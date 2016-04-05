Вона є в кожному обласному центрі. Але на протязі 2 років переховування від Львівського ТЦК , ти бачиш не одних і тих самих людей. Вони міняють один одного на схід. Модерне перша і не друга лініія, але не дома сидять постійно. А що, бісять? Розшукують ухилянта в шарф-труба ???
сидять в казармі - валяють дурня , нудьгують до 17:00, далі підпрацьовують в таксі, на фронті не були і не бувають. Переважно мають такі хороші животики - досить вгодовані .
Вона є в кожному обласному центрі. Але на протязі 2 років переховування від Львівського ТЦК , ти бачиш не одних і тих самих людей. Вони міняють один одного на схід. Може не перша і не друга лінія, але не дома сидять постійно. А що, бісять? Розшукують ухилянта в шарф-труба ???
на нацгвардию и марафон деньги есть?
Але ж не твої, чи не так? То чому тебе це хвилює?
ясно, що з твоїх податків, годувальник і захисник, 2 в 1
Bobua написав:Коли демобілізують і дадуть роки для цивіл.життя -- співатиму те саме. Що треба патрулі, що замало зупиняють і перевіряють. Має бути видно роботу тилових військових і поліції... Має бути зрозуміло, що мобілізація йде, і що нові й нові млн людей раптом усвідомлюють свою єдність з іншими, з вбитими ГолодоМорами і розстріляними у репресіях після Відродження...
А як інакше?
Получается какая-то непонятная ситуация. В отличие от соседнего тоталитарного государства у нас вроде как демократия, НО даже фашиствующий режим понял, что запаковка и отправка на войну через автозаки решение - так себе. Сделали правильные выводы и практически без проблем за деньги набрали контрактную армию. У нас, при всей нашей демократии, методы как бы совсем не демократические а с точности до наоборот.
Кстати, слова Зеленского на одной из пресс-конференции с пани Урсулой.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на факты уклонения от службы в армии и заявил, что в Украине невозможно, как в России, палками загонять людей на войну.
Отакої. Прочитал, что гражданские организации начали помогать военным делать фортификационные сооружения. Это хрошо, кто-то высоко во власти прислушивается к общественному мнению. Может пройдёт ещё пару месяцев и до кого-то дойдёт, что можно перейти на нормальный рекрутинг с помощью соответствующих зарплат и рекламе. В 21 веке тяжело кого-то заставить воевать за слова "честь" "обязанность перед родиной" "долг родине" "получишь медали и значки".
Деньги - двигатель чего угодно. Как показала практика Мордора, за идеологию не хотят воевать даже самые упоротые патриоты.
Просто урезать расходы на брукивку,сериалы, и позолоту куполов. Но вот засада, там же "люби друзи". Выбор будет очень тяжёлым. Самый простой способ через бусик
Та невже? А як нас (хто вже у війську) змушують вже 21міс+? І чому вас всіх (хто в тилах) не можна теж так позмушувати хоч би один рочок?
І скільки ще має минути часу, аби ми (хто у війську) правдами і неправдами тікали від такого паскудського поділу на “втомлені тили” і “цілковито невтомні війська”? А ви вже там як собі хочете цілуйтесь в ясна з кадирівцями, пригожинцями і путлєрівцями...
hume написав:Кстати, россия полным ходом отправляет на войну каких-то непальцев, кубинцев, мигрантов с просроченными документами и прочих сказочных персонажей.. то есть вербовка вышла на новый уровень, чтоб меньше было вони про уничтоженное поголовье. К сожалению украинские вербовщики ничего кроме бусика придумать не могут.
В Колумбії економіка переживає складні часи, тому багато людей відправляються на війну в Україну як на боці ЗС РФ, так і Сил оборони. Про це повідомляє The New York Times. Сотні колумбійців-ветеранів погодились воювати на боці України. Ця можливість надає їм зарплатню втричі більшу за ту, яку вони можуть отримати вдома, в Колумбії. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/603 ... rajinu-nyt Колумбія – це дитяча забавка порівняно з цим. Коли біля вас вперше вибухне ракета, тоді ви побачите диявола особисто", – описує фронт в Україні один із колумбійських співрозмовників видання. За його словами, з 60 колумбійців, які приєдналися до нього, залишилося лише близько семи. Решта були вбиті, поранені або повернулися додому після кількох тижнів на фронті. https://tsn.ua/ato/za-ukrayinu-voyuyut- ... 42637.html
hume написав:Кстати, россия полным ходом отправляет на войну каких-то непальцев, кубинцев, мигрантов с просроченными документами и прочих сказочных персонажей.. то есть вербовка вышла на новый уровень, чтоб меньше было вони про уничтоженное поголовье. К сожалению украинские вербовщики ничего кроме бусика придумать не могут.
есть мнение, что после очередных выборов путена в марте 2024 начнутся и там покращення по мобилизации.
hume написав:Кстати, россия полным ходом отправляет на войну каких-то непальцев, кубинцев, мигрантов с просроченными документами и прочих сказочных персонажей.. то есть вербовка вышла на новый уровень, чтоб меньше было вони про уничтоженное поголовье. К сожалению украинские вербовщики ничего кроме бусика придумать не могут.
В Колумбії економіка переживає складні часи, тому багато людей відправляються на війну в Україну як на боці ЗС РФ, так і Сил оборони. Про це повідомляє The New York Times. Сотні колумбійців-ветеранів погодились воювати на боці України. Ця можливість надає їм зарплатню втричі більшу за ту, яку вони можуть отримати вдома, в Колумбії. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/603 ... rajinu-nyt Колумбія – це дитяча забавка порівняно з цим. Коли біля вас вперше вибухне ракета, тоді ви побачите диявола особисто", – описує фронт в Україні один із колумбійських співрозмовників видання. За його словами, з 60 колумбійців, які приєдналися до нього, залишилося лише близько семи. Решта були вбиті, поранені або повернулися додому після кількох тижнів на фронті. https://tsn.ua/ato/za-ukrayinu-voyuyut- ... 42637.html
Я встречал одного колумбийца . Они в основном наблюдателями были и передавали сведения о боях куда то туда . Ему осколок палец указательный повредил ( кожу ) . Выл как на ампутации без наркоза . Еще и поляк охранял .Оба редкое ГАУНО .
hume написав:Кстати, россия полным ходом отправляет на войну каких-то непальцев, кубинцев, мигрантов с просроченными документами и прочих сказочных персонажей.. то есть вербовка вышла на новый уровень, чтоб меньше было вони про уничтоженное поголовье. К сожалению украинские вербовщики ничего кроме бусика придумать не могут.
В Колумбії економіка переживає складні часи, тому багато людей відправляються на війну в Україну як на боці ЗС РФ, так і Сил оборони. Про це повідомляє The New York Times. Сотні колумбійців-ветеранів погодились воювати на боці України. Ця можливість надає їм зарплатню втричі більшу за ту, яку вони можуть отримати вдома, в Колумбії. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/603 ... rajinu-nyt Колумбія – це дитяча забавка порівняно з цим. Коли біля вас вперше вибухне ракета, тоді ви побачите диявола особисто", – описує фронт в Україні один із колумбійських співрозмовників видання. За його словами, з 60 колумбійців, які приєдналися до нього, залишилося лише близько семи. Решта були вбиті, поранені або повернулися додому після кількох тижнів на фронті. https://tsn.ua/ato/za-ukrayinu-voyuyut- ... 42637.html
Я встречал одного колумбийца . Они в основном наблюдателями были и передавали сведения о боях куда то туда . Ему осколок палец указательный повредил ( кожу ) . Выл как на ампутации без наркоза . Еще и поляк охранял .Оба редкое ГАУНО .
А вы проводили(и неоднократно?) операции без наркоза?