Додано: Чет 14 гру, 2023 07:51

wadimk написав: Hotab

Можно ли узнать Ваше мнение по такому вопросу:

"Перейменування вулиці на честь загиблого міністра Монастирського підтримали 66% киян,

б.л.я...шото не дотянули до 73%..."

Собственно вопрос: Как бы Вы поступили на месте КВС ? Можно ли узнать Ваше мнение по такому вопросу:"Перейменування вулиці на честь загиблого міністра Монастирського підтримали 66% киян,б.л.я...шото не дотянули до 73%..."Собственно вопрос: Как бы Вы поступили на месте КВС ?



Згоден з detroytred.

Якраз в більшості, гадаю, будуть нормальними бійцями. Хоча зараз на фронт не рвуться.





По названию улицы. Увы у нас в стране любят награждать не за конкретный поступок, а за то что погиб. Потому тысячи петиций гуляет по инету, где родственники просят дать «Героя Украины» погибшему сыну, брату.. порочная практика, обесценивающая звание «героя Украины».Что касается вопроса отношений «пилот - VIP-пассажир». Я не видел детальные материалы расследования, может счас прибуду в Украину , то узнаю детали от коллег вживую. Там было давление на экипаж? Я пока этого не слышал.В любом случае в жизни каждого пилота были ситуации, когда кто-то от него требовал выполнять задачи, которые по метеоусловиях выполнять нельзя. Этот навык «отказывать» должен присутствовать у каждого. Без него не бывает нормального КВС . Кроме того, каждый член экипажа должен иметь яйца сказать , что эту задачу выполнять нельзя (естественно аргументированно, а не потому что просто страшно). .Я пока придерживаюсь прежнего мнения, что была обычная ошибка пилота, которые случаются у всех. Не справился.Естественно, для комиссии по расследованию авиакатастрофы не бывает такого, что пилот погиб и виноватых теперь нет. Если погиб пилот, значит есть живые его начальники. Значит это они недоконтролировали , недополнотовили екипаж и ид. Виноваты обязательно есть для них.Но по факту, в условиях БД многих документов мирного времени придерживаться невозможно.Если экипаж в отрыве от домашней базы месяц выполняет различные задачи, он не может в конце месяца присутствовать на разборе полетов за месяц, он не может в начале месяца пройти «общую подготовку на месяц». Он не может перед каждым летным днем прослушать постановку задачи, пройти предварительную подготовку и контроль готовности. Эти все требования написаны для мирного времени, когда летчики в классе с комеской сидят и готовятся. Это невозможно в командировке. Но виноват(живой!) всегда должен быть и он найден: рук состав погибшего экипажа.Я догадываюсь, что экипажу (ну и их руководителям) вменяют вылет в метеоусловиях, в которых он не был «восстановлен». Не путать с «подготовлен».Что это значит? Экипаж был ранее подготовлен к полетам в сложных метеоусловиях (СМУ) И полетам по приборам, и многократно выполнял их. Но мог возникнуть перерыв . Или пришло время периодической контрольной проверки (с инструктором) по умению выполнять полеты в СМУ. Своевременно выполнить эту проверку (когда подошел срок) не всегда удается. Может не быть инструктора, может не быть подходящих метеоусловий (все время условия простые) , или другие причины, то есть документально летчик не имеет права летать в СМУ. Хотя он постоянно эти полеты выполняет, навыки не утратил, но просрочена контрольная проверка. И вот в условиях войны очень часто приходится летать с просроченными проверками. Война не ждет, когда пилота проверят. Возможно имело место и это.Кроме того, забыл добавить, для того, чтобы проверить (и продлить) пилота в СМУ, надо радиотехнические средства на аэродроме включать. В условиях войны это делается редко, и лишь по необходимости. Сейчас все воздушное пространство контролируется только ПВО (у тех иные цели для контроля ВП), но не штатными средствами контроля воздушного движения для предотвращения столкновений между собой , сближения с землей и тд . То есть даже с точки зрения наличия технических средств проводить контрольные полеты для восстановления и проверки пилотов - не просто. Потому летают без проверок. А те, кто призван трахать за это - они это выявляют и трахают. Не смотря на войну.Якщо потраплять, то звичайно що будуть. Або ти нормальний боєць, або тебе вбʼють.Але більшість буде ховатись.Не просто «поки що не прислали повістку», а саме ховатись. Почнуть облави під фішмаркетом - замовлення їжі додому онлайн. Та інші пасивні способи ухиляння.