Додано: Сер 13 гру, 2023 22:21

Zebra написав: Для меня до сих пор удивителен момент как 300 тисяч человек (убитые + инвалиды) могли добровольно превратиться в мясо по приказу одного человека. Это эквивант всего мужского населения призывного возраста таких городов как Курс, Брянск, Белгород, Орел. Тоесть если бы погибшие были только с этих городов, но мужиков в этих городах совсем бы не осталось.



СССР начал сдуваться уже когда потери в Афгане перевалили за 10 тысяч.

США во Вьетнаме сдулось когда потери перевелили за 50 тысяч.

Какие еще есть примеры из недавней истории?

Ну наверно США в Афганистане и Ираке потеряв несколько тысяч солдат унесли ноги или забарикадировались на базах.



А тут счет идет на сотни тысяч.



Кстати на захваченных территориях уже будет меньше здоровых пригодных мужиков, чем зафаршировано Путиным. Где логика? В это же время Джамшуты и Рамзаны плодятся в геометрической прогрессии в самой Рашке. Для меня до сих пор удивителен момент как 300 тисяч человек (убитые + инвалиды) могли добровольно превратиться в мясо по приказу одного человека. Это эквивант всего мужского населения призывного возраста таких городов как Курс, Брянск, Белгород, Орел. Тоесть если бы погибшие были только с этих городов, но мужиков в этих городах совсем бы не осталось.СССР начал сдуваться уже когда потери в Афгане перевалили за 10 тысяч.США во Вьетнаме сдулось когда потери перевелили за 50 тысяч.Какие еще есть примеры из недавней истории?Ну наверно США в Афганистане и Ираке потеряв несколько тысяч солдат унесли ноги или забарикадировались на базах.А тут счет идет на сотни тысяч.В это же время Джамшуты и Рамзаны плодятся в геометрической прогрессии в самой Рашке.

Вся проблема Вашего непонимания заключена в одном - Вы не разобрались достоверно какова причина этой войны и кто заинтересованные стороны. Я бы добавил еще что заинтересованные стороны обладают немалыми, мягко говоря, ресурсами и организовали непрерывный поток фейков в сми, которые создают сильный отвлекающий шум, скрывающий очевидную причину войны.Если вкратце не называя заинтересованные стороны поименно, то можно сказать, что эта война в Украине является составным элементом политики, которую ведет транснациональная корпорация Газпром. Она воюет с конкурентами и хочет быть монополистом на самом жирном европейском рынке природного газа.Кто конкуренты для Газпрома на европейском рынке по поставкам природного газа по трубопроводам?. Там слишком крупные давно известные залежи природного газа, который эти страны просто желают продавать в богатой Европе напрямую, минуя посредничество Газпрома с его дорогими газотранспортными системами. Для этого им нужно построить собственные газопроводы, которые будут проходить через другие страны, как не крути. И как только очередной проект строительства газопровода утверждается или близок к утверждению, чвк газпрома провоцируют войну в одной или нескольких странах, через которые будет идти газопровод. Итак, какие же это страны уже пострадали и которые хотели чтобы газопровод строился на их территории?- Армения и Азербайджан из-за спровоцированного извне конфликта за Нагорный Карабах в 1987-1994 г.г.,- Чечня дважды в 1994-1996 г.г., 1999-2001 г.г.,- Иран (подозрительно как-то всплыли и стали подозрительно широко известными данные, что страна занимается разработкой ядерного оружия, подтверждений этому так и не обнаружено, но санкции были наложены на страну с 2006 года, что сделало невозможным строительство газопровода),- Грузия, после того как Саакашвили предложил Туркменистану территорию страны для прокладки газопровода подверглась нападению в 2008 году (пятидневная война),- Сирия, с 2011 года по нынешний день (самый выгодный, удобный и перспективный маршрут газопровода из Катара лежит через эту страну)Если рассуждать дальше, то Газпрому не нужны люди на этих территориях. Точка. Нужны только эти территории, которые будут охранять от освоения охранные компании Газпрома.Поэтому мы видим полное уничтожение населенных пунктов Украины при наступлении агрессоров и при их отступлении. А там, где что-то останется будут жить упомянутые Вами Джамшуты и Рамзаны.