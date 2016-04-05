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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5862586358645865
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 02:12

  freeze написав:
whois2010 написав:Фріз, навіть більше, я зінаюся, що боюся йти на війну пздц як. Це правда. Я дуже боюся. І так, я буду плисти по течії, поки не отримаю повістку. То ж до цього момента прошу не вважати мене ухилянтом чи ждуном. Я не готовий ні стати калікою, ні померти. Не треба мене за це засуджувати.


Я вас уверяю, что иногда страх ожидания значительно превышает объективную реальность.
Думаю 90 процентов военных ЗСУ ни разу не видели лично своими глазами живого орка.
Да, обстрелы, дроны, ракеты. Но к ним быстро придет привыкание.
Основная сложность для офицеров это армейский дибилизм, уже говорил об этом армию за два года не смогли реформировать, не смогли реформировать процессы, логистику принятия решения, отчётность, доповиди, движения армейского имущества, это все какой-то грёбаный стыд 19 века.
Ответственные за это повторю персонально Зеленский, Умеров, Залужный, Сырский, они не способны к реформам даже в критические часы.

Тут не согласен.
Перечисленные Вами, конечно, ответственны и виноваты.
Но гораздо больше вина всех предыдущих - всё-таки наводить порядок и проводить реформы проще в мирное время, когда над головой не висит куча ещё более срочных проблем. К примеру, убедить/упросить "партнёров" давать оружие. То, что не смогли реформировать, понимаю, сильно мешает и раздражает, но, тем не менее, мы при наличии этих проблем воюем уже почти 2 года, а вот без западного оружия вопрос, как Вы сами писали, уже был бы давно решён. И не в нашу пользу.
Это, конечно, не снимает вину с Вами перечисленных.
ЛАД
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