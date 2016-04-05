whois2010 написав:Фріз, навіть більше, я зінаюся, що боюся йти на війну пздц як. Це правда. Я дуже боюся. І так, я буду плисти по течії, поки не отримаю повістку. То ж до цього момента прошу не вважати мене ухилянтом чи ждуном. Я не готовий ні стати калікою, ні померти. Не треба мене за це засуджувати.
Я вас уверяю, что иногда страх ожидания значительно превышает объективную реальность. Думаю 90 процентов военных ЗСУ ни разу не видели лично своими глазами живого орка. Да, обстрелы, дроны, ракеты. Но к ним быстро придет привыкание. Основная сложность для офицеров это армейский дибилизм, уже говорил об этом армию за два года не смогли реформировать, не смогли реформировать процессы, логистику принятия решения, отчётность, доповиди, движения армейского имущества, это все какой-то грёбаный стыд 19 века. Ответственные за это повторю персонально Зеленский, Умеров, Залужный, Сырский, они не способны к реформам даже в критические часы.
Тут не согласен. Перечисленные Вами, конечно, ответственны и виноваты. Но гораздо больше вина всех предыдущих - всё-таки наводить порядок и проводить реформы проще в мирное время, когда над головой не висит куча ещё более срочных проблем. К примеру, убедить/упросить "партнёров" давать оружие. То, что не смогли реформировать, понимаю, сильно мешает и раздражает, но, тем не менее, мы при наличии этих проблем воюем уже почти 2 года, а вот без западного оружия вопрос, как Вы сами писали, уже был бы давно решён. И не в нашу пользу. Это, конечно, не снимает вину с Вами перечисленных.
Привет , Старина ! Как вы , подлечились ? Хотя глупый вопрос .Как можно даже за 10 дней подлечиться . Вы подойдите к начмеду или к командиру и попросите направление в госпиталь на обследование .
Не звери же , должны отпустить . Я в курсе что происходит сейчас у вас .
Добрый вечер))) Дали несколько дней отпуска, заодно дал начмед направление в госпиталь у нас на Пироговской, проконсультируйся предварительно у невролога. Зашёл по приезду туда, столпотворение людей, военных, инвалидов, попасть на прием на консультацию через две недели. Или официально иди на ВЛК на несколько недель. Пока не могу бросить своих хлопцев в сложную минуту. Это будет предательство. Поэтому метнулся в самую дорогую частную клинику, военным 30 процентов скидка, внимательный врач, МРТ головного мозга, допплер, эхо сердца. Как я понял, ситуация не очень, но до следующего лета планирую в ЗСУ дотянуть.
adeges написав:............ Але все буде з-сь не буде. Як і кордонів 91-го у найближчі Н років. Вже і преса починає готувати до цього суспільну думку. Лише президент продовжує грезити...
Может, и не продовжує. Но на своём посту он обязан говорить о кордонах 91-го. Если вдруг Президент страны скажет хоть слово об отказе от границ 91-го и не под давлением на переговорах или как заявление для страны в случае возможности реального мира прямо завтра, а просто так, то его надо гнать тут же. Мы здесь на форуме можем обсуждать реалистичность требования границ 91-го, но Президент публично заявить об этом просто не имеет права.
serg1974 написав:Єдиною реальною відповіддю на ці дії [ атака на Киевстар ] російського політичного керівництва і народу може бути тільки тримати стрій, усвідомити, що немає ніякої альтернативи, як протистояти російським зусиллям підкорити Україну скільки б місяців або років не продовжувалися ці зухвалі зусилля сусідньої держави. Росіяни не приховують, що саме вони здійснюють злочини, а зі злочинцем, на превеликий жаль, неможливо домовитися, які б ілюзії щодо них не виклали ані у наших західних партнерів, ані у наших співвітчизників. Домовленостей з Росією не буде. Варіант закінчення війни без Росії існує і перебуває на столах як українських, так і західних керівників. Треба тільки осмислити цей варіант і усвідомити, яким чином до України у 20-ті або 30-ті роки цього сторіччя повернеться мирне життя?
Завтра будь-якого з форумчан призвуть (і неважливо сам піде, або примусять) і він буде служити. Нехай не так, як герої, але Злодії, п'яниці, наркоші, справжні ледацюги та пофігісти, мажори,справжні ухилянти та Ко -- не будуть й навіть так служити...
І ці не будуть. В більшості.
Згоден з detroytred. Якраз в більшості, гадаю, будуть нормальними бійцями. Хоча зараз на фронт не рвуться.
Goodman написав:vitaliiangel ТЦК відписало, що "погрожувач" просто ряжений у військову форму. Це не ТЦК , хуліоганка .
точно не ТЦК?
У Львівському обласному ТЦК та СП провели службову перевірку щодо цього інциденту та з’ясували, що під час планового оповіщення для уточнення військо-облікових даних військовозобовʼязаних в процес роботи працівників ТЦК втрутилась цивільна особа у військовій формі, що має особисту неприязнь до священнослужителя.
Там також додали, що дії військовослужбовців ТЦК були правомірними, повістка була виписана заздалегідь. Громадянин (священник), який є військовозобовʼязаним, викликався у ТЦК та СП для уточнення облікових даних.
"втрутилась цивільна особа"... ой а представитель ТЦК куда смотрел, почему он это гражданское лицо не притормозил? "дії військовослужбовців ТЦК були правомірними", таскать с собой ряженых, которые угрожают священнику теперь так называется.
Голова ОВА підкреслив, що щиро співчуває батьку двох синів через непоправну втрату. Однак наголосив, що мобілізаційний процес не може відбуватися з приниженням честі та гідності людини і не повинен переростати у зведення особистих рахунків.
внезапно сам голова ОВА подтверждает, что "мобілізаційний процес" был с "приниженням честі та гідності людини"
wadimk написав:Hotab Можно ли узнать Ваше мнение по такому вопросу: "Перейменування вулиці на честь загиблого міністра Монастирського підтримали 66% киян, б.л.я...шото не дотянули до 73%..." Собственно вопрос: Как бы Вы поступили на месте КВС ?
По названию улицы. Увы у нас в стране любят награждать не за конкретный поступок, а за то что погиб. Потому тысячи петиций гуляет по инету, где родственники просят дать «Героя Украины» погибшему сыну, брату.. порочная практика, обесценивающая звание «героя Украины».
Что касается вопроса отношений «пилот - VIP-пассажир». Я не видел детальные материалы расследования, может счас прибуду в Украину , то узнаю детали от коллег вживую. Там было давление на экипаж? Я пока этого не слышал. В любом случае в жизни каждого пилота были ситуации, когда кто-то от него требовал выполнять задачи, которые по метеоусловиях выполнять нельзя. Этот навык «отказывать» должен присутствовать у каждого. Без него не бывает нормального КВС . Кроме того, каждый член экипажа должен иметь яйца сказать , что эту задачу выполнять нельзя (естественно аргументированно, а не потому что просто страшно). . Я пока придерживаюсь прежнего мнения, что была обычная ошибка пилота, которые случаются у всех. Не справился. Естественно, для комиссии по расследованию авиакатастрофы не бывает такого, что пилот погиб и виноватых теперь нет. Если погиб пилот, значит есть живые его начальники. Значит это они недоконтролировали , недополнотовили екипаж и ид. Виноваты обязательно есть для них. Но по факту, в условиях БД многих документов мирного времени придерживаться невозможно. Если экипаж в отрыве от домашней базы месяц выполняет различные задачи, он не может в конце месяца присутствовать на разборе полетов за месяц, он не может в начале месяца пройти «общую подготовку на месяц». Он не может перед каждым летным днем прослушать постановку задачи, пройти предварительную подготовку и контроль готовности. Эти все требования написаны для мирного времени, когда летчики в классе с комеской сидят и готовятся. Это невозможно в командировке. Но виноват(живой!) всегда должен быть и он найден: рук состав погибшего экипажа.
Я догадываюсь, что экипажу (ну и их руководителям) вменяют вылет в метеоусловиях, в которых он не был «восстановлен». Не путать с «подготовлен». Что это значит? Экипаж был ранее подготовлен к полетам в сложных метеоусловиях (СМУ) И полетам по приборам, и многократно выполнял их. Но мог возникнуть перерыв . Или пришло время периодической контрольной проверки (с инструктором) по умению выполнять полеты в СМУ. Своевременно выполнить эту проверку (когда подошел срок) не всегда удается. Может не быть инструктора, может не быть подходящих метеоусловий (все время условия простые) , или другие причины, то есть документально летчик не имеет права летать в СМУ. Хотя он постоянно эти полеты выполняет, навыки не утратил, но просрочена контрольная проверка. И вот в условиях войны очень часто приходится летать с просроченными проверками. Война не ждет, когда пилота проверят. Возможно имело место и это. Кроме того, забыл добавить, для того, чтобы проверить (и продлить) пилота в СМУ, надо радиотехнические средства на аэродроме включать. В условиях войны это делается редко, и лишь по необходимости. Сейчас все воздушное пространство контролируется только ПВО (у тех иные цели для контроля ВП), но не штатными средствами контроля воздушного движения для предотвращения столкновений между собой , сближения с землей и тд . То есть даже с точки зрения наличия технических средств проводить контрольные полеты для восстановления и проверки пилотов - не просто. Потому летают без проверок. А те, кто призван трахать за это - они это выявляют и трахают. Не смотря на войну.
Згоден з detroytred. Якраз в більшості, гадаю, будуть нормальними бійцями. Хоча зараз на фронт не рвуться.
Якщо потраплять, то звичайно що будуть. Або ти нормальний боєць, або тебе вбʼють. Але більшість буде ховатись. Не просто «поки що не прислали повістку», а саме ховатись. Почнуть облави під фішмаркетом - замовлення їжі додому онлайн. Та інші пасивні способи ухиляння.
Хотаб +100 Це і є основою складністю для оф. - постійні прийняття рішень, які можуть привести до важких наслідків. Для інших. Не для себе, а для інших. Саме рішень, які йдуть у розріз самої суті, яку закладають у профвійськового, -- виконання згідно визначених керівних документів (Статутів і т.д.) та підкорення наказам-розпорядженням.
Постійна лотерея... Нічого б не трапилося і порядок, справа виконана, необхідна справа. А трапилось, то торба... І як не крути, то саме з-за твого рішення. Зробив за законами і торба справі (та комусь іншому).
По суті вибір -- ким жертвувати. Одними чи іншими. Починаючи з дрібничок -- прикрити нормального свого підлеглого, який запізнюється з відпустки.