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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5860586158625863
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:34

detroytred ,

А так поки спочатку підстави для пред'явлення документів. Не перевірки, а пред'явлення.


Зараз для спільного патруля (ТЦК + НПУ) підстава для перевірки не треба. Достатньо ВП. А скоро і НПУ не треба буде.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:47

  Hotab написав:detroytred ,

А так поки спочатку підстави для пред'явлення документів. Не перевірки, а пред'явлення.


Зараз для спільного патруля (ТЦК + НПУ) підстава для перевірки не треба. Достатньо ВП. А скоро і НПУ не треба буде.

Трошки не так.
В Постанові КМУ чітко визначені, кажись, 9 обставин, за яких визначені наказом коменданта гарнізону посадові особи мають право перевірки документів.

Тобто - обставини + саме уповноважені (з наказу) особи.

Усе інше це з розряду "попрохали* пред'явити.
Чому не вносять зміни -- ?

А наявність поліцейського у спільному патрулі -- це теж на авось.
Для поліції залишаються ті ж самі, що і раніше, підстави для вимоги пред'явлення документів. Кажись)), 7.
ВС накладає обов'язок громадянину мати документи, але не розширює прав поліції вимагати їх пред'явлення.
Цирк...
До того ж поліцейський не має права надавати стороннім)) особам особисті дані громадянина, які він отримав.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:04

Хакери зламали «Київстар» через обліковий запис одного зі співробітників, — президент компанії Комаров

Він додав, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери».
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:06

есть ли у вас план мистер Фикс?

класний план на 2024 від Віталій Гайдукевич

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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

холява написав:freeze

Привет , Старина !
Как вы , подлечились ? Хотя глупый вопрос .Как можно даже за 10 дней подлечиться .
Вы подойдите к начмеду или к командиру и попросите направление в госпиталь на обследование .

Не звери же , должны отпустить .
Я в курсе что происходит сейчас у вас .


Добрый вечер))) Дали несколько дней отпуска, заодно дал начмед направление в госпиталь у нас на Пироговской, проконсультируйся предварительно у невролога.
Зашёл по приезду туда, столпотворение людей, военных, инвалидов, попасть на прием на консультацию через две недели. Или официально иди на ВЛК на несколько недель. Пока не могу бросить своих хлопцев в сложную минуту. Это будет предательство.
Поэтому метнулся в самую дорогую частную клинику, военным 30 процентов скидка, внимательный врач, МРТ головного мозга, допплер, эхо сердца. Как я понял, ситуация не очень, но до следующего лета планирую в ЗСУ дотянуть.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:16

  Schmit написав:Включаємо логіку.
На зараз адміністрація Байдена заявляє, що кошти майже закінчились.
Що це значить по факту? що фінансові ліміти грантів вичерпано..
Тепер ленд ліз?
Фінансових лімітів там нема, є інші ліміти - наявність на складах, стан....
Висновок - шанс повернути втрачені території ми втратили - знову все "проебалі"

Тепер вмикаємо логіку. На США світ клином зійшовся? Поки США владнає свої внутрішні політичні розбіжності - Японія дає нам 4,5 млрд.дол. Данія ще 1 млрд. Норвегія ще майже 1 млрд. Ще там хтось, я всіх не пам'ятаю - це за останні дні цифри по грошам. Військова допомога - це окремо, хто і скільки не пишу, бо не вважаю за розумне це розголошувати (навіть якщо інформація є в ЗМІ). Ви десь бачили, щоб русня писала, хто і яку зброю їм постачає?
Тепер щодо "Висновка" жирним - логіка хутко зникла, вилізла зрада. Schmit, ми шо капітуляцію вже підписали? Ні? То ̶с̶т̶у̶л̶і̶т̶ь̶ ̶д̶у̶п̶у̶,̶ ̶в̶с̶т̶а̶н̶ь̶т̶е̶ ̶з̶ ̶к̶о̶л̶і̶н̶,̶ ̶в̶д̶я̶г̶н̶і̶т̶ь̶ ̶ш̶т̶а̶н̶ц̶і̶ ̶і̶ ̶не звиздіть.
ПС. Деякі дописувачі бісять так, що культурно відповідати вже не можу, звиняйте.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:17

  freeze написав:
холява написав:freeze

Привет , Старина !
Как вы , подлечились ? Хотя глупый вопрос .Как можно даже за 10 дней подлечиться .
Вы подойдите к начмеду или к командиру и попросите направление в госпиталь на обследование .

Не звери же , должны отпустить .
Я в курсе что происходит сейчас у вас .


Добрый вечер))) Дали несколько дней отпуска, заодно дал начмед направление в госпиталь у нас на Пироговской, проконсультируйся предварительно у невролога.
Зашёл по приезду туда, столпотворение людей, военных, инвалидов, попасть на прием на консультацию через две недели. Или официально иди на ВЛК на несколько недель. Пока не могу бросить своих хлопцев в сложную минуту. Это будет предательство.
Поэтому метнулся в самую дорогую частную клинику, военным 30 процентов скидка, внимательный врач, МРТ головного мозга, допплер, эхо сердца. Как я понял, ситуация не очень, но до следующего лета планирую в ЗСУ дотянуть.


Фрииз ВЫ молодчага !
Держитесь . Я вам завидую .Терпению , Мужеству , Доброте !
Эх обратно бы на службу .
Верите в морг не устроишся . Работы мало .
Желаю ВАМ Здоровья и Удачи .
Главное выжить всем ребятам , кто воюет !
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:31

  katso написав:Вот это вот "предъявите документы" - это чисто совково-ментовской фетиш, чисто повод доколупаться, никакого логического объяснения не имеющий. Какой в этом смысл - выявить агентов Кремля? .. у нас просто гнобят всех подряд "как стоишь холоп".

Критикуючи, пропонуй (с) Як провести дієву мобілізацію в Україні, щоб придатні не "бідкалися" у спортзалах, санаторіях та генделиках, а йшли на фронт?
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