Andrey2512
А чем вооружать эти 10млн с нашей стороны и пусть 40 с их? Как "чёрнопиджачников" при освобождении Киева - кирпичами? Палок даже не хватит(у нас, у них в Сибирях их пилить и рубать)
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Додано: Чет 14 гру, 2023 15:28
Andrey2512
А чем вооружать эти 10млн с нашей стороны и пусть 40 с их? Как "чёрнопиджачников" при освобождении Киева - кирпичами? Палок даже не хватит(у нас, у них в Сибирях их пилить и рубать)
Додано: Чет 14 гру, 2023 15:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тил -- то якийсь лютий цирк...
Сирена (“міг”) і купи людей на вулицях, бо їх не пускають у банки. “Мудро”, трясця -- на вулицях набагато ж кращий “захист від осколків чи уламків...”
А от обмінки не туплять і працюють.
Військові жінки в пікселях -- то сексі. То є навищий гатунок!
Але їх чомусь мало (одна?). Друга чомусь була в цивільному... (протупила).
Військ.чоловіки у пікселі -- це дивно (якщо то не тецека).
Як фронтовик -- вже починаю спрмймати той пікс. як якусь арешт.робу...
Додано: Чет 14 гру, 2023 15:31
Andrey2512 ,
Это как пойти в сауну с одной, двумя- тремя, или десятью?
Увеличивай количество хоть до 20, смысла уже не будет. Но вот быть совсем одному там -это тоже плохо. Об этом и говорят фронтовики: уже дыры затыкать некем. Но витальоны с мухами это читают так: «нас всех 20 млн хотят забрать. Это же неразумно!! !! Значить я не пойду».
Додано: Чет 14 гру, 2023 15:41
Думаю, всё же не так.
Большинство "ждуны" по терминологии freeze"а, т.е. сами в ТРЦ не идут, но при получении повестки скрываться не будут. Причём, не будут прятаться и от повестки на дом, а не в результате "облави під фішмаркетом". И, скорее, повестка на дом лучше. От "облавы" человек инстинктивно начинает убегать и прятаться.
Считаю, что "облавная" методика призыва в принципе не верна и даже вредна. Останавливать на улицах надо для проверки документов, при этом на военное время ввести обязательность чего-то типа прописки (или регистрации в ТЦК) для военнообязанных. Если такой отметки в документах нет, то задержание с целью проверки личности. Во время проверки вполне можно выписать повестку и отправить на сборный пункт или как там нынче.
Тут будет ясно, за что задержание. А вытаскивание из сауны унизительно и оскорбительно. Я бы сам начал возмущаться. Не надо/нельзя превращать призыв в охоту за преступниками.
Считаю, что методы важны и тоже влияют на мотивацию.
Додано: Чет 14 гру, 2023 15:47
Додано: Чет 14 гру, 2023 15:55
Додано: Чет 14 гру, 2023 15:55
Вроде как у нас сейчас служат не бесплатно, а за очень даже приличные деньги. Насколько знаю, не меньшие, а то и бОльшие, чем в РФ.
Почему-то набрать "практически без проблем" не выходит.
Додано: Чет 14 гру, 2023 15:57
Вас прекрасно можно понять..но для начала нужно прописать правила демобилизации. Слабо можно представить очереди в ТЦК, если не понятен механизм увольнения из ЗСУ. Точнее на сегодня этот механизм понятен - ранение, выход по годам, переход из мира живых в мир не живых
На сегодня то, что тешит вас и других Успихов не приведёт к полномасштабному пополнению ЗСУ, скорее к ещё более масштабным коррупционным схемам, к которым присоединится готовы уже даже в Цнапе, оформляя прописку в обход военнику.
Сегодня показали недвижимость Борисова в Марбелье. Нормально, жить можно. Не хватает тигров в клетках, как у латиноамериканских картелей, а всего лишь военком
На мировых курортах появляются новые игроки.
Между виллами политиков, звёзд футбола,мафии
и бизнесменов появляются новые игроки))... Главы районных и городских ТЦК из Украины..
-как вы заработали свой первый миллион?
-паковал всех в бусик.
Додано: Чет 14 гру, 2023 15:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 14 гру, 2023 16:02
В том-то и дело, что "вроде как": служат за где-то две средние ЗП. Если попал под обстрел -- сумма утраивается. При этом риск эти деньги до дома не донести -- тоже как бы не уменьшается. А сколько процентов эту самую среднюю ЗП получают в тылу (учитывая размер "тени" под 40%) -- вопрос...
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 14 гру, 2023 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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