буряты запугивают украинского священника
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Додано: Чет 14 гру, 2023 00:22
проспект космонавта комарова
Додано: Чет 14 гру, 2023 00:22
Какой вариант имеет ввиду В. Портников ?
Єдиною реальною відповіддю на ці дії [ атака на Киевстар ] російського політичного керівництва і народу може бути тільки тримати стрій, усвідомити, що немає ніякої альтернативи, як протистояти російським зусиллям підкорити Україну скільки б місяців або років не продовжувалися ці зухвалі зусилля сусідньої держави. Росіяни не приховують, що саме вони здійснюють злочини, а зі злочинцем, на превеликий жаль, неможливо домовитися, які б ілюзії щодо них не виклали ані у наших західних партнерів, ані у наших співвітчизників.
Домовленостей з Росією не буде. Варіант закінчення війни без Росії існує і перебуває на столах як українських, так і західних керівників. Треба тільки осмислити цей варіант і усвідомити, яким чином до України у 20-ті або 30-ті роки цього сторіччя повернеться мирне життя?
Додано: Чет 14 гру, 2023 01:10
Не продлили
Спікер Палати представників Джонсон відмовився продовжувати роботу Конгресу на один тиждень, щоб встигнути проголосувати за допомогу Україні.
У Білому домі назвали це відмовою від кроків, життєво важливих для національної безпеки США. Тепер ухвалити до Різдва закон про допомогу Україні практично неможливо 🤬
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