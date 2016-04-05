detroytred , У випадку з пілотами - все ще складніше. Він і сам офіцер, а над ним офіцер. Керівник довіряє рішенням офіцера- пілота. Бо він там. Він бачить реальну погоду, він знає свою готовність. Відчуває, як він відпочив і тд. А пілот раз - і на... Керівник автоматично винний. «Сіську смокче 30 років» (муха)
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 14 гру, 2023 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:detroytred , У випадку з пілотами - все ще складніше. Він і сам офіцер, а над ним офіцер. Керівник довіряє рішенням офіцера- пілота. Бо він там. Він бачить реальну погоду, він знає свою готовність. Відчуває, як він відпочив і тд. А пілот раз - і нам. Керівник автоматично винний. «Сіську смокче 30 років» (муха)
Випередили. Саме про усю ланку до пілота хотів дописати. Пілот завершує ланцюжок. Несе найбільше.
А от тепер після пригоди контролюючі та комісія пішли шляхом "за статутами...". Прийняли таке рішення. Пожертвували іншими.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 14 гру, 2023 09:20, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:Вимагати пред`явлення документів -- це тепер “бєзпрєдєл”??
Именно. Вот это вот "предъявите документы" - это чисто совково-ментовской фетиш, чисто повод доколупаться, никакого логического объяснения не имеющий. Какой в этом смысл - выявить агентов Кремля? Так у них принтер есть наверное. И правового основания нет - везде написано что человека можно остановить только при обоснованном подозрении на правонарушение и дальше спросить документы дабы вписать его данные в протокол. А у нас просто гнобят всех подряд "как стоишь холоп".
У диверсантів є можливість внести свої документи в укр.бази даних?
Щодо натовпів на вулицях -- є підозра, що то все ухилянти... Цілком достатня причина зупиняти і перевіряти. А не так як зараз, що військомат закрився на ключ і носа на вулицю не показує...
А от будтехніка і будматеріали в ІФ: Замість будувати укріплення на фронті... Для кого ці квартири будуть? Кадирівцям, пригожинцям, путінцям??
Bobua , щодо перевірки документів на вулиці і врученні повісток саме там. Саме в робочий час, не вранці. Мені здається цей спосіб корисніший, ніж передавання керівнику підприємства пачки «вручи всім своїм мужикам». При передачі на підприємство можна і зупинити так підприємство. А по вулиці в робочий час хто шариться ? Правильно : безробітні, карусельщики, пасивні отримувачі доходів. Так пасивно отримувати доходи можна і в окопі. І економіка не постраждає.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 14 гру, 2023 10:19, всього редагувалось 1 раз.