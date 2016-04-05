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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5861586258635864>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:47

  Hotab написав:detroytred ,

А так поки спочатку підстави для пред'явлення документів. Не перевірки, а пред'явлення.


Зараз для спільного патруля (ТЦК + НПУ) підстава для перевірки не треба. Достатньо ВП. А скоро і НПУ не треба буде.

Трошки не так.
В Постанові КМУ чітко визначені, кажись, 9 обставин, за яких визначені наказом коменданта гарнізону посадові особи мають право перевірки документів.

Тобто - обставини + саме уповноважені (з наказу) особи.

Усе інше це з розряду "попрохали* пред'явити.
Чому не вносять зміни -- ?

А наявність поліцейського у спільному патрулі -- це теж на авось.
Для поліції залишаються ті ж самі, що і раніше, підстави для вимоги пред'явлення документів. Кажись)), 7.
ВС накладає обов'язок громадянину мати документи, але не розширює прав поліції вимагати їх пред'явлення.
Цирк...
До того ж поліцейський не має права надавати стороннім)) особам особисті дані громадянина, які він отримав.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:06

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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

холява написав:freeze

Привет , Старина !
Как вы , подлечились ? Хотя глупый вопрос .Как можно даже за 10 дней подлечиться .
Вы подойдите к начмеду или к командиру и попросите направление в госпиталь на обследование .

Не звери же , должны отпустить .
Я в курсе что происходит сейчас у вас .


Добрый вечер))) Дали несколько дней отпуска, заодно дал начмед направление в госпиталь у нас на Пироговской, проконсультируйся предварительно у невролога.
Зашёл по приезду туда, столпотворение людей, военных, инвалидов, попасть на прием на консультацию через две недели. Или официально иди на ВЛК на несколько недель. Пока не могу бросить своих хлопцев в сложную минуту. Это будет предательство.
Поэтому метнулся в самую дорогую частную клинику, военным 30 процентов скидка, внимательный врач, МРТ головного мозга, допплер, эхо сердца. Как я понял, ситуация не очень, но до следующего лета планирую в ЗСУ дотянуть.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:16

[quote="5659822:Schmit"
Тепер вмикаємо логіку. На США світ клином зійшовся? Поки США владнає свої внутрішні політичні розбіжності - Японія дає нам 4,5 млрд.дол. Данія ще 1 млрд. Норвегія ще майже 1 млрд. Ще там хтось, я всіх не пам'ятаю - це за останні дні цифри по грошам. Військова допомога - це окремо, хто і скільки не пишу, бо не вважаю за розумне це розголошувати (навіть якщо інформація є в ЗМІ). Ви десь бачили, щоб русня писала, хто і яку зброю їм постачає?
Тепер щодо "Висновка" жирним - логіка хутко зникла, вилізла зрада. Schmit, ми шо капітуляцію вже підписали? Ні?
ПС. Деякі дописувачі бісять так, що культурно відповідати вже не можу, звиняйте.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:17

  freeze написав:
холява написав:freeze

Привет , Старина !
Как вы , подлечились ? Хотя глупый вопрос .Как можно даже за 10 дней подлечиться .
Вы подойдите к начмеду или к командиру и попросите направление в госпиталь на обследование .

Не звери же , должны отпустить .
Я в курсе что происходит сейчас у вас .


Добрый вечер))) Дали несколько дней отпуска, заодно дал начмед направление в госпиталь у нас на Пироговской, проконсультируйся предварительно у невролога.
Зашёл по приезду туда, столпотворение людей, военных, инвалидов, попасть на прием на консультацию через две недели. Или официально иди на ВЛК на несколько недель. Пока не могу бросить своих хлопцев в сложную минуту. Это будет предательство.
Поэтому метнулся в самую дорогую частную клинику, военным 30 процентов скидка, внимательный врач, МРТ головного мозга, допплер, эхо сердца. Как я понял, ситуация не очень, но до следующего лета планирую в ЗСУ дотянуть.


Фрииз ВЫ молодчага !
Держитесь . Я вам завидую .Терпению , Мужеству , Доброте !
Эх обратно бы на службу .
Верите в морг не устроишся . Работы мало .
Желаю ВАМ Здоровья и Удачи .
Главное выжить всем ребятам , кто воюет !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:31

  katso написав:Вот это вот "предъявите документы" - это чисто совково-ментовской фетиш, чисто повод доколупаться, никакого логического объяснения не имеющий. Какой в этом смысл - выявить агентов Кремля? .. у нас просто гнобят всех подряд "как стоишь холоп".

Критикуючи, пропонуй (с) Як провести дієву мобілізацію в Україні, щоб придатні не "бідкалися" у спортзалах, санаторіях та генделиках, а йшли на фронт?
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:55

Hotab
Можно ли узнать Ваше мнение по такому вопросу:
"Перейменування вулиці на честь загиблого міністра Монастирського підтримали 66% киян,
б.л.я...шото не дотянули до 73%..."
Собственно вопрос: Как бы Вы поступили на месте КВС ?
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:56

  fler написав:Тепер вмикаємо логіку. На США світ клином зійшовся? Поки США владнає свої внутрішні політичні розбіжності - Японія дає нам 4,5 млрд.дол. Данія ще 1 млрд. Норвегія ще майже 1 млрд. Ще там хтось, я всіх не пам'ятаю - це за останні дні цифри по грошам. Військова допомога - це окремо, хто і скільки не пишу, бо не вважаю за розумне це розголошувати (навіть якщо інформація є в ЗМІ). Ви десь бачили, щоб русня писала, хто і яку зброю їм постачає?


Це ж не телемарофон. Навіщо слоганами розмовляти? Правда там ще не додумались, що допомогу США замінить Японія і Данія ) Це ноухау.

Щодо Байдена. Орбан прогнув ЄС через Україну, Байдена прогнуть республіканці через Україну. Так що гроші звичайно від США будуть. І зброя буде.

Але все буде з-сь не буде. Як і кордонів 91-го у найближчі Н років. Вже і преса починає готувати до цього суспільну думку. Лише президент продовжує грезити...
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 00:12

  fler написав:
  katso написав:Вот это вот "предъявите документы" - это чисто совково-ментовской фетиш, чисто повод доколупаться, никакого логического объяснения не имеющий. Какой в этом смысл - выявить агентов Кремля? .. у нас просто гнобят всех подряд "как стоишь холоп".

Критикуючи, пропонуй (с) Як провести дієву мобілізацію в Україні, щоб придатні не "бідкалися" у спортзалах, санаторіях та генделиках, а йшли на фронт?

У москалів дуже гарно працють HR менеджери в якомусь Сомалі...
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