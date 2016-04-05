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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5864586558665867>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:04

detroytred ,
У випадку з пілотами - все ще складніше. Він і сам офіцер, а над ним офіцер.
Керівник довіряє рішенням офіцера- пілота. Бо він там. Він бачить реальну погоду, він знає свою готовність. Відчуває, як він відпочив і тд. А пілот раз - і на... Керівник автоматично винний.
«Сіську смокче 30 років» (муха)
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 14 гру, 2023 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:11

  Hotab написав:detroytred ,
У випадку з пілотами - все ще складніше. Він і сам офіцер, а над ним офіцер.
Керівник довіряє рішенням офіцера- пілота. Бо він там. Він бачить реальну погоду, він знає свою готовність. Відчуває, як він відпочив і тд. А пілот раз - і нам. Керівник автоматично винний.
«Сіську смокче 30 років» (муха)

Випередили.
Саме про усю ланку до пілота хотів дописати. Пілот завершує ланцюжок. Несе найбільше.

А от тепер після пригоди контролюючі та комісія пішли шляхом "за статутами...". Прийняли таке рішення. Пожертвували іншими.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 14 гру, 2023 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:00

  katso написав:
  Bobua написав:Вимагати пред`явлення документів -- це тепер “бєзпрєдєл”?? :shock:


Именно. Вот это вот "предъявите документы" - это чисто совково-ментовской фетиш, чисто повод доколупаться, никакого логического объяснения не имеющий. Какой в этом смысл - выявить агентов Кремля? Так у них принтер есть наверное. И правового основания нет - везде написано что человека можно остановить только при обоснованном подозрении на правонарушение и дальше спросить документы дабы вписать его данные в протокол. А у нас просто гнобят всех подряд "как стоишь холоп".


У диверсантів є можливість внести свої документи в укр.бази даних?

Щодо натовпів на вулицях -- є підозра, що то все ухилянти...
Цілком достатня причина зупиняти і перевіряти.
А не так як зараз, що військомат закрився на ключ і носа на вулицю не показує...


А от будтехніка і будматеріали в ІФ:
Зображення
Замість будувати укріплення на фронті...
Для кого ці квартири будуть? Кадирівцям, пригожинцям, путінцям??
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:15

Bobua , щодо перевірки документів на вулиці і врученні повісток саме там. Саме в робочий час, не вранці.
Мені здається цей спосіб корисніший, ніж передавання керівнику підприємства пачки «вручи всім своїм мужикам». При передачі на підприємство можна і зупинити так підприємство. А по вулиці в робочий час хто шариться ? Правильно : безробітні, карусельщики, пасивні отримувачі доходів. Так пасивно отримувати доходи можна і в окопі. І економіка не постраждає.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 14 гру, 2023 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:50

  adeges написав:
  fler написав:Тепер вмикаємо логіку. На США світ клином зійшовся? Поки США владнає свої внутрішні політичні розбіжності - Японія дає нам 4,5 млрд.дол. Данія ще 1 млрд. Норвегія ще майже 1 млрд. Ще там хтось, я всіх не пам'ятаю - це за останні дні цифри по грошам. Військова допомога - це окремо, хто і скільки не пишу, бо не вважаю за розумне це розголошувати (навіть якщо інформація є в ЗМІ). Ви десь бачили, щоб русня писала, хто і яку зброю їм постачає?


Це ж не телемарофон. Навіщо слоганами розмовляти? Правда там ще не додумались, що допомогу США замінить Японія і Данія ..

Шо за дика тупість? Хто казав про заміну? Йдеться про безперервність потоків допомоги (і грошима, і зброєю).

  adeges написав:Але все буде з-сь не буде. Як і кордонів 91-го у найближчі Н років. Вже і преса починає готувати до цього суспільну думку. Лише президент продовжує грезити...

Шо ви хочете почути від президента? "Все буде погано та ще гірше"? ЛАД вже пояснив вище.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пропоную додати в класифікацію: герої, ждуни, ухилянти ще пораженців. Є така думка, що вже все... доцарювались.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:28

  Mimohod написав:Пропоную додати в класифікацію: герої, ждуни, ухилянти ще пораженців. Є така думка, що вже все... доцарювались.

Заслужений Сінйор-Ухилянт НАТО 1го рангу
Востаннє редагувалось flyman в Чет 14 гру, 2023 11:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:30

  Mimohod написав:Пропоную додати в класифікацію: герої, ждуни, ухилянти ще пораженців. Є така думка, що вже все... доцарювались.

Звичайно, уже свіженьке відео підвезли на замовлення:

"Детали: Наев показал видео, на котором видно, как экскаватор копает траншею, а люди с помощью техники устанавливают противотанковые бетонные конструкции, известные как "зубы дракона".

Работы выполняет гражданская организация под наблюдением военных инженеров, сказал Наев."

Ну прям кіностудія, ХТО ЦЕЙ СЦЕНАРИСТ?
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:33

  pesikot написав:


  Bobua написав:Весною ходив у цивільному одязі містом, зараз ходжу -- чому нема патрулів, чому не зупиняють...?

Чи є докази (у тисячах відосиків) хоч якихось реал.звірств? Хоч когось вдарили прикладом? Хоч когось застрелили? (крім того довбня, що забивав кулаками поліцейську...)


І справді, давайте єднатись.
Всі хто не був у війську і на фронті -- ставайте в чергу.
Продете цей шлях і буде єдність. А звідки їй ще взятись?

Ти не почув. Бо коли ти будешь цивільним, ти будешь інше співати
А ось тоді буду я ставити тобі дуже невдобні запитання
Тому, перечитай ще раз, що я написав


Коли демобілізують і дадуть роки для цивіл.життя -- співатиму те саме.
Що треба патрулі, що замало зупиняють і перевіряють.
Має бути видно роботу тилових військових і поліції... Має бути зрозуміло, що мобілізація йде, і що нові й нові млн людей раптом усвідомлюють свою єдність з іншими, з вбитими ГолодоМорами і розстріляними у репресіях після Відродження...

А як інакше?
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:В любом случае в жизни каждого пилота были ситуации, когда кто-то от него требовал выполнять задачи, которые по метеоусловиях выполнять нельзя. Этот навык «отказывать» должен присутствовать у каждого. Без него не бывает нормального КВС . Кроме того, каждый член экипажа должен иметь яйца сказать , что эту задачу выполнять нельзя (естественно аргументированно, а не потому что просто страшно). .
Я пока придерживаюсь прежнего мнения, что была обычная ошибка пилота, которые случаются у всех. Не справился.

Вопрос в другом. Что они делали в городской многоэтажной застройке? Подобрать кого то ? Вряд ли заблудились...
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