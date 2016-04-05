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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5861586258635864
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 00:15

буряты запугивают украинского священника
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 00:22

  vitaliiangel написав:
Хакери зламали «Київстар» через обліковий запис одного зі співробітників, — президент компанії Комаров

Він додав, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери».


проспект космонавта комарова
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 00:22

Какой вариант имеет ввиду В. Портников ?

Єдиною реальною відповіддю на ці дії [ атака на Киевстар ] російського політичного керівництва і народу може бути тільки тримати стрій, усвідомити, що немає ніякої альтернативи, як протистояти російським зусиллям підкорити Україну скільки б місяців або років не продовжувалися ці зухвалі зусилля сусідньої держави. Росіяни не приховують, що саме вони здійснюють злочини, а зі злочинцем, на превеликий жаль, неможливо домовитися, які б ілюзії щодо них не виклали ані у наших західних партнерів, ані у наших співвітчизників.
Домовленостей з Росією не буде. Варіант закінчення війни без Росії існує і перебуває на столах як українських, так і західних керівників. Треба тільки осмислити цей варіант і усвідомити, яким чином до України у 20-ті або 30-ті роки цього сторіччя повернеться мирне життя?

https://espreso.tv/kiivstar-znishchili- ... portnikova
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 00:31

serg1974 мабуть, що мирне життя вже не повернеться. На жаль
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 01:10

Не продлили

Спікер Палати представників Джонсон відмовився продовжувати роботу Конгресу на один тиждень, щоб встигнути проголосувати за допомогу Україні.

У Білому домі назвали це відмовою від кроків, життєво важливих для національної безпеки США. Тепер ухвалити до Різдва закон про допомогу Україні практично неможливо 🤬
serg1974
 
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