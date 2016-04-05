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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5867586858695870
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:03

Российский газ будут качать в Китай за полцены

Правительство запланировало дальнейшее снижение цены на российский газ для Китая, сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы кабмина, подготовленные в рамках формирования бюджета на 2024 год.

В этом году поставки “Газпрома”, которые осуществляются по запущенному в 2019 году трубопроводу “Сила Сибири”, обойдутся КНР в $297,3 за тысячу кубометров.

Это на 40% ниже цены, которую платят клиенты в Турции и Европе: для них тот же газ стоит $501,6 за тысячу кубов.

В следующем году скидка для Китая увеличится до 46%, следует из проектировок правительства: газ “Силы Сибири” будет стоить $271,6 за тысячу кубометров, а для Турции и Европы - $481,7.

По итогам 2023 года “Газпром” должен прокачать в КНР 22 млрд кубометров газа, а в следующем году объем поставок планируется нарастить до 30 млрд кубов. Это, впрочем, компенсирует лишь одну шестую от былого экспорта в Евросоюз, которые на пике доходил до 170-180 млрд кубометров в год.

С тех пор поставки на некогда главный рынок “Газпрома” схлопнулись более чем в 7 раз. За январь-июнь в Европу из России было поставлено 12 млрд кубометров газа, и если темпы прокачки сохранятся, то по итогам года их общий объем станет минимальным со второй половины 1970-х годов.

Как итог: газовые доходы бюджета рухнули в 5 раз, а “денежная подушка” “Газпрома” сдулась втрое: на 1 июля от нее осталось 683 млрд рублей из 2 трлн, накоплненных перед началом войны.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В россии, скорее всего, все кто находится со стороны границы с Украиной получают около 200 тысяч. У нас же пытаются высчитывать практически со всех, вплоть до голого оклада.

Разговаривал со знакомым строителем, возраст 45. В месяц имеет от 35 до 55 кгрн. Либо 6ти, но чаще 5ти дневка. На объекте ночует крайне редко, только когда сроки. Чтоб его заставить пойти в ЗСУ он должен гарантировано получать больше, скорее всего + коэффициент, тк придётся ночевать вдали от дома и сиськи.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:14

  _hunter написав:
  ЛАД написав:--------------
hume
......
В отличие от соседнего тоталитарного государства у нас вроде как демократия, НО даже фашиствующий режим понял, что запаковка и отправка на войну через автозаки решение - так себе. Сделали правильные выводы и практически без проблем за деньги набрали контрактную армию. У нас, при всей нашей демократии, методы как бы совсем не демократические а с точности до наоборот.
.......
---------------
:shock:
Вроде как у нас сейчас служат не бесплатно, а за очень даже приличные деньги. Насколько знаю, не меньшие, а то и бОльшие, чем в РФ.
Почему-то набрать "практически без проблем" не выходит.

В том-то и дело, что "вроде как": служат за где-то две средние ЗП. Если попал под обстрел -- сумма утраивается. Сколько процентов эту самую среднюю ЗП получают в тылу (учитывая размер "тени" под 40%) -- вопрос...

На фронте платят, как понимаю, 130 тыс. (если ошибаюсь, пусть поправят). Даже 100 тыс. это 2 средние зарплаты???
Давал ссылку на ПФУ - ср. зарплата за сентябрь 14518,38 грн. (https://www.pfu.gov.ua/2161777-pensijnym-fondom-ukrayiny-zatverdzheno-pokaznyky-serednoyi-zarobitnoyi-platy-v-ukrayini-z-yakoyi-splacheno-strahovi-vnesky-ta-yaka-vrahovuyetsya-dlya-obchyslennya-pensiyi-za-misyatsi-iii-kvartalu-2023/). Если Вы говорите о 30 тыс., кот. платят в тылу, - так а за что платить больше? Если человек не воюет на передовой, а находится в тылу, то чем он так уж лучше гражданского, который находится там же?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:17

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:--------------
hume
......
В отличие от соседнего тоталитарного государства у нас вроде как демократия, НО даже фашиствующий режим понял, что запаковка и отправка на войну через автозаки решение - так себе. Сделали правильные выводы и практически без проблем за деньги набрали контрактную армию. У нас, при всей нашей демократии, методы как бы совсем не демократические а с точности до наоборот.
.......
---------------
:shock:
Вроде как у нас сейчас служат не бесплатно, а за очень даже приличные деньги. Насколько знаю, не меньшие, а то и бОльшие, чем в РФ.
Почему-то набрать "практически без проблем" не выходит.

В том-то и дело, что "вроде как": служат за где-то две средние ЗП. Если попал под обстрел -- сумма утраивается. Сколько процентов эту самую среднюю ЗП получают в тылу (учитывая размер "тени" под 40%) -- вопрос...

На фронте платят, как понимаю, 130 тыс. (если ошибаюсь, пусть поправят). Даже 100 тыс. это 2 средние зарплаты???
Давал ссылку на ПФУ - ср. зарплата за сентябрь 14518,38 грн. (https://www.pfu.gov.ua/2161777-pensijnym-fondom-ukrayiny-zatverdzheno-pokaznyky-serednoyi-zarobitnoyi-platy-v-ukrayini-z-yakoyi-splacheno-strahovi-vnesky-ta-yaka-vrahovuyetsya-dlya-obchyslennya-pensiyi-za-misyatsi-iii-kvartalu-2023/). Если Вы говорите о 30 тыс., кот. платят в тылу, - так а за что платить больше? Если человек не воюет на передовой, а находится в тылу, то чем он так уж лучше гражданского, который находится там же?
Фронт то широке поняття, 130 платять тим, хто в "зоні БД", але багато хто буквально у фронтовій зоні, але то за зону БД не рахується, хоча й туди прилітає добряче. І тоді вони сидять на 30к, що приблизно і є дві середні

І Хьюм правильно пише про фінансову мотивацію. От заробляє людина куди більше середньостатистичного - йому мобілізація це ще й суттєва втрата доходів сім'ї, бо вони в тилу заробляють куди більше тилових 30к. А буває й більше "фронтових" 100к.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:23

  ЛАД написав:
На фронте платят, как понимаю, 130 тыс. (если ошибаюсь, пусть поправят). Даже 100 тыс. это 2 средние зарплаты???
Давал ссылку на ПФУ - ср. зарплата за сентябрь 14518,38 грн. Если Вы говорите о 30 тыс., кот. платят в тылу, - так а за что платить больше? Если человек не воюет на передовой, а находится в тылу, то чем он так уж лучше гражданского, который находится там же?

Згідно ворк.уа середня з/п по Київу 21500грн, у прифронтових Сумах 14400грн. Погодьтеся, що жити у наметі чи норі, без вихідних, родини, нормального побуту за 30000грн це аж ніяк не нагорода і не стимул. Не кажичи вже про те, що багато отримують більші суми у цивільному житті. Тож комірникам у тилу потрібно платити хочаб тисяч 60, щоб компенсувати "тяготи і лішєнія", а Фрізу на першій лінії хоча б 200 тис. І безумовно, а не вираховувати хвилини і потім відрізати від громко заявленої суми.
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 14 гру, 2023 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:24

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:--------------
hume
......
В отличие от соседнего тоталитарного государства у нас вроде как демократия, НО даже фашиствующий режим понял, что запаковка и отправка на войну через автозаки решение - так себе. Сделали правильные выводы и практически без проблем за деньги набрали контрактную армию. У нас, при всей нашей демократии, методы как бы совсем не демократические а с точности до наоборот.
.......
---------------
:shock:
Вроде как у нас сейчас служат не бесплатно, а за очень даже приличные деньги. Насколько знаю, не меньшие, а то и бОльшие, чем в РФ.
Почему-то набрать "практически без проблем" не выходит.

В том-то и дело, что "вроде как": служат за где-то две средние ЗП. Если попал под обстрел -- сумма утраивается. Сколько процентов эту самую среднюю ЗП получают в тылу (учитывая размер "тени" под 40%) -- вопрос...

На фронте платят, как понимаю, 130 тыс. (если ошибаюсь, пусть поправят). Даже 100 тыс. это 2 средние зарплаты???
///

Я же писал (и там выше добавили): эти 100к платят не "на фронте" -- а в очень редких местах (и временах) этого самого фронта... Все остальное время платят тысяч 30-40.
Вот подробнее:
https://finance.ua/goodtoknow/zarplaty-vijskovyh-2023
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:27

За крок до перевороту думок!©

  Bobua написав:А як нас (хто вже у війську) змушують вже 21міс+?
І чому вас всіх (хто в тилах) не можна теж так позмушувати хоч би один рочок?

І скільки ще має минути часу, аби ми (хто у війську) правдами і неправдами тікали від такого паскудського поділу на “втомлені тили” і “цілковито невтомні війська”?
А ви вже там як собі хочете цілуйтесь в ясна з кадирівцями, пригожинцями і путлєрівцями...
+100500!!!👍👍👍

Раджу всім видрукувати на аркуші А4 оцей☝️ допис і прикріпити його собі на двері холодильника!

Ну, і владі би теж здалось це прочитати - шевелячи губами! ;)

Бо я вже тут давно-давним писав: - ми що, кончені зеки? Але навіть вони знаю свій термін!

Тож, воїни ЗСУ - хто вони?
Цвіт нації? Герої? Чи ...
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:31

  Успіх написав:Ну, і владі би теж здалось це прочитати - шевелячи губами! ;)

Бо я вже тут давно-давним писав: - ми що, кончені зеки? Але навіть вони знаю свій термін!

Пан Успіх робить крок до перевороту думок. Вітаю!
Нарешті ви потрохи починаєте розуміти, що ваше питання не вирішать на форумах, а лише при зверненні до влади. Але. Але. Звертатися до влади потрібно теж не на цьому форумі.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:37

Герої! Цвіт нації! Справжні патріоти! - серйозно?))

  Bobua написав:Військ.чоловіки у пікселі -- це дивно (якщо то не тецека).
Як фронтовик -- вже починаю спрмймати той пікс. як якусь арешт.робу...
А я ж говорив!©
"Навіть кончені зеки знають, на скільки сідають!© :mrgreen:
Класика :lol:
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  #<1 ... 5867586858695870
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