fler написав:Тепер вмикаємо логіку. На США світ клином зійшовся? Поки США владнає свої внутрішні політичні розбіжності - Японія дає нам 4,5 млрд.дол. Данія ще 1 млрд. Норвегія ще майже 1 млрд. Ще там хтось, я всіх не пам'ятаю - це за останні дні цифри по грошам. Військова допомога - це окремо, хто і скільки не пишу, бо не вважаю за розумне це розголошувати (навіть якщо інформація є в ЗМІ). Ви десь бачили, щоб русня писала, хто і яку зброю їм постачає?
Це ж не телемарофон. Навіщо слоганами розмовляти? Правда там ще не додумались, що допомогу США замінить Японія і Данія ..
Шо за дика тупість? Хто казав про заміну? Йдеться про безперервність потоків допомоги (і грошима, і зброєю).
adeges написав:Але все буде з-сь не буде. Як і кордонів 91-го у найближчі Н років. Вже і преса починає готувати до цього суспільну думку. Лише президент продовжує грезити...
Шо ви хочете почути від президента? "Все буде погано та ще гірше"? ЛАД вже пояснив вище.
Bobua написав:Весною ходив у цивільному одязі містом, зараз ходжу -- чому нема патрулів, чому не зупиняють...?
Чи є докази (у тисячах відосиків) хоч якихось реал.звірств? Хоч когось вдарили прикладом? Хоч когось застрелили? (крім того довбня, що забивав кулаками поліцейську...)
І справді, давайте єднатись. Всі хто не був у війську і на фронті -- ставайте в чергу. Продете цей шлях і буде єдність. А звідки їй ще взятись?
Ти не почув. Бо коли ти будешь цивільним, ти будешь інше співати А ось тоді буду я ставити тобі дуже невдобні запитання Тому, перечитай ще раз, що я написав
Коли демобілізують і дадуть роки для цивіл.життя -- співатиму те саме. Що треба патрулі, що замало зупиняють і перевіряють. Має бути видно роботу тилових військових і поліції... Має бути зрозуміло, що мобілізація йде, і що нові й нові млн людей раптом усвідомлюють свою єдність з іншими, з вбитими ГолодоМорами і розстріляними у репресіях після Відродження...
Bobua написав:Весною ходив у цивільному одязі містом, зараз ходжу -- чому нема патрулів, чому не зупиняють...?
Чи є докази (у тисячах відосиків) хоч якихось реал.звірств? Хоч когось вдарили прикладом? Хоч когось застрелили? (крім того довбня, що забивав кулаками поліцейську...)
І справді, давайте єднатись. Всі хто не був у війську і на фронті -- ставайте в чергу. Продете цей шлях і буде єдність. А звідки їй ще взятись?
Ти не почув. Бо коли ти будешь цивільним, ти будешь інше співати А ось тоді буду я ставити тобі дуже невдобні запитання Тому, перечитай ще раз, що я написав
Коли демобілізують і дадуть роки для цивіл.життя -- співатиму те саме. Що треба патрулі, що замало зупиняють і перевіряють. Має бути видно роботу тилових військових і поліції... Має бути зрозуміло, що мобілізація йде, і що нові й нові млн людей раптом усвідомлюють свою єдність з іншими, з вбитими ГолодоМорами і розстріляними у репресіях після Відродження...
А як інакше?
а може патрулі до вас, більше роботи нема тільки цивільних громадян шугати