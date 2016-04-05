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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 гру, 2023 20:55
Ukrainian написав: Schmit написав:
Це не так.
Грантова допомога строго лімітована в межах виділених коштів.
Включаємо логіку.
На зараз адміністрація Байдена заявляє, що кошти майже закінчились.
Що це значить по факту? що фінансові ліміти грантів вичерпано.
Більше Бредлі, Абрамсів, Петріотів..., вже мовчу про Ф16, туди просто не влізло.
А щоб влізло - коштів потрібно було запланувати більше, значно більше.
Тепер ленд ліз?
Фінансових лімітів там нема, є інші ліміти - як уміють наші "дипломати" домовлятись, стільки б і надали нам зброї під контрнаступ і вчасно, а не "два" Абрамси.
Висновок - шанс повернути втрачені території ми втратили - знову все "проебалі".
Кому сказать спасіба?
А ще є золото Полуботка
Читай статтю там усе пояснено. Ленд-ліз це був такий собі політичний сигнал раші і на цьому усе.
Так так, тепер, коли все про***, можна робити будь-які відмовки. Але те, що фінансовий ліміт грантів на сьогодні вичерпано, при тому що більше зброї туди не влізло - незаперечний факт.
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Schmit
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Додано: Сер 13 гру, 2023 20:56
Прохожий написав: detroytred написав: холява написав:
Я коротко .
У нас есть государство УКРАИНА .
На него напали .
Его надо ЗАЩИЩАТЬ от нападения .
Если его не защищать , всех жителей этого государства -УНИЧТОЖАТ или пошлют снежок убирать от урала до камчатки , где все коллективно исдохнут . О чем не раз говорил тамошний УРУС .
Так может лучше защищать УКРАИНУ .
Всем !
Готовьте меховые мешочки на свои яички .За вами обязательно прийдут .
Не свои, так чужие , которых здесь ждет великое множество респондентов .
Звиняйте за повторення запитання, але цікаво не чому відштовхуєте або очевидне що краще захищати країну, а навіщо??? (відштовхуєте).
Те, що Ви вважаєте себе правим, маєте право і т.д., це зрозуміло, а от навіщо?
нда, достойный пост от "профессионального военного в мирное время", реальный командир взвода местных ухылянтов...
Почекайте-почекайте, Ви й досі не оголосили свої переваги.
У всіх інших замічаєте-оцінюєте-визначаєте, чому не на фронті запитуєте, отримуєте відповідь на своє запитання; диван який нагадуєте. Це вже відомо.
Залишився маленький боржок -- давайте тепер про свої переваги, про свій диван, про чому ви не на фронті.
Щоб оцінити ваш диван і до якого ж взводу вас занести.
Диван прохожого мімо якось на героїчний ну ніяк не тягне.
Коротше: що там у вас за взвод-то? Або як кажуть: з якого окопу чи дивану пишите?
Вшосте мовчки зілл'єтеся? Реальний командир взводу місцевих хероїчних зливщиків-ухилянтів.
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detroytred
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Додано: Сер 13 гру, 2023 21:30
холява написав: detroytred написав:
Холява
Так я нічого не маю проти алконавтів або наріків, як такових.
Вважаю, що у випившого проявляється його істинна натура.
Тобто абсолютно не сприймаю відмазки -- то він сп'яну наробив.
Я про тих алконавтів, хто п'є - байдикує, порушує ще більше, ніж коли тверезий.
Взагалі я б перевіряв людей --- випиває до ... і каже, робить, як дійсно на душі.
З.и.
Як нікого? Да Ви вище вже фактично вказали чемодан-вокзал-...
А как мне общаться с человеком , который говорит что ждет уруса .
Что ему наплевать на оккупацию моей страны .
Ему благодарность надо выписать или что ?
Если гора не идет к магомеду , то пусть сам собирается и едет к горе .
Некоторые в Мелитополе тоже писали что все равно где они , за то сейчас "запели ", как только в армию всех начали насильно приглашать .
Вы считаете что утром 25го февраля скрепанутые захватили Мелитополь, Бердянск, Токмак и Василевку(ту где Олис делали) только из-за таких аморфных людей, у которых даже короткоствола на руках по закону!!! нет(низзя!), не то что ПК/РПГэшек с Джавелинами и Стингерами, им бейсбольной битой надо было КА-52 и Т-80 сбивать или коктейлями Молотова как ополчение Херсона, покрошенное в парке?
Может кто то другой с равноценным оружием должен был в том парке и на подходе к Бердянску кацапов жечь(Хаттаб??? Так он не на штурмовом вертолёте пилот)???
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барабашов
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Додано: Сер 13 гру, 2023 21:47
барабашов
,
из-за таких аморфных людей
Захватили точно не из-за них. Но они первые должны бежать в ЗСУ (хоть через Крым) для освобождения себя любимых. Но опять страх и безвольность.
Какой в этом смысл - выявить агентов Кремля?
Смысла там больше, чем вы думаете. Хоть Кремль может и сбацать паспорт Украины, но у наших может быть инфо на какую именно фамилию. Кроме того в розыске могут быть люди из Крыма (Лугандона) с паспортами Украины, которые приехали для диверсий или разведдеятельности.
Могут искать «лыжников»из ЗСУ. То есть необходимости проверить документы может быть немало.
Что касается законности проверки документов без представителей НПУ, то пока что ее нет . Но скоро будет. Так что свыкайтесь.
А вы просто педант и буквоед, и требуете буквы закона, или чем вас возмущает проверка документов? Когда внесут изменения, вы с радостью будете показывать? Или в любом случае вас это унижает?
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Hotab
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Додано: Сер 13 гру, 2023 22:15
барабашов написав: Кто теперь на той основной работе ваши функции выполняет, я так понимаю контроль?
Добрый вечер, у меня самый простой случай, который может быть, я ФОП одиночка, за последние несколько лет, я ушел от наемных работников, постепенно переведя все процессы на аутсорсинг. Поэтому просто оповестил крупных клиентов и материнскую компанию, что ухожу.
Так что мой бизнес приостановлен или закрыт, если не удастся опять наладить систему после войны
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freeze
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Додано: Сер 13 гру, 2023 22:20
барабашов написав: холява написав: detroytred написав:
Холява
Так я нічого не маю проти алконавтів або наріків, як такових.
Вважаю, що у випившого проявляється його істинна натура.
Тобто абсолютно не сприймаю відмазки -- то він сп'яну наробив.
Я про тих алконавтів, хто п'є - байдикує, порушує ще більше, ніж коли тверезий.
Взагалі я б перевіряв людей --- випиває до ... і каже, робить, як дійсно на душі.
З.и.
Як нікого? Да Ви вище вже фактично вказали чемодан-вокзал-...
А как мне общаться с человеком , который говорит что ждет уруса .
Что ему наплевать на оккупацию моей страны .
Ему благодарность надо выписать или что ?
Если гора не идет к магомеду , то пусть сам собирается и едет к горе .
Некоторые в Мелитополе тоже писали что все равно где они , за то сейчас "запели ", как только в армию всех начали насильно приглашать .
Вы считаете что утром 25го февраля скрепанутые захватили Мелитополь, Бердянск, Токмак и Василевку(ту где Олис делали) только из-за таких аморфных людей, у которых даже короткоствола на руках по закону!!! нет(низзя!), не то что ПК/РПГэшек с Джавелинами и Стингерами, им бейсбольной битой надо было КА-52 и Т-80 сбивать или коктейлями Молотова как ополчение Херсона, покрошенное в парке?
Может кто то другой с равноценным оружием должен был в том парке и на подходе к Бердянску кацапов жечь(Хаттаб??? Так он не на штурмовом вертолёте пилот)???
Многие уехали в Запорожье и дальше , в Польшу .
Еще месяца полтора пропускали , а потом из этого бизнес сделали .
Кто захотел тот уехал .
Многие из Васильевки , Мелитополя , Бердянска , Энергодара мне встречались на позициях .
Ребята -ОГОНЬ !
Только один был странноватый из военкомата Васильевки .Он все время кушал .Спал возле забора , считал что по больнице приход будет .Куда делся не знаю .
А какая разница на каком вертолете летал или летает Хоттабыч .
Хоттабыча я уважаю !
Не следует ругаться .
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холява
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Додано: Сер 13 гру, 2023 22:21
Zebra написав:
Для меня до сих пор удивителен момент как 300 тисяч человек (убитые + инвалиды) могли добровольно превратиться в мясо по приказу одного человека. Это эквивант всего мужского населения призывного возраста таких городов как Курс, Брянск, Белгород, Орел. Тоесть если бы погибшие были только с этих городов, но мужиков в этих городах совсем бы не осталось.
СССР начал сдуваться уже когда потери в Афгане перевалили за 10 тысяч.
США во Вьетнаме сдулось когда потери перевелили за 50 тысяч.
Какие еще есть примеры из недавней истории?
Ну наверно США в Афганистане и Ираке потеряв несколько тысяч солдат унесли ноги или забарикадировались на базах.
А тут счет идет на сотни тысяч.Кстати на захваченных территориях уже будет меньше здоровых пригодных мужиков, чем зафаршировано Путиным. Где логика?
В это же время Джамшуты и Рамзаны плодятся в геометрической прогрессии в самой Рашке.
Вся проблема Вашего непонимания заключена в одном - Вы не разобрались достоверно какова причина этой войны и кто заинтересованные стороны. Я бы добавил еще что заинтересованные стороны обладают немалыми, мягко говоря, ресурсами и организовали непрерывный поток фейков в сми, которые создают сильный отвлекающий шум, скрывающий очевидную причину войны.
Если вкратце не называя заинтересованные стороны поименно, то можно сказать, что эта война в Украине является составным элементом политики, которую ведет транснациональная корпорация Газпром. Она воюет с конкурентами и хочет быть монополистом на самом жирном европейском рынке природного газа.
Кто конкуренты для Газпрома на европейском рынке по поставкам природного газа по трубопроводам? Катар и Туркменистан
. Там слишком крупные давно известные залежи природного газа, который эти страны просто желают продавать в богатой Европе напрямую, минуя посредничество Газпрома с его дорогими газотранспортными системами. Для этого им нужно построить собственные газопроводы, которые будут проходить через другие страны, как не крути. И как только очередной проект строительства газопровода утверждается или близок к утверждению, чвк газпрома провоцируют войну в одной или нескольких странах, через которые будет идти газопровод. Итак, какие же это страны уже пострадали и которые хотели чтобы газопровод строился на их территории?
- Армения и Азербайджан из-за спровоцированного извне конфликта за Нагорный Карабах в 1987-1994 г.г.,
- Чечня дважды в 1994-1996 г.г., 1999-2001 г.г.,
- Иран (подозрительно как-то всплыли и стали подозрительно широко известными данные, что страна занимается разработкой ядерного оружия, подтверждений этому так и не обнаружено, но санкции были наложены на страну с 2006 года, что сделало невозможным строительство газопровода),
- Грузия, после того как Саакашвили предложил Туркменистану территорию страны для прокладки газопровода подверглась нападению в 2008 году (пятидневная война),
- Сирия, с 2011 года по нынешний день (самый выгодный, удобный и перспективный маршрут газопровода из Катара лежит через эту страну)
- Украина, с 2014 года по сегодняшний день из-за нежелания отдать свою ГТС Газпрому и желание Газпрома иметь в собственности территорию, которую нельзя обойти при строительстве газопровода из Туркменистана для блокирования этого строительства столько сколько это будет нужным.
Если рассуждать дальше, то Газпрому не нужны люди на этих территориях. Точка. Нужны только эти территории, которые будут охранять от освоения охранные компании Газпрома.
Поэтому мы видим полное уничтожение населенных пунктов Украины при наступлении агрессоров и при их отступлении. А там, где что-то останется будут жить упомянутые Вами Джамшуты и Рамзаны.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 22:29
freeze
Привет , Старина !
Как вы , подлечились ? Хотя глупый вопрос .Как можно даже за 10 дней подлечиться .
Вы подойдите к начмеду или к командиру и попросите направление в госпиталь на обследование .
Не звери же , должны отпустить .
Я в курсе что происходит сейчас у вас .
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Додано: Сер 13 гру, 2023 22:31
Hotab написав:
А вы просто педант и буквоед, и требуете буквы закона, или чем вас возмущает проверка документов?
З поліцією є нюанс))
Такий самий, як був з недобросовісними начальниками патрулів в гарнізонах. Особливо відносно курсантів)
Зупиняє такий начпатр перевіряє документи і гудбай.
А сам вносить, як порушника, наприклад, форми одягу. Зробив план швиденько і додому.
Так і з поліцією. Вписали дані в постанову і ... оскаржуй.
А так поки спочатку підстави для пред'явлення документів. Не перевірки, а пред'явлення.
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