморозку. Пойми это. Прими это
Временная, я подчеркиваю, временная заморозка возможна, если Украина примет т.н. территориальные реалии, а именно - отдать рашистам ВСЮ Запорожскую область, ВСЮ Херсонскую область, ВСЮ Донецкую область, ВСЮ Луганскую область
У тебя, как ты пишешь, много побратымив. А спроси кого-нить: - вот ты из Запорожья/Херсона, ты готов отдать Запорожье/Херсон рашистам ради заморозки войны ?
Дальше, если такая схема прокатывает, то рашисты продолжат утюжить Харьковскую, Николаевскую области. А там и Одесскую
... Те, кто воюет - прекратите всех, кто в тылу, называть "ухилянтами". Прекратите радоваться беспеределу ТЦК. Тот кто радуется любому беспределу, по итогу, получит беспредел в свой адрес. А те кто поддерживает беспредел ТЦК, то лучше вообще пересмотреть свои взгляды на жизнь. Тем более, один из них на лечении и времени для раздумий у него много
Давайте єднатись
А як їх називати? Якщо вони ухиляються...
Вимагати пред`явлення документів -- це тепер “бєзпрєдєл”??
Вимагати пред`явлення документів без підстав - це “бєзпрєдєл” Одягнута військова форма не дає на це ніякого права
Bobua написав:Весною ходив у цивільному одязі містом, зараз ходжу -- чому нема патрулів, чому не зупиняють...?
Чи є докази (у тисячах відосиків) хоч якихось реал.звірств? Хоч когось вдарили прикладом? Хоч когось застрелили? (крім того довбня, що забивав кулаками поліцейську...)
І справді, давайте єднатись. Всі хто не був у війську і на фронті -- ставайте в чергу. Продете цей шлях і буде єдність. А звідки їй ще взятись?
Ти не почув. Бо коли ти будешь цивільним, ти будешь інше співати А ось тоді буду я ставити тобі дуже невдобні запитання Тому, перечитай ще раз, що я написав