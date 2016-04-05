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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5864586558665867>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:04

detroytred ,
У випадку з пілотами - все ще складніше. Він і сам офіцер, а над ним офіцер.
Керівник довіряє рішенням офіцера- пілота. Бо він там. Він бачить реальну погоду, він знає свою готовність. Відчуває, як він відпочив і тд. А пілот раз - і на... Керівник автоматично винний.
«Сіську смокче 30 років» (муха)
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 14 гру, 2023 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:11

  Hotab написав:detroytred ,
У випадку з пілотами - все ще складніше. Він і сам офіцер, а над ним офіцер.
Керівник довіряє рішенням офіцера- пілота. Бо він там. Він бачить реальну погоду, він знає свою готовність. Відчуває, як він відпочив і тд. А пілот раз - і нам. Керівник автоматично винний.
«Сіську смокче 30 років» (муха)

Випередили.
Саме про усю ланку до пілота хотів дописати. Пілот завершує ланцюжок. Несе найбільше.

А от тепер після пригоди контролюючі та комісія пішли шляхом "за статутами...". Прийняли таке рішення. Пожертвували іншими.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 14 гру, 2023 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:44

Вітальон не платить в бюджет, але гроші все одно його)))

flyman ,

Війскова служба, хто кому служить?
Хто кого наймає?


Прикольно все у мухів з вітальонами. Служиш - смокчеш його гроші. Не служиш - чого не служиш? :lol:
Зате муху виштовхати послужити поки що не вдається. Мабуть бюджетні сіськи смачні не тільки лиш всім :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:00

  katso написав:
  Bobua написав:Вимагати пред`явлення документів -- це тепер “бєзпрєдєл”?? :shock:


Именно. Вот это вот "предъявите документы" - это чисто совково-ментовской фетиш, чисто повод доколупаться, никакого логического объяснения не имеющий. Какой в этом смысл - выявить агентов Кремля? Так у них принтер есть наверное. И правового основания нет - везде написано что человека можно остановить только при обоснованном подозрении на правонарушение и дальше спросить документы дабы вписать его данные в протокол. А у нас просто гнобят всех подряд "как стоишь холоп".


У диверсантів є можливість внести свої документи в укр.бази даних?

Щодо натовпів на вулицях -- є підозра, що то все ухилянти...
Цілком достатня причина зупиняти і перевіряти.
А не так як зараз, що військомат закрився на ключ і носа на вулицю не показує...


А от будтехніка і будматеріали в ІФ:
Зображення
Замість будувати укріплення на фронті...
Для кого ці квартири будуть? Кадирівцям, пригожинцям, путінцям??
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:07

  Hotab написав:Мабуть бюджетні сіськи смачні не тільки лиш всім :D

Зі слів детройда, йому приходилиося часом теребити трохи інший бюджетний орган.
Не все коту маслениця.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:12

  flyman написав:
  Hotab написав:Мабуть бюджетні сіськи смачні не тільки лиш всім :D

Зі слів детройда, йому приходилиося часом теребити трохи інший бюджетний орган.
Не все коту маслениця.

Коли сітківка не приклеєна, то можна підсунути один орган замість іншого, поцієнт і не помітить. І тиск не підскочить навіть.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:15

Bobua , щодо перевірки документів на вулиці і врученні повісток саме там. Саме в робочий час, не вранці.
Мені здається цей спосіб корисніший, ніж передавання керівнику підприємства пачки «вручи всім своїм мужикам». При передачі на підприємство можна і зупинити так підприємство. А по вулиці в робочий час хто шариться ? Правильно : безробітні, карусельщики, пасивні отримувачі доходів. Так пасивно отримувати доходи можна і в окопі. І економіка не постраждає.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 14 гру, 2023 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Коли сітківка не приклеєна, то можна підсунути один орган замість іншого, поцієнт і не помітить. І тиск не підскочить навіть.



Love is ... це коли щодня на форумі турбуєшся як там його сітківка))
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:17

хотаб блд с утра уже 5 сообщений, ты што решил побить мои рекорды? иди работать и налоги платить, а здесь мы и без тебя справляемся.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:23

  vitaliiangel написав:хотаб блд с утра уже 5 сообщений, ты што решил побить мои рекорды? иди работать и налоги платить, а здесь мы и без тебя справляемся.

22 хвилини як карусель в роботі
flyman
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