whois2010 написав:Фріз, навіть більше, я зінаюся, що боюся йти на війну пздц як. Це правда. Я дуже боюся. І так, я буду плисти по течії, поки не отримаю повістку. То ж до цього момента прошу не вважати мене ухилянтом чи ждуном. Я не готовий ні стати калікою, ні померти. Не треба мене за це засуджувати.
Я вас уверяю, что иногда страх ожидания значительно превышает объективную реальность. Думаю 90 процентов военных ЗСУ ни разу не видели лично своими глазами живого орка. Да, обстрелы, дроны, ракеты. Но к ним быстро придет привыкание. Основная сложность для офицеров это армейский дибилизм, уже говорил об этом армию за два года не смогли реформировать, не смогли реформировать процессы, логистику принятия решения, отчётность, доповиди, движения армейского имущества, это все какой-то грёбаный стыд 19 века. Ответственные за это повторю персонально Зеленский, Умеров, Залужный, Сырский, они не способны к реформам даже в критические часы.
Тут не согласен. Перечисленные Вами, конечно, ответственны и виноваты. Но гораздо больше вина всех предыдущих - всё-таки наводить порядок и проводить реформы проще в мирное время, когда над головой не висит куча ещё более срочных проблем. К примеру, убедить/упросить "партнёров" давать оружие. То, что не смогли реформировать, понимаю, сильно мешает и раздражает, но, тем не менее, мы при наличии этих проблем воюем уже почти 2 года, а вот без западного оружия вопрос, как Вы сами писали, уже был бы давно решён. И не в нашу пользу. Это, конечно, не снимает вину с Вами перечисленных.
Привет , Старина ! Как вы , подлечились ? Хотя глупый вопрос .Как можно даже за 10 дней подлечиться . Вы подойдите к начмеду или к командиру и попросите направление в госпиталь на обследование .
Не звери же , должны отпустить . Я в курсе что происходит сейчас у вас .
Добрый вечер))) Дали несколько дней отпуска, заодно дал начмед направление в госпиталь у нас на Пироговской, проконсультируйся предварительно у невролога. Зашёл по приезду туда, столпотворение людей, военных, инвалидов, попасть на прием на консультацию через две недели. Или официально иди на ВЛК на несколько недель. Пока не могу бросить своих хлопцев в сложную минуту. Это будет предательство. Поэтому метнулся в самую дорогую частную клинику, военным 30 процентов скидка, внимательный врач, МРТ головного мозга, допплер, эхо сердца. Как я понял, ситуация не очень, но до следующего лета планирую в ЗСУ дотянуть.
adeges написав:............ Але все буде з-сь не буде. Як і кордонів 91-го у найближчі Н років. Вже і преса починає готувати до цього суспільну думку. Лише президент продовжує грезити...
Может, и не продовжує. Но на своём посту он обязан говорить о кордонах 91-го. Если вдруг Президент страны скажет хоть слово об отказе от границ 91-го и не под давлением на переговорах или как заявление для страны в случае возможности реального мира прямо завтра, а просто так, то его надо гнать тут же. Мы здесь на форуме можем обсуждать реалистичность требования границ 91-го, но Президент публично заявить об этом просто не имеет права.
serg1974 написав:Єдиною реальною відповіддю на ці дії [ атака на Киевстар ] російського політичного керівництва і народу може бути тільки тримати стрій, усвідомити, що немає ніякої альтернативи, як протистояти російським зусиллям підкорити Україну скільки б місяців або років не продовжувалися ці зухвалі зусилля сусідньої держави. Росіяни не приховують, що саме вони здійснюють злочини, а зі злочинцем, на превеликий жаль, неможливо домовитися, які б ілюзії щодо них не виклали ані у наших західних партнерів, ані у наших співвітчизників. Домовленостей з Росією не буде. Варіант закінчення війни без Росії існує і перебуває на столах як українських, так і західних керівників. Треба тільки осмислити цей варіант і усвідомити, яким чином до України у 20-ті або 30-ті роки цього сторіччя повернеться мирне життя?