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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5860586158625863
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 21:28

  pesikot написав:То есть, ты, делая выгодное для россии, работая на россию, угрожаешь мне ?
Ты хочешь набить мне морду ?

Приди и набей, рашистская сволочь
Но потом не скули

я у визначенні гниди не помиляюсь, що ти знову доказав.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 21:30

  холява написав:
  detroytred написав:Холява
Так я нічого не маю проти алконавтів або наріків, як такових.
Вважаю, що у випившого проявляється його істинна натура.
Тобто абсолютно не сприймаю відмазки -- то він сп'яну наробив.

Я про тих алконавтів, хто п'є - байдикує, порушує ще більше, ніж коли тверезий.

Взагалі я б перевіряв людей --- випиває до ... і каже, робить, як дійсно на душі.

З.и.
Як нікого? Да Ви вище вже фактично вказали чемодан-вокзал-...


А как мне общаться с человеком , который говорит что ждет уруса .
Что ему наплевать на оккупацию моей страны .
Ему благодарность надо выписать или что ?
Если гора не идет к магомеду , то пусть сам собирается и едет к горе .
Некоторые в Мелитополе тоже писали что все равно где они , за то сейчас "запели ", как только в армию всех начали насильно приглашать .

Вы считаете что утром 25го февраля скрепанутые захватили Мелитополь, Бердянск, Токмак и Василевку(ту где Олис делали) только из-за таких аморфных людей, у которых даже короткоствола на руках по закону!!! нет(низзя!), не то что ПК/РПГэшек с Джавелинами и Стингерами, им бейсбольной битой надо было КА-52 и Т-80 сбивать или коктейлями Молотова как ополчение Херсона, покрошенное в парке?
Может кто то другой с равноценным оружием должен был в том парке и на подходе к Бердянску кацапов жечь(Хаттаб??? Так он не на штурмовом вертолёте пилот)???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 21:42

  Bobua написав:Вимагати пред`явлення документів -- це тепер “бєзпрєдєл”?? :shock:


Именно. Вот это вот "предъявите документы" - это чисто совково-ментовской фетиш, чисто повод доколупаться, никакого логического объяснения не имеющий. Какой в этом смысл - выявить агентов Кремля? Так у них принтер есть наверное. И правового основания нет - везде написано что человека можно остановить только при обоснованном подозрении на правонарушение и дальше спросить документы дабы вписать его данные в протокол. А у нас просто гнобят всех подряд "как стоишь холоп".
katso
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 21:47

барабашов ,

из-за таких аморфных людей


Захватили точно не из-за них. Но они первые должны бежать в ЗСУ (хоть через Крым) для освобождения себя любимых. Но опять страх и безвольность.

Какой в этом смысл - выявить агентов Кремля?


Смысла там больше, чем вы думаете. Хоть Кремль может и сбацать паспорт Украины, но у наших может быть инфо на какую именно фамилию. Кроме того в розыске могут быть люди из Крыма (Лугандона) с паспортами Украины, которые приехали для диверсий или разведдеятельности.
Могут искать «лыжников»из ЗСУ. То есть необходимости проверить документы может быть немало.
Что касается законности проверки документов без представителей НПУ, то пока что ее нет . Но скоро будет. Так что свыкайтесь.
Hotab
 
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  #<1 ... 5860586158625863
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