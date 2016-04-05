Хакери зламали «Київстар» через обліковий запис одного зі співробітників, — президент компанії Комаров
Він додав, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери».
Єдиною реальною відповіддю на ці дії [ атака на Киевстар ] російського політичного керівництва і народу може бути тільки тримати стрій, усвідомити, що немає ніякої альтернативи, як протистояти російським зусиллям підкорити Україну скільки б місяців або років не продовжувалися ці зухвалі зусилля сусідньої держави. Росіяни не приховують, що саме вони здійснюють злочини, а зі злочинцем, на превеликий жаль, неможливо домовитися, які б ілюзії щодо них не виклали ані у наших західних партнерів, ані у наших співвітчизників. Домовленостей з Росією не буде. Варіант закінчення війни без Росії існує і перебуває на столах як українських, так і західних керівників. Треба тільки осмислити цей варіант і усвідомити, яким чином до України у 20-ті або 30-ті роки цього сторіччя повернеться мирне життя?
whois2010 написав:Добровільно не стою біля дверей ТЦК в черзі, але не отримавши повістку, чому я ухилянт на вашу думку?
Любой военнообязанный, зная о жутком некомплекте в рядах ЗСУ, и не стоящий в очереди в военкомат в такой тяжёлой ситуации, является уклонистом, просто признайте в душе это очевидный факт. Можно назвать в мягкой форме ждуном. Ждун, может дождаться росгвардию в своем дворе, или получить повестку в ЗСУ и добросовестно пойти в ЗСУ. Он не проявляет инициативу, он плывет по течению, законопослушен, и всегда выполняет указания тех властей, кто контролирует район. И я ни в коей мере не осуждаю таких людей, у меня есть несколько близких друзей и близких родственников, которые законопослушные ждуны, склад характера такой, хорошие, но не смелые.
В общем верно. Но тут более серьёзный вопрос к ТЦК - почему они "изо всех сил ловят" ухилянтов где угодно и не присылают повестки людям, которые не скрываются, живут на месте, стоят на учёте? Ждунам, по Вашему определению. Успіх тоже не пошёл добровольцем и не стоял в очереди в военкомат, но получив повестку, не стал бегать, а честно явился и воюет скоро уж 2 года.
whois2010 написав:Я не пам'ятаю, у вас питали, чи ні: ви ж не у військах зараз. То ви - ухилянт?
Читайте ветку не избирательно. Hotab уже несколько раз отвечал на этот вопрос - сейчас пилотов намного больше, чем вертолетов, да, он сейчас не в армии (воевал в 2014-2022 гг.), но и у командования, и в ТЦК есть его контакты и при первом же вызове его по мобилизации, даже по телефонному звонку, без повестки, он вернется в Украину на службу.
А вот когда он этого не сделает, тогда его можно будет назвать "ухилянтом".
Верно. Но и whois2010 не ухилянт, пока ему даже не пытались прислать повестку. Вот когда ему пришлют, а он начнёт скрываться и не являться по повестке, "тогда его можно будет назвать "ухилянтом" Глубоко уважаю добровольцев, но понимаю, что нельзя этого требовать от всех.