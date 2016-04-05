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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5865586658675868>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:27

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Коли сітківка не приклеєна, то можна підсунути один орган замість іншого, поцієнт і не помітить. І тиск не підскочить навіть.



Love is ... це коли щодня на форумі турбуєшся як там його сітківка))

У мене пряма зацікавленість підклеїти її муху. Щоб він на планшеті БПЛА не переплутав, де свої , де чужі.

Вітальон, у мене не вийде тебе наздогнати. У мене ще є живе спілкування, на відміну від тебе. Я стараюсь, все ніяк.

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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:31

vniz i nie stoit (сітківка відклеїлась в пілота)

  Hotab написав:У мене ще є живе спілкування, на відміну від тебе. Я стараюсь, все ніяк.


Востаннє редагувалось flyman в Чет 14 гру, 2023 10:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:35

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 14 гру, 2023 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:50

  adeges написав:
  fler написав:Тепер вмикаємо логіку. На США світ клином зійшовся? Поки США владнає свої внутрішні політичні розбіжності - Японія дає нам 4,5 млрд.дол. Данія ще 1 млрд. Норвегія ще майже 1 млрд. Ще там хтось, я всіх не пам'ятаю - це за останні дні цифри по грошам. Військова допомога - це окремо, хто і скільки не пишу, бо не вважаю за розумне це розголошувати (навіть якщо інформація є в ЗМІ). Ви десь бачили, щоб русня писала, хто і яку зброю їм постачає?


Це ж не телемарофон. Навіщо слоганами розмовляти? Правда там ще не додумались, що допомогу США замінить Японія і Данія ..

Шо за дика тупість? Хто казав про заміну? Йдеться про безперервність потоків допомоги (і грошима, і зброєю).

  adeges написав:Але все буде з-сь не буде. Як і кордонів 91-го у найближчі Н років. Вже і преса починає готувати до цього суспільну думку. Лише президент продовжує грезити...

Шо ви хочете почути від президента? "Все буде погано та ще гірше"? ЛАД вже пояснив вище.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:04

vitaliiangel ,

скоро уже писюном хвастаться будешь?


Глянь в личке, там уже стоит…
А, не, то Мухин. Счас вышлю свой, потерпи.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пропоную додати в класифікацію: герої, ждуни, ухилянти ще пораженців. Є така думка, що вже все... доцарювались.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:28

  Mimohod написав:Пропоную додати в класифікацію: герої, ждуни, ухилянти ще пораженців. Є така думка, що вже все... доцарювались.

Заслужений Сінйор-Ухилянт НАТО 1го рангу
Востаннє редагувалось flyman в Чет 14 гру, 2023 11:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:30

  Mimohod написав:Пропоную додати в класифікацію: герої, ждуни, ухилянти ще пораженців. Є така думка, що вже все... доцарювались.

Звичайно, уже свіженьке відео підвезли на замовлення:

"Детали: Наев показал видео, на котором видно, как экскаватор копает траншею, а люди с помощью техники устанавливают противотанковые бетонные конструкции, известные как "зубы дракона".

Работы выполняет гражданская организация под наблюдением военных инженеров, сказал Наев."

Ну прям кіностудія, ХТО ЦЕЙ СЦЕНАРИСТ?
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:33

  pesikot написав:


  Bobua написав:Весною ходив у цивільному одязі містом, зараз ходжу -- чому нема патрулів, чому не зупиняють...?

Чи є докази (у тисячах відосиків) хоч якихось реал.звірств? Хоч когось вдарили прикладом? Хоч когось застрелили? (крім того довбня, що забивав кулаками поліцейську...)


І справді, давайте єднатись.
Всі хто не був у війську і на фронті -- ставайте в чергу.
Продете цей шлях і буде єдність. А звідки їй ще взятись?

Ти не почув. Бо коли ти будешь цивільним, ти будешь інше співати
А ось тоді буду я ставити тобі дуже невдобні запитання
Тому, перечитай ще раз, що я написав


Коли демобілізують і дадуть роки для цивіл.життя -- співатиму те саме.
Що треба патрулі, що замало зупиняють і перевіряють.
Має бути видно роботу тилових військових і поліції... Має бути зрозуміло, що мобілізація йде, і що нові й нові млн людей раптом усвідомлюють свою єдність з іншими, з вбитими ГолодоМорами і розстріляними у репресіях після Відродження...

А як інакше?
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:40

  Bobua написав:
  pesikot написав:


  Bobua написав:Весною ходив у цивільному одязі містом, зараз ходжу -- чому нема патрулів, чому не зупиняють...?

Чи є докази (у тисячах відосиків) хоч якихось реал.звірств? Хоч когось вдарили прикладом? Хоч когось застрелили? (крім того довбня, що забивав кулаками поліцейську...)


І справді, давайте єднатись.
Всі хто не був у війську і на фронті -- ставайте в чергу.
Продете цей шлях і буде єдність. А звідки їй ще взятись?

Ти не почув. Бо коли ти будешь цивільним, ти будешь інше співати
А ось тоді буду я ставити тобі дуже невдобні запитання
Тому, перечитай ще раз, що я написав


Коли демобілізують і дадуть роки для цивіл.життя -- співатиму те саме.
Що треба патрулі, що замало зупиняють і перевіряють.
Має бути видно роботу тилових військових і поліції... Має бути зрозуміло, що мобілізація йде, і що нові й нові млн людей раптом усвідомлюють свою єдність з іншими, з вбитими ГолодоМорами і розстріляними у репресіях після Відродження...

А як інакше?

а може патрулі до вас, більше роботи нема тільки цивільних громадян шугати
flyman
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  #<1 ... 5865586658675868>
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