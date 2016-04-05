Додано: Чет 14 гру, 2023 12:20



Вопрос в другом. Что они делали в городской многоэтажной застройке? Подобрать кого то ? Вряд ли заблудились





Возможно и были планы забрать . Но и в этой ситуации можно отказаться, если вершины домов торчат из тумана. (А в тот день в районе Киева была именно такая погода) . Но возможно и прямая «палка» из Жулян (или откуда они вышли) на Харьковщину шла через Бровары (а это +- так и есть, этот маршрут по перевозке раненых излетан многократно) , и экипаж решил не обходить город (как допустим всегда делал я) , а посунулся через.То есть первоначальная проблема не в том, что такая погода. А в том, что в такую погоду города надо обходить. Для этого надо более детально изучать маршрут, «ломать» палку на участки, обходить опасные зоны, тот же а/п Борисполь и тд. Кароч мое мнение - излишняя самоувереность и не уделили время подготовке. Это только у Зьобры «та шо там летать по той Африке». А Украина сейчас - это та же Африка. Никакой помощи ни от кого. Ни РЛ-контроля, ни метеообеспечения. Все надо оценивать самому и не пренебрегать мелочами.