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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5865586658675868
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:48

flyman

Ойойой, які ви всі зашугані... Вже боїтесь і по обмінках шастати? :mrgreen:
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:В любом случае в жизни каждого пилота были ситуации, когда кто-то от него требовал выполнять задачи, которые по метеоусловиях выполнять нельзя. Этот навык «отказывать» должен присутствовать у каждого. Без него не бывает нормального КВС . Кроме того, каждый член экипажа должен иметь яйца сказать , что эту задачу выполнять нельзя (естественно аргументированно, а не потому что просто страшно). .
Я пока придерживаюсь прежнего мнения, что была обычная ошибка пилота, которые случаются у всех. Не справился.

Вопрос в другом. Что они делали в городской многоэтажной застройке? Подобрать кого то ? Вряд ли заблудились...
wadimk
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