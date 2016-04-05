Додано: Чет 14 гру, 2023 15:41

Hotab написав: ..............



Згоден з detroytred.

Якраз в більшості, гадаю, будуть нормальними бійцями. Хоча зараз на фронт не рвуться.





Якщо потраплять, то звичайно що будуть. Або ти нормальний боєць, або тебе вбʼють.

Але більшість буде ховатись.

Не просто «поки що не прислали повістку», а саме ховатись. Почнуть облави під фішмаркетом - замовлення їжі додому онлайн. Та інші пасивні способи ухиляння. ..............Якщо потраплять, то звичайно що будуть. Або ти нормальний боєць, або тебе вбʼють.Але більшість буде ховатись.Не просто «поки що не прислали повістку», а саме ховатись. Почнуть облави під фішмаркетом - замовлення їжі додому онлайн. Та інші пасивні способи ухиляння.

Дело даже не в методах призыва граждан на военную службу, которые используют Москва и Киев — они по сути схожи , — а в том, что чем дольше идет война, чем меньше у нее перспектив и чем больше гробов и искалеченных солдат оттуда возвращается, тем труднее властям побуждать людей идти на фронт . Чья мотивация окажется сильнее — наверное, сейчас это главный вопрос.

Думаю, всё же не так.Большинство "ждуны" по терминологии"а, т.е. сами в ТРЦ не идут, но при получении повестки скрываться не будут. Причём, не будут прятаться и от повестки на дом, а не в результате "облави під фішмаркетом". И, скорее, повестка на дом лучше. От "облавы" человек инстинктивно начинает убегать и прятаться.Считаю, что "облавная" методика призыва в принципе не верна и даже вредна. Останавливать на улицах надо для проверки документов, при этом на военное время ввести обязательность чего-то типа прописки (или регистрации в ТЦК) для военнообязанных. Если такой отметки в документах нет, то задержание с целью проверки личности. Во время проверки вполне можно выписать повестку и отправить на сборный пункт или как там нынче.Тут будет ясно, за что задержание. А вытаскивание из сауны унизительно и оскорбительно. Я бы сам начал возмущаться. Не надо/нельзя превращать призыв в охоту за преступниками.Считаю, что методы важны и тоже влияют на мотивацию.