RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5862586358645865>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 00:15

буряты запугивают украинского священника
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21166
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 00:22

  vitaliiangel написав:
Хакери зламали «Київстар» через обліковий запис одного зі співробітників, — президент компанії Комаров

Він додав, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери».


проспект космонавта комарова
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6433
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 00:22

Какой вариант имеет ввиду В. Портников ?

Єдиною реальною відповіддю на ці дії [ атака на Киевстар ] російського політичного керівництва і народу може бути тільки тримати стрій, усвідомити, що немає ніякої альтернативи, як протистояти російським зусиллям підкорити Україну скільки б місяців або років не продовжувалися ці зухвалі зусилля сусідньої держави. Росіяни не приховують, що саме вони здійснюють злочини, а зі злочинцем, на превеликий жаль, неможливо домовитися, які б ілюзії щодо них не виклали ані у наших західних партнерів, ані у наших співвітчизників.
Домовленостей з Росією не буде. Варіант закінчення війни без Росії існує і перебуває на столах як українських, так і західних керівників. Треба тільки осмислити цей варіант і усвідомити, яким чином до України у 20-ті або 30-ті роки цього сторіччя повернеться мирне життя?

https://espreso.tv/kiivstar-znishchili- ... portnikova
serg1974
 
Повідомлень: 726
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 00:31

serg1974 мабуть, що мирне життя вже не повернеться. На жаль
Andrey2512
 
Повідомлень: 636
З нами з: 04.04.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 01:10

Не продлили

Спікер Палати представників Джонсон відмовився продовжувати роботу Конгресу на один тиждень, щоб встигнути проголосувати за допомогу Україні.

У Білому домі назвали це відмовою від кроків, життєво важливих для національної безпеки США. Тепер ухвалити до Різдва закон про допомогу Україні практично неможливо 🤬
serg1974
 
Повідомлень: 726
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 01:20

vitaliiangel ТЦК відписало, що "погрожувач" просто ряжений у військову форму.
Це не ТЦК , хуліоганка .
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6248
З нами з: 23.11.14
Подякував: 753 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 01:48

  freeze написав:
whois2010 написав:Добровільно не стою біля дверей ТЦК в черзі, але не отримавши повістку, чому я ухилянт на вашу думку?


Любой военнообязанный, зная о жутком некомплекте в рядах ЗСУ, и не стоящий в очереди в военкомат в такой тяжёлой ситуации, является уклонистом, просто признайте в душе это очевидный факт.
Можно назвать в мягкой форме ждуном. Ждун, может дождаться росгвардию в своем дворе, или получить повестку в ЗСУ и добросовестно пойти в ЗСУ. Он не проявляет инициативу, он плывет по течению, законопослушен, и всегда выполняет указания тех властей, кто контролирует район.
И я ни в коей мере не осуждаю таких людей, у меня есть несколько близких друзей и близких родственников, которые законопослушные ждуны, склад характера такой, хорошие, но не смелые.

В общем верно.
Но тут более серьёзный вопрос к ТЦК - почему они "изо всех сил ловят" ухилянтов где угодно и не присылают повестки людям, которые не скрываются, живут на месте, стоят на учёте? Ждунам, по Вашему определению. Успіх тоже не пошёл добровольцем и не стоял в очереди в военкомат, но получив повестку, не стал бегать, а честно явился и воюет скоро уж 2 года.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26850
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 01:51

  Успіх написав:..........
Чи то планували до кінця цього року вийти на кордони 91го і захлебнутись кавою в Криму?

Вы забыли?
Планували в августе пить кофе в Ялте.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26850
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 01:57

  yanyura написав:
  whois2010 написав:Я не пам'ятаю, у вас питали, чи ні: ви ж не у військах зараз. То ви - ухилянт?


Читайте ветку не избирательно. Hotab уже несколько раз отвечал на этот вопрос - сейчас пилотов намного больше, чем вертолетов, да, он сейчас не в армии (воевал в 2014-2022 гг.), но и у командования, и в ТЦК есть его контакты и при первом же вызове его по мобилизации, даже по телефонному звонку, без повестки, он вернется в Украину на службу.

А вот когда он этого не сделает, тогда его можно будет назвать "ухилянтом".

Верно.
Но и whois2010 не ухилянт, пока ему даже не пытались прислать повестку.
Вот когда ему пришлют, а он начнёт скрываться и не являться по повестке, "тогда его можно будет назвать "ухилянтом"
Глубоко уважаю добровольцев, но понимаю, что нельзя этого требовать от всех.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26850
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 01:58

  vitaliiangel написав:буряты запугивают украинского священника

Не священника, а попа, судячи з того як він дістав людину яка втратила на війні сина то той піп виродок.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2370
З нами з: 10.06.19
Подякував: 99 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5862586358645865>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 141796
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 528285
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 13291
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4700)
14.12.2023 00:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.