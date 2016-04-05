Правительство запланировало дальнейшее снижение цены на российский газ для Китая, сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы кабмина, подготовленные в рамках формирования бюджета на 2024 год.
В этом году поставки “Газпрома”, которые осуществляются по запущенному в 2019 году трубопроводу “Сила Сибири”, обойдутся КНР в $297,3 за тысячу кубометров.
Это на 40% ниже цены, которую платят клиенты в Турции и Европе: для них тот же газ стоит $501,6 за тысячу кубов.
В следующем году скидка для Китая увеличится до 46%, следует из проектировок правительства: газ “Силы Сибири” будет стоить $271,6 за тысячу кубометров, а для Турции и Европы - $481,7.
По итогам 2023 года “Газпром” должен прокачать в КНР 22 млрд кубометров газа, а в следующем году объем поставок планируется нарастить до 30 млрд кубов. Это, впрочем, компенсирует лишь одну шестую от былого экспорта в Евросоюз, которые на пике доходил до 170-180 млрд кубометров в год.
С тех пор поставки на некогда главный рынок “Газпрома” схлопнулись более чем в 7 раз. За январь-июнь в Европу из России было поставлено 12 млрд кубометров газа, и если темпы прокачки сохранятся, то по итогам года их общий объем станет минимальным со второй половины 1970-х годов.
Как итог: газовые доходы бюджета рухнули в 5 раз, а “денежная подушка” “Газпрома” сдулась втрое: на 1 июля от нее осталось 683 млрд рублей из 2 трлн, накоплненных перед началом войны.
В россии, скорее всего, все кто находится со стороны границы с Украиной получают около 200 тысяч. У нас же пытаются высчитывать практически со всех, вплоть до голого оклада.
Разговаривал со знакомым строителем, возраст 45. В месяц имеет от 35 до 55 кгрн. Либо 6ти, но чаще 5ти дневка. На объекте ночует крайне редко, только когда сроки. Чтоб его заставить пойти в ЗСУ он должен гарантировано получать больше, скорее всего + коэффициент, тк придётся ночевать вдали от дома и сиськи.
ЛАД написав:-------------- hume ...... В отличие от соседнего тоталитарного государства у нас вроде как демократия, НО даже фашиствующий режим понял, что запаковка и отправка на войну через автозаки решение - так себе. Сделали правильные выводы и практически без проблем за деньги набрали контрактную армию. У нас, при всей нашей демократии, методы как бы совсем не демократические а с точности до наоборот. ....... ---------------
Вроде как у нас сейчас служат не бесплатно, а за очень даже приличные деньги. Насколько знаю, не меньшие, а то и бОльшие, чем в РФ. Почему-то набрать "практически без проблем" не выходит.
В том-то и дело, что "вроде как": служат за где-то две средние ЗП. Если попал под обстрел -- сумма утраивается. Сколько процентов эту самую среднюю ЗП получают в тылу (учитывая размер "тени" под 40%) -- вопрос...
ЛАД написав:-------------- hume ...... В отличие от соседнего тоталитарного государства у нас вроде как демократия, НО даже фашиствующий режим понял, что запаковка и отправка на войну через автозаки решение - так себе. Сделали правильные выводы и практически без проблем за деньги набрали контрактную армию. У нас, при всей нашей демократии, методы как бы совсем не демократические а с точности до наоборот. ....... ---------------
Вроде как у нас сейчас служат не бесплатно, а за очень даже приличные деньги. Насколько знаю, не меньшие, а то и бОльшие, чем в РФ. Почему-то набрать "практически без проблем" не выходит.
В том-то и дело, что "вроде как": служат за где-то две средние ЗП. Если попал под обстрел -- сумма утраивается. Сколько процентов эту самую среднюю ЗП получают в тылу (учитывая размер "тени" под 40%) -- вопрос...
Фронт то широке поняття, 130 платять тим, хто в "зоні БД", але багато хто буквально у фронтовій зоні, але то за зону БД не рахується, хоча й туди прилітає добряче. І тоді вони сидять на 30к, що приблизно і є дві середні
І Хьюм правильно пише про фінансову мотивацію. От заробляє людина куди більше середньостатистичного - йому мобілізація це ще й суттєва втрата доходів сім'ї, бо вони в тилу заробляють куди більше тилових 30к. А буває й більше "фронтових" 100к.
ЛАД написав: На фронте платят, как понимаю, 130 тыс. (если ошибаюсь, пусть поправят). Даже 100 тыс. это 2 средние зарплаты??? Давал ссылку на ПФУ - ср. зарплата за сентябрь 14518,38 грн. Если Вы говорите о 30 тыс., кот. платят в тылу, - так а за что платить больше? Если человек не воюет на передовой, а находится в тылу, то чем он так уж лучше гражданского, который находится там же?
Згідно ворк.уа середня з/п по Київу 21500грн, у прифронтових Сумах 14400грн. Погодьтеся, що жити у наметі чи норі, без вихідних, родини, нормального побуту за 30000грн це аж ніяк не нагорода і не стимул. Не кажичи вже про те, що багато отримують більші суми у цивільному житті. Тож комірникам у тилу потрібно платити хочаб тисяч 60, щоб компенсувати "тяготи і лішєнія", а Фрізу на першій лінії хоча б 200 тис. І безумовно, а не вираховувати хвилини і потім відрізати від громко заявленої суми.
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 14 гру, 2023 16:24, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:-------------- hume ...... В отличие от соседнего тоталитарного государства у нас вроде как демократия, НО даже фашиствующий режим понял, что запаковка и отправка на войну через автозаки решение - так себе. Сделали правильные выводы и практически без проблем за деньги набрали контрактную армию. У нас, при всей нашей демократии, методы как бы совсем не демократические а с точности до наоборот. ....... ---------------
Вроде как у нас сейчас служат не бесплатно, а за очень даже приличные деньги. Насколько знаю, не меньшие, а то и бОльшие, чем в РФ. Почему-то набрать "практически без проблем" не выходит.
В том-то и дело, что "вроде как": служат за где-то две средние ЗП. Если попал под обстрел -- сумма утраивается. Сколько процентов эту самую среднюю ЗП получают в тылу (учитывая размер "тени" под 40%) -- вопрос...
На фронте платят, как понимаю, 130 тыс. (если ошибаюсь, пусть поправят). Даже 100 тыс. это 2 средние зарплаты??? ///
Bobua написав:А як нас (хто вже у війську) змушують вже 21міс+? І чому вас всіх (хто в тилах) не можна теж так позмушувати хоч би один рочок?
І скільки ще має минути часу, аби ми (хто у війську) правдами і неправдами тікали від такого паскудського поділу на “втомлені тили” і “цілковито невтомні війська”? А ви вже там як собі хочете цілуйтесь в ясна з кадирівцями, пригожинцями і путлєрівцями...
+100500!!!👍👍👍
Раджу всім видрукувати на аркуші А4 оцей☝️ допис і прикріпити його собі на двері холодильника!
Ну, і владі би теж здалось це прочитати - шевелячи губами!
Бо я вже тут давно-давним писав: - ми що, кончені зеки? Але навіть вони знаю свій термін!
Тож, воїни ЗСУ - хто вони? Цвіт нації? Герої? Чи ...
Успіх написав:Ну, і владі би теж здалось це прочитати - шевелячи губами!
Бо я вже тут давно-давним писав: - ми що, кончені зеки? Але навіть вони знаю свій термін!
Пан Успіх робить крок до перевороту думок. Вітаю! Нарешті ви потрохи починаєте розуміти, що ваше питання не вирішать на форумах, а лише при зверненні до влади. Але. Але. Звертатися до влади потрібно теж не на цьому форумі.