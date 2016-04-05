Додано: Сер 13 гру, 2023 21:47



из-за таких аморфных людей







Какой в этом смысл - выявить агентов Кремля?





Захватили точно не из-за них. Но они первые должны бежать в ЗСУ (хоть через Крым) для освобождения себя любимых. Но опять страх и безвольность.Смысла там больше, чем вы думаете. Хоть Кремль может и сбацать паспорт Украины, но у наших может быть инфо на какую именно фамилию. Кроме того в розыске могут быть люди из Крыма (Лугандона) с паспортами Украины, которые приехали для диверсий или разведдеятельности.Могут искать «лыжников»из ЗСУ. То есть необходимости проверить документы может быть немало.Что касается законности проверки документов без представителей НПУ, то пока что ее нет . Но скоро будет. Так что свыкайтесь.