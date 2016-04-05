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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:48
flyman
Ойойой, які ви всі зашугані... Вже боїтесь і по обмінках шастати?
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Bobua
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:00
Hotab написав:
В любом случае в жизни каждого пилота были ситуации, когда кто-то от него требовал выполнять задачи, которые по метеоусловиях выполнять нельзя. Этот навык «отказывать» должен присутствовать у каждого. Без него не бывает нормального КВС . Кроме того, каждый член экипажа должен иметь яйца сказать , что эту задачу выполнять нельзя (естественно аргументированно, а не потому что просто страшно). .
Я пока придерживаюсь прежнего мнения, что была обычная ошибка пилота, которые случаются у всех. Не справился.
Вопрос в другом. Что они делали в городской многоэтажной застройке? Подобрать кого то ? Вряд ли заблудились...
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wadimk
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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