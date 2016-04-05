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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5867586858695870>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:28

Andrey2512
А чем вооружать эти 10млн с нашей стороны и пусть 40 с их? Как "чёрнопиджачников" при освобождении Киева - кирпичами? Палок даже не хватит(у нас, у них в Сибирях их пилить и рубать)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тил -- то якийсь лютий цирк...


Сирена (“міг”) і купи людей на вулицях, бо їх не пускають у банки. “Мудро”, трясця -- на вулицях набагато ж кращий “захист від осколків чи уламків...”
А от обмінки не туплять і працюють.


Військові жінки в пікселях -- то сексі. То є навищий гатунок!
Але їх чомусь мало (одна?). Друга чомусь була в цивільному... (протупила).

Військ.чоловіки у пікселі -- це дивно (якщо то не тецека).
Як фронтовик -- вже починаю спрмймати той пікс. як якусь арешт.робу...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:31

Andrey2512 ,

если бы удалось в ряды ВСУ призвать всё мужское население, допустим 10 млн человек,


Это как пойти в сауну с одной, двумя- тремя, или десятью?
Увеличивай количество хоть до 20, смысла уже не будет. Но вот быть совсем одному там -это тоже плохо. Об этом и говорят фронтовики: уже дыры затыкать некем. Но витальоны с мухами это читают так: «нас всех 20 млн хотят забрать. Это же неразумно!! !! Значить я не пойду». :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:41

  Hotab написав:..............

Згоден з detroytred.
Якраз в більшості, гадаю, будуть нормальними бійцями. Хоча зараз на фронт не рвуться.


Якщо потраплять, то звичайно що будуть. Або ти нормальний боєць, або тебе вбʼють.
Але більшість буде ховатись.
Не просто «поки що не прислали повістку», а саме ховатись. Почнуть облави під фішмаркетом - замовлення їжі додому онлайн. Та інші пасивні способи ухиляння.

Думаю, всё же не так.
Большинство "ждуны" по терминологии freeze"а, т.е. сами в ТРЦ не идут, но при получении повестки скрываться не будут. Причём, не будут прятаться и от повестки на дом, а не в результате "облави під фішмаркетом". И, скорее, повестка на дом лучше. От "облавы" человек инстинктивно начинает убегать и прятаться.
Считаю, что "облавная" методика призыва в принципе не верна и даже вредна. Останавливать на улицах надо для проверки документов, при этом на военное время ввести обязательность чего-то типа прописки (или регистрации в ТЦК) для военнообязанных. Если такой отметки в документах нет, то задержание с целью проверки личности. Во время проверки вполне можно выписать повестку и отправить на сборный пункт или как там нынче.
Тут будет ясно, за что задержание. А вытаскивание из сауны унизительно и оскорбительно. Я бы сам начал возмущаться. Не надо/нельзя превращать призыв в охоту за преступниками.
Дело даже не в методах призыва граждан на военную службу, которые используют Москва и Киев — они по сути схожи, — а в том, что чем дольше идет война, чем меньше у нее перспектив и чем больше гробов и искалеченных солдат оттуда возвращается, тем труднее властям побуждать людей идти на фронт. Чья мотивация окажется сильнее — наверное, сейчас это главный вопрос.

https://www.bbc.com/russian/articles/ckk5wqk336ro
Считаю, что методы важны и тоже влияют на мотивацию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:47

  Bobua написав:.......
Замість будувати укріплення на фронті...
Для кого ці квартири будуть? Кадирівцям, пригожинцям, путінцям??

В Харькове всё жилстроительство остановлено с первого дня. Стоят недострои на всех стадиях - от фундамента до почти законченных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:55

Конгресс США не согласовал помощь Украине на $61 млрд и ушёл на зимние каникулы

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон решил не продлевать на неделю работы обеих палат Конгресса
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:55

  hume написав:......
В отличие от соседнего тоталитарного государства у нас вроде как демократия, НО даже фашиствующий режим понял, что запаковка и отправка на войну через автозаки решение - так себе. Сделали правильные выводы и практически без проблем за деньги набрали контрактную армию. У нас, при всей нашей демократии, методы как бы совсем не демократические а с точности до наоборот.
.......

:shock:
Вроде как у нас сейчас служат не бесплатно, а за очень даже приличные деньги. Насколько знаю, не меньшие, а то и бОльшие, чем в РФ.
Почему-то набрать "практически без проблем" не выходит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:57

  Bobua написав:
Та невже?
А як нас (хто вже у війську) змушують вже 21міс+?
І чому вас всіх (хто в тилах) не можна теж так позмушувати хоч би один рочок?

І скільки ще має минути часу, аби ми (хто у війську) правдами і неправдами тікали від такого паскудського поділу на “втомлені тили” і “цілковито невтомні війська”?
А ви вже там як собі хочете цілуйтесь в ясна з кадирівцями, пригожинцями і путлєрівцями...

Вас прекрасно можно понять..но для начала нужно прописать правила демобилизации. Слабо можно представить очереди в ТЦК, если не понятен механизм увольнения из ЗСУ. Точнее на сегодня этот механизм понятен - ранение, выход по годам, переход из мира живых в мир не живых

На сегодня то, что тешит вас и других Успихов не приведёт к полномасштабному пополнению ЗСУ, скорее к ещё более масштабным коррупционным схемам, к которым присоединится готовы уже даже в Цнапе, оформляя прописку в обход военнику.

Сегодня показали недвижимость Борисова в Марбелье. Нормально, жить можно. Не хватает тигров в клетках, как у латиноамериканских картелей, а всего лишь военком :mrgreen:

На мировых курортах появляются новые игроки.

Между виллами политиков, звёзд футбола,мафии
и бизнесменов появляются новые игроки))... Главы районных и городских ТЦК из Украины..

-как вы заработали свой первый миллион?
-паковал всех в бусик.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия выпустила по Украине ракеты
В 14:21 Воздушные силы сообщили, что россияне осуществили пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области. "Вся Украина - ракетная опасность! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - призвали они украинцев.
...
Обновлено в 14:52: Военные фиксируют новые пуски ракет - на этот раз из Курской области в направлении Сумщины.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:02

  ЛАД написав:
  hume написав:......
В отличие от соседнего тоталитарного государства у нас вроде как демократия, НО даже фашиствующий режим понял, что запаковка и отправка на войну через автозаки решение - так себе. Сделали правильные выводы и практически без проблем за деньги набрали контрактную армию. У нас, при всей нашей демократии, методы как бы совсем не демократические а с точности до наоборот.
.......

:shock:
Вроде как у нас сейчас служат не бесплатно, а за очень даже приличные деньги. Насколько знаю, не меньшие, а то и бОльшие, чем в РФ.
Почему-то набрать "практически без проблем" не выходит.

В том-то и дело, что "вроде как": служат за где-то две средние ЗП. Если попал под обстрел -- сумма утраивается. При этом риск эти деньги до дома не донести -- тоже как бы не уменьшается. А сколько процентов эту самую среднюю ЗП получают в тылу (учитывая размер "тени" под 40%) -- вопрос...
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 14 гру, 2023 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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