detroytred написав:Холява Так я нічого не маю проти алконавтів або наріків, як такових. Вважаю, що у випившого проявляється його істинна натура. Тобто абсолютно не сприймаю відмазки -- то він сп'яну наробив.
Я про тих алконавтів, хто п'є - байдикує, порушує ще більше, ніж коли тверезий.
Взагалі я б перевіряв людей --- випиває до ... і каже, робить, як дійсно на душі.
З.и. Як нікого? Да Ви вище вже фактично вказали чемодан-вокзал-...
А как мне общаться с человеком , который говорит что ждет уруса . Что ему наплевать на оккупацию моей страны . Ему благодарность надо выписать или что ? Если гора не идет к магомеду , то пусть сам собирается и едет к горе . Некоторые в Мелитополе тоже писали что все равно где они , за то сейчас "запели ", как только в армию всех начали насильно приглашать .
гадаю справа,не поспішаючи, йде до "ЗС ЄС", бо Америка все більше "зосереджується"(не туди куди б нам хотілося)
У Німеччині запрацювала коаліція з посилення ППО в Україні 13 Грудня 2023 17:570 122
Коаліцію з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони очолять Німеччина та Франція. Конференція коаліції з посилення протиповітряної оборони в Україні, пройшла в Берліні в середу, 13 грудня. Про це повідомляє міноборони Німеччини в соцмережі Х.
“Міністр оборони Борис Пісторіус оголосив на засіданні Контактної групи з оборони України 22 листопада, що Німеччина і Франція очолюють Коаліцію з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони”, – зазначається в повідомленні.
Німецьке відомство додає, що це була стартова конференція коаліції. В ній взяли участь близько 70 учасників із 22 країн та представники ЄС і НАТО.
У німецькому міноборони заявили, що метою коаліції є координація розробки архітектури ППО в Україні, яка буде сумісна з НАТО.
холява написав: Я коротко . У нас есть государство УКРАИНА . На него напали . Его надо ЗАЩИЩАТЬ от нападения . Если его не защищать , всех жителей этого государства -УНИЧТОЖАТ или пошлют снежок убирать от урала до камчатки , где все коллективно исдохнут . О чем не раз говорил тамошний УРУС . Так может лучше защищать УКРАИНУ . Всем !
Готовьте меховые мешочки на свои яички .За вами обязательно прийдут . Не свои, так чужие , которых здесь ждет великое множество респондентов .
Звиняйте за повторення запитання, але цікаво не чому відштовхуєте або очевидне що краще захищати країну, а навіщо??? (відштовхуєте). Те, що Ви вважаєте себе правим, маєте право і т.д., це зрозуміло, а от навіщо?
нда, достойный пост от "профессионального военного в мирное время", реальный командир взвода местных ухылянтов...
Це не так. Грантова допомога строго лімітована в межах виділених коштів. Включаємо логіку. На зараз адміністрація Байдена заявляє, що кошти майже закінчились. Що це значить по факту? що фінансові ліміти грантів вичерпано. Більше Бредлі, Абрамсів, Петріотів..., вже мовчу про Ф16, туди просто не влізло. А щоб влізло - коштів потрібно було запланувати більше, значно більше. Тепер ленд ліз? Фінансових лімітів там нема, є інші ліміти - наявність на складах, стан.... По деяких позиціях на складах у США техніки, тої ж бронетехніки просто тисячі. Тут уже як зуміли б наші "дипломати" домовлятись, стільки б і надали нам зброї під контрнаступ і вчасно, а не "два" Абрамси. Висновок - шанс повернути втрачені території ми втратили - знову все "проебалі". Кому сказать спасіба?
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 13 гру, 2023 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Це не так. Грантова допомога строго лімітована в межах виділених коштів. Включаємо логіку. На зараз адміністрація Байдена заявляє, що кошти майже закінчились. Що це значить по факту? що фінансові ліміти грантів вичерпано. Більше Бредлі, Абрамсів, Петріотів..., вже мовчу про Ф16, туди просто не влізло. А щоб влізло - коштів потрібно було запланувати більше, значно більше. Тепер ленд ліз? Фінансових лімітів там нема, є інші ліміти - як уміють наші "дипломати" домовлятись, стільки б і надали нам зброї під контрнаступ і вчасно, а не "два" Абрамси. Висновок - шанс повернути втрачені території ми втратили - знову все "проебалі". Кому сказать спасіба?
А ще є золото Полуботка Читай статтю там усе пояснено. Ленд-ліз це був такий собі політичний сигнал раші і на цьому усе.
Це не так. Грантова допомога строго лімітована в межах виділених коштів. Включаємо логіку. На зараз адміністрація Байдена заявляє, що кошти майже закінчились. Що це значить по факту? що фінансові ліміти грантів вичерпано. Більше Бредлі, Абрамсів, Петріотів..., вже мовчу про Ф16, туди просто не влізло. А щоб влізло - коштів потрібно було запланувати більше, значно більше. Тепер ленд ліз? Фінансових лімітів там нема, є інші ліміти - як уміють наші "дипломати" домовлятись, стільки б і надали нам зброї під контрнаступ і вчасно, а не "два" Абрамси. Висновок - шанс повернути втрачені території ми втратили - знову все "проебалі". Кому сказать спасіба?
А ще є золото Полуботка Читай статтю там усе пояснено. Ленд-ліз це був такий собі політичний сигнал раші і на цьому усе.
Так так, тепер, коли все про***, можна робити будь-які відмовки. Але те, що фінансовий ліміт грантів на сьогодні вичерпано, при тому що більше зброї туди не влізло - незаперечний факт.
холява написав: Я коротко . У нас есть государство УКРАИНА . На него напали . Его надо ЗАЩИЩАТЬ от нападения . Если его не защищать , всех жителей этого государства -УНИЧТОЖАТ или пошлют снежок убирать от урала до камчатки , где все коллективно исдохнут . О чем не раз говорил тамошний УРУС . Так может лучше защищать УКРАИНУ . Всем !
Готовьте меховые мешочки на свои яички .За вами обязательно прийдут . Не свои, так чужие , которых здесь ждет великое множество респондентов .
Звиняйте за повторення запитання, але цікаво не чому відштовхуєте або очевидне що краще захищати країну, а навіщо??? (відштовхуєте). Те, що Ви вважаєте себе правим, маєте право і т.д., це зрозуміло, а от навіщо?
нда, достойный пост от "профессионального военного в мирное время", реальный командир взвода местных ухылянтов...
Почекайте-почекайте, Ви й досі не оголосили свої переваги. У всіх інших замічаєте-оцінюєте-визначаєте, чому не на фронті запитуєте, отримуєте відповідь на своє запитання; диван який нагадуєте. Це вже відомо.
Залишився маленький боржок -- давайте тепер про свої переваги, про свій диван, про чому ви не на фронті. Щоб оцінити ваш диван і до якого ж взводу вас занести. Диван прохожого мімо якось на героїчний ну ніяк не тягне. Коротше: що там у вас за взвод-то? Або як кажуть: з якого окопу чи дивану пишите?
Вшосте мовчки зілл'єтеся? Реальний командир взводу місцевих хероїчних зливщиків-ухилянтів.
... Те, кто воюет - прекратите всех, кто в тылу, называть "ухилянтами". Прекратите радоваться беспеределу ТЦК. Тот кто радуется любому беспределу, по итогу, получит беспредел в свой адрес. А те кто поддерживает беспредел ТЦК, то лучше вообще пересмотреть свои взгляды на жизнь. Тем более, один из них на лечении и времени для раздумий у него много
Давайте єднатись
А як їх називати? Якщо вони ухиляються...
Вимагати пред`явлення документів -- це тепер “бєзпрєдєл”?? Весною ходив у цивільному одязі містом, зараз ходжу -- чому нема патрулів, чому не зупиняють...?
Чи є докази (у тисячах відосиків) хоч якихось реал.звірств? Хоч когось вдарили прикладом? Хоч когось застрелили? (крім того довбня, що забивав кулаками поліцейську...)
І справді, давайте єднатись. Всі хто не був у війську і на фронті -- ставайте в чергу. Продете цей шлях і буде єдність. А звідки їй ще взятись?
Теж звернув увагу на цей пост, Лад з якоїсь дурі його одобрив. Пацанчик прямо каже, що вважає нас за лохів, що сам в армію не піде, що можливо готовий відкупатися 1-5тис грн в міс, що ухилянти чьоткі чувачки яких неможна зобіжати. Типова маніпуляція шахраїв.
Мою відповідь на цей брехливий допис видалили дуже швидко
pesikot написав:Мою відповідь на цей брехливий допис видалили дуже швидко
А цей брехливий допис про мене - ніт
от твій пост
pesikot написав:Если ты и лечишься, то явно не по профилю. Или тебе фуражка мозги сдавила, что ты не состоянии написанное сперва прочитать, а потом хоть немного понять
Я, как раз, призываю все объединится и прекратить чвары
Но придётся тебя немного поучить, пацанчик Раз в школе недоучился
Ты призываешь на этом форуме посадить Кличко Для тебя, Кривонос - не генерал и его нужно посадить Порошенко не выпустили - ты только за Попустись уже, желая кого-то посадить, будь готов, что и тебя посадят
Далее, ты считаешь мою помощь ЗСУ - это "готовий відкупатися 1-5тис грн в міс". Ти прямым текстом пишешь, что моя помощь ЗСУ - это откуп. Так я могу и не помогать ЗСУ и ещё кто-то перестанет помогать и ещё, и ещё ... Но кому от этого станет хуже ? А станет хуже ЗСУ.
То есть ты вбиваешь клин, и делаешь это сознательно, между ЗСУ и теми кто помогает ЗСУ
А кому выгодно, чтобы вбивали такой клин в обществе ? ЗСУ выгодно ? Нет Украине выгодно ? Нет России выгодно ? ДА
Вот и подумай на досуге об этом, прежде чем что-то писать
за таке писок б'ють і в реальному житті це тебе ще чекає.
pesikot написав:Мою відповідь на цей брехливий допис видалили дуже швидко
А цей брехливий допис про мене - ніт
от твій пост
pesikot написав:Если ты и лечишься, то явно не по профилю. Или тебе фуражка мозги сдавила, что ты не состоянии написанное сперва прочитать, а потом хоть немного понять
Я, как раз, призываю все объединится и прекратить чвары
Но придётся тебя немного поучить, пацанчик Раз в школе недоучился
Ты призываешь на этом форуме посадить Кличко Для тебя, Кривонос - не генерал и его нужно посадить Порошенко не выпустили - ты только за Попустись уже, желая кого-то посадить, будь готов, что и тебя посадят
Далее, ты считаешь мою помощь ЗСУ - это "готовий відкупатися 1-5тис грн в міс". Ти прямым текстом пишешь, что моя помощь ЗСУ - это откуп. Так я могу и не помогать ЗСУ и ещё кто-то перестанет помогать и ещё, и ещё ... Но кому от этого станет хуже ? А станет хуже ЗСУ.
То есть ты вбиваешь клин, и делаешь это сознательно, между ЗСУ и теми кто помогает ЗСУ
А кому выгодно, чтобы вбивали такой клин в обществе ? ЗСУ выгодно ? Нет Украине выгодно ? Нет России выгодно ? ДА
Вот и подумай на досуге об этом, прежде чем что-то писать
за таке писок б'ють і в реальному житті це тебе ще чекає.
То есть, ты, делая выгодное для россии, работая на россию, угрожаешь мне ? Ты хочешь набить мне морду ?
Приди и набей, рашистская сволочь Но потом не скули