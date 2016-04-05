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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5864586558665867
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:20

wadimk ,

Вопрос в другом. Что они делали в городской многоэтажной застройке? Подобрать кого то ? Вряд ли заблудились


Возможно и были планы забрать . Но и в этой ситуации можно отказаться, если вершины домов торчат из тумана. (А в тот день в районе Киева была именно такая погода) . Но возможно и прямая «палка» из Жулян (или откуда они вышли) на Харьковщину шла через Бровары (а это +- так и есть, этот маршрут по перевозке раненых излетан многократно) , и экипаж решил не обходить город (как допустим всегда делал я) , а посунулся через.
То есть первоначальная проблема не в том, что такая погода. А в том, что в такую погоду города надо обходить. Для этого надо более детально изучать маршрут, «ломать» палку на участки, обходить опасные зоны, тот же а/п Борисполь и тд. Кароч мое мнение - излишняя самоувереность и не уделили время подготовке. Это только у Зьобры «та шо там летать по той Африке». А Украина сейчас - это та же Африка. Никакой помощи ни от кого. Ни РЛ-контроля, ни метеообеспечения. Все надо оценивать самому и не пренебрегать мелочами.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:05

  Bobua написав:Коли демобілізують і дадуть роки для цивіл.життя -- співатиму те саме.
Що треба патрулі, що замало зупиняють і перевіряють.
Має бути видно роботу тилових військових і поліції... Має бути зрозуміло, що мобілізація йде, і що нові й нові млн людей раптом усвідомлюють свою єдність з іншими, з вбитими ГолодоМорами і розстріляними у репресіях після Відродження...

А як інакше?

Получается какая-то непонятная ситуация. В отличие от соседнего тоталитарного государства у нас вроде как демократия, НО даже фашиствующий режим понял, что запаковка и отправка на войну через автозаки решение - так себе. Сделали правильные выводы и практически без проблем за деньги набрали контрактную армию. У нас, при всей нашей демократии, методы как бы совсем не демократические а с точности до наоборот.

Кстати, слова Зеленского на одной из пресс-конференции с пани Урсулой.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на факты уклонения от службы в армии и заявил, что в Украине невозможно, как в России, палками загонять людей на войну.

Отакої.
Прочитал, что гражданские организации начали помогать военным делать фортификационные сооружения. Это хрошо, кто-то высоко во власти прислушивается к общественному мнению.
Может пройдёт ещё пару месяцев и до кого-то дойдёт, что можно перейти на нормальный рекрутинг с помощью соответствующих зарплат и рекламе. В 21 веке тяжело кого-то заставить воевать за слова "честь" "обязанность перед родиной" "долг родине" "получишь медали и значки".

Деньги - двигатель чего угодно. Как показала практика Мордора, за идеологию не хотят воевать даже самые упоротые патриоты.

Просто урезать расходы на брукивку,сериалы, и позолоту куполов. Но вот засада, там же "люби друзи". Выбор будет очень тяжёлым. Самый простой способ через бусик
Востаннє редагувалось hume в Чет 14 гру, 2023 13:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:07

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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, россия полным ходом отправляет на войну каких-то непальцев, кубинцев, мигрантов с просроченными документами и прочих сказочных персонажей.. то есть вербовка вышла на новый уровень, чтоб меньше было вони про уничтоженное поголовье. К сожалению украинские вербовщики ничего кроме бусика придумать не могут.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:32

hume ,

К сожалению украинские вербовщики ничего кроме бусика придумать не могут.


Если Витальона сначала обрезать, а потом отправить на фронт, то пройдет как вербовка иностранца??


Что касается безуглой , то она опять говорит популистские вещи, в которых не понимает. Как по финансам (где собственно эти 30% , кто на передовой, потребляют 70% фонда зарплаты) , так и по тем задачам, которые обеспечивают не первая линия.
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