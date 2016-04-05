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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5859586058615862
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 19:20

  detroytred написав:Холява
Так я нічого не маю проти алконавтів або наріків, як такових.
Вважаю, що у випившого проявляється його істинна натура.
Тобто абсолютно не сприймаю відмазки -- то він сп'яну наробив.

Я про тих алконавтів, хто п'є - байдикує, порушує ще більше, ніж коли тверезий.

Взагалі я б перевіряв людей --- випиває до ... і каже, робить, як дійсно на душі.

З.и.
Як нікого? Да Ви вище вже фактично вказали чемодан-вокзал-...


А как мне общаться с человеком , который говорит что ждет уруса .
Что ему наплевать на оккупацию моей страны .
Ему благодарность надо выписать или что ?
Если гора не идет к магомеду , то пусть сам собирается и едет к горе .
Некоторые в Мелитополе тоже писали что все равно где они , за то сейчас "запели ", как только в армию всех начали насильно приглашать .
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

гадаю справа,не поспішаючи, йде до "ЗС ЄС", бо Америка все більше "зосереджується"(не туди куди б нам хотілося)

У Німеччині запрацювала коаліція з посилення ППО в Україні
13 Грудня 2023 17:570 122

Коаліцію з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони очолять Німеччина та Франція.
Конференція коаліції з посилення протиповітряної оборони в Україні, пройшла в Берліні в середу, 13 грудня. Про це повідомляє міноборони Німеччини в соцмережі Х.

“Міністр оборони Борис Пісторіус оголосив на засіданні Контактної групи з оборони України 22 листопада, що Німеччина і Франція очолюють Коаліцію з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони”, – зазначається в повідомленні.

Німецьке відомство додає, що це була стартова конференція коаліції. В ній взяли участь близько 70 учасників із 22 країн та представники ЄС і НАТО.

У німецькому міноборони заявили, що метою коаліції є координація розробки архітектури ППО в Україні, яка буде сумісна з НАТО.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 20:34

  detroytred написав:
  холява написав:
Я коротко .
У нас есть государство УКРАИНА .
На него напали .
Его надо ЗАЩИЩАТЬ от нападения .
Если его не защищать , всех жителей этого государства -УНИЧТОЖАТ или пошлют снежок убирать от урала до камчатки , где все коллективно исдохнут . О чем не раз говорил тамошний УРУС .
Так может лучше защищать УКРАИНУ .
Всем !

Готовьте меховые мешочки на свои яички .За вами обязательно прийдут .
Не свои, так чужие , которых здесь ждет великое множество респондентов .

Звиняйте за повторення запитання, але цікаво не чому відштовхуєте або очевидне що краще захищати країну, а навіщо??? (відштовхуєте).
Те, що Ви вважаєте себе правим, маєте право і т.д., це зрозуміло, а от навіщо?

нда, достойный пост от "профессионального военного в мирное время", реальный командир взвода местных ухылянтов...
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 20:35

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Якщо нам ленд-ліз був не потрібен, то звичайно, що американці зосереджені на допомозі у вигляді грантів - проста констатація події. Взагалі не бачу протиріччя в заяві офісу Байдена.

Ти не вірно розумієш як це працює. Там був вибір поставити Україні 30 танків по ленд ліз або по інший програмі. Там не було опції поставити 30 по ленд-ліз і 30 по інший програмі.
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/u ... o-ukraine/

Це не так.
Грантова допомога строго лімітована в межах виділених коштів.
Включаємо логіку.
На зараз адміністрація Байдена заявляє, що кошти майже закінчились.
Що це значить по факту? що фінансові ліміти грантів вичерпано.
Більше Бредлі, Абрамсів, Петріотів..., вже мовчу про Ф16, туди просто не влізло.
А щоб влізло - коштів потрібно було запланувати більше, значно більше.
А що ленд ліз?
Фінансових лімітів там нема, є інші ліміти - як уміють наші "дипломати" домовлятись, стільки б і надали нам зброї під контрнаступ і вчасно, а не "два" Абрамси.
Висновок - ми знову все "проебалі" завдяки кому?
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