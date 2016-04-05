я у визначенні гниди не помиляюсь, що ти знову доказав.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 21:28
Додано: Сер 13 гру, 2023 21:30
Вы считаете что утром 25го февраля скрепанутые захватили Мелитополь, Бердянск, Токмак и Василевку(ту где Олис делали) только из-за таких аморфных людей, у которых даже короткоствола на руках по закону!!! нет(низзя!), не то что ПК/РПГэшек с Джавелинами и Стингерами, им бейсбольной битой надо было КА-52 и Т-80 сбивать или коктейлями Молотова как ополчение Херсона, покрошенное в парке?
Может кто то другой с равноценным оружием должен был в том парке и на подходе к Бердянску кацапов жечь(Хаттаб??? Так он не на штурмовом вертолёте пилот)???
Додано: Сер 13 гру, 2023 21:42
Именно. Вот это вот "предъявите документы" - это чисто совково-ментовской фетиш, чисто повод доколупаться, никакого логического объяснения не имеющий. Какой в этом смысл - выявить агентов Кремля? Так у них принтер есть наверное. И правового основания нет - везде написано что человека можно остановить только при обоснованном подозрении на правонарушение и дальше спросить документы дабы вписать его данные в протокол. А у нас просто гнобят всех подряд "как стоишь холоп".
Додано: Сер 13 гру, 2023 21:47
барабашов ,
Захватили точно не из-за них. Но они первые должны бежать в ЗСУ (хоть через Крым) для освобождения себя любимых. Но опять страх и безвольность.
Смысла там больше, чем вы думаете. Хоть Кремль может и сбацать паспорт Украины, но у наших может быть инфо на какую именно фамилию. Кроме того в розыске могут быть люди из Крыма (Лугандона) с паспортами Украины, которые приехали для диверсий или разведдеятельности.
Могут искать «лыжников»из ЗСУ. То есть необходимости проверить документы может быть немало.
Что касается законности проверки документов без представителей НПУ, то пока что ее нет . Но скоро будет. Так что свыкайтесь.
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