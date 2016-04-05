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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 58665867586858695870>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:21

  Hotab написав:yama ,

є така нац гвардія яка валяє дурня у Львові


Вона є в кожному обласному центрі. Але на протязі 2 років переховування від Львівського ТЦК , ти бачиш не одних і тих самих людей. Вони міняють один одного на схід. Модерне перша і не друга лініія, але не дома сидять постійно. А що, бісять? Розшукують ухилянта в шарф-труба ???

сидять в казармі - валяють дурня , нудьгують до 17:00, далі підпрацьовують в таксі, на фронті не були і не бувають. Переважно мають такі хороші животики - досить вгодовані .
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:27

yama , ти з ними в казармі живеш, чи переніс опис зовнішності і способу життя свого приятеля на всіх?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:38

  hume написав:
  Bobua написав:Коли демобілізують і дадуть роки для цивіл.життя -- співатиму те саме.
Що треба патрулі, що замало зупиняють і перевіряють.
Має бути видно роботу тилових військових і поліції... Має бути зрозуміло, що мобілізація йде, і що нові й нові млн людей раптом усвідомлюють свою єдність з іншими, з вбитими ГолодоМорами і розстріляними у репресіях після Відродження...

А як інакше?

Получается какая-то непонятная ситуация. В отличие от соседнего тоталитарного государства у нас вроде как демократия, НО даже фашиствующий режим понял, что запаковка и отправка на войну через автозаки решение - так себе. Сделали правильные выводы и практически без проблем за деньги набрали контрактную армию. У нас, при всей нашей демократии, методы как бы совсем не демократические а с точности до наоборот.

Кстати, слова Зеленского на одной из пресс-конференции с пани Урсулой.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на факты уклонения от службы в армии и заявил, что в Украине невозможно, как в России, палками загонять людей на войну.

Отакої.
Прочитал, что гражданские организации начали помогать военным делать фортификационные сооружения. Это хрошо, кто-то высоко во власти прислушивается к общественному мнению.
Может пройдёт ещё пару месяцев и до кого-то дойдёт, что можно перейти на нормальный рекрутинг с помощью соответствующих зарплат и рекламе. В 21 веке тяжело кого-то заставить воевать за слова "честь" "обязанность перед родиной" "долг родине" "получишь медали и значки".

Деньги - двигатель чего угодно. Как показала практика Мордора, за идеологию не хотят воевать даже самые упоротые патриоты.

Просто урезать расходы на брукивку,сериалы, и позолоту куполов. Но вот засада, там же "люби друзи". Выбор будет очень тяжёлым. Самый простой способ через бусик


Та невже?
А як нас (хто вже у війську) змушують вже 21міс+?
І чому вас всіх (хто в тилах) не можна теж так позмушувати хоч би один рочок?

І скільки ще має минути часу, аби ми (хто у війську) правдами і неправдами тікали від такого паскудського поділу на “втомлені тили” і “цілковито невтомні війська”?
А ви вже там як собі хочете цілуйтесь в ясна з кадирівцями, пригожинцями і путлєрівцями...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:45

  hume написав:Кстати, россия полным ходом отправляет на войну каких-то непальцев, кубинцев, мигрантов с просроченными документами и прочих сказочных персонажей.. то есть вербовка вышла на новый уровень, чтоб меньше было вони про уничтоженное поголовье. К сожалению украинские вербовщики ничего кроме бусика придумать не могут.

В Колумбії економіка переживає складні часи, тому багато людей відправляються на війну в Україну як на боці ЗС РФ, так і Сил оборони. Про це повідомляє The New York Times.
Сотні колумбійців-ветеранів погодились воювати на боці України. Ця можливість надає їм зарплатню втричі більшу за ту, яку вони можуть отримати вдома, в Колумбії. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/603 ... rajinu-nyt
Колумбія – це дитяча забавка порівняно з цим. Коли біля вас вперше вибухне ракета, тоді ви побачите диявола особисто", – описує фронт в Україні один із колумбійських співрозмовників видання.
За його словами, з 60 колумбійців, які приєдналися до нього, залишилося лише близько семи. Решта були вбиті, поранені або повернулися додому після кількох тижнів на фронті. https://tsn.ua/ato/za-ukrayinu-voyuyut- ... 42637.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:47

  hume написав:Кстати, россия полным ходом отправляет на войну каких-то непальцев, кубинцев, мигрантов с просроченными документами и прочих сказочных персонажей.. то есть вербовка вышла на новый уровень, чтоб меньше было вони про уничтоженное поголовье. К сожалению украинские вербовщики ничего кроме бусика придумать не могут.

есть мнение, что после очередных выборов путена в марте 2024 начнутся и там покращення по мобилизации.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:51

vitaliiangel ,

перпетуум мобиле - заплатил налоги и получил их же обратно в виде зарплаты.


Штанга. Я не з бюджету України отримую зп. Проте податки саме туди. А ти коли почнеш «туди»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:53

  Ой+ написав:
  hume написав:Кстати, россия полным ходом отправляет на войну каких-то непальцев, кубинцев, мигрантов с просроченными документами и прочих сказочных персонажей.. то есть вербовка вышла на новый уровень, чтоб меньше было вони про уничтоженное поголовье. К сожалению украинские вербовщики ничего кроме бусика придумать не могут.

В Колумбії економіка переживає складні часи, тому багато людей відправляються на війну в Україну як на боці ЗС РФ, так і Сил оборони. Про це повідомляє The New York Times.
Сотні колумбійців-ветеранів погодились воювати на боці України. Ця можливість надає їм зарплатню втричі більшу за ту, яку вони можуть отримати вдома, в Колумбії. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/603 ... rajinu-nyt
Колумбія – це дитяча забавка порівняно з цим. Коли біля вас вперше вибухне ракета, тоді ви побачите диявола особисто", – описує фронт в Україні один із колумбійських співрозмовників видання.
За його словами, з 60 колумбійців, які приєдналися до нього, залишилося лише близько семи. Решта були вбиті, поранені або повернулися додому після кількох тижнів на фронті. https://tsn.ua/ato/za-ukrayinu-voyuyut- ... 42637.html


Я встречал одного колумбийца .
Они в основном наблюдателями были и передавали сведения о боях куда то туда .
Ему осколок палец указательный повредил ( кожу ) .
Выл как на ампутации без наркоза .
Еще и поляк охранял .Оба редкое ГАУНО .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:03

  холява написав:
  Ой+ написав:
  hume написав:Кстати, россия полным ходом отправляет на войну каких-то непальцев, кубинцев, мигрантов с просроченными документами и прочих сказочных персонажей.. то есть вербовка вышла на новый уровень, чтоб меньше было вони про уничтоженное поголовье. К сожалению украинские вербовщики ничего кроме бусика придумать не могут.

В Колумбії економіка переживає складні часи, тому багато людей відправляються на війну в Україну як на боці ЗС РФ, так і Сил оборони. Про це повідомляє The New York Times.
Сотні колумбійців-ветеранів погодились воювати на боці України. Ця можливість надає їм зарплатню втричі більшу за ту, яку вони можуть отримати вдома, в Колумбії. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/603 ... rajinu-nyt
Колумбія – це дитяча забавка порівняно з цим. Коли біля вас вперше вибухне ракета, тоді ви побачите диявола особисто", – описує фронт в Україні один із колумбійських співрозмовників видання.
За його словами, з 60 колумбійців, які приєдналися до нього, залишилося лише близько семи. Решта були вбиті, поранені або повернулися додому після кількох тижнів на фронті. https://tsn.ua/ato/za-ukrayinu-voyuyut- ... 42637.html


Я встречал одного колумбийца .
Они в основном наблюдателями были и передавали сведения о боях куда то туда .
Ему осколок палец указательный повредил ( кожу ) .
Выл как на ампутации без наркоза .
Еще и поляк охранял .Оба редкое ГАУНО .

А вы проводили(и неоднократно?) операции без наркоза?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:15

  hume написав:Кстати, россия полным ходом отправляет на войну каких-то непальцев, кубинцев, мигрантов с просроченными документами и прочих сказочных персонажей.. то есть вербовка вышла на новый уровень, чтоб меньше было вони про уничтоженное поголовье. К сожалению украинские вербовщики ничего кроме бусика придумать не могут.

Цікаво, яким чином проходить взаємодія з ними. Чи це окремий підрозділ з, наприклад, іспаномовним офіцером рф. Чи їх по 2-3 розміщують з рос.мовним підрозділом. Як тоді взаємодія без розуміння команд-вимог на російській відбувається?
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По поводу ухылянтов. Как думаете, если бы удалось в ряды ВСУ призвать всё мужское население, допустим 10 млн человек, Путин бы отступил? 🤨

Или объявил бы войну народную и начали б там призывать всех?)
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