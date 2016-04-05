Российский газ будут качать в Китай за полцены



Правительство запланировало дальнейшее снижение цены на российский газ для Китая, сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы кабмина, подготовленные в рамках формирования бюджета на 2024 год.



В этом году поставки “Газпрома”, которые осуществляются по запущенному в 2019 году трубопроводу “Сила Сибири”, обойдутся КНР в $297,3 за тысячу кубометров.



Это на 40% ниже цены, которую платят клиенты в Турции и Европе: для них тот же газ стоит $501,6 за тысячу кубов.



В следующем году скидка для Китая увеличится до 46%, следует из проектировок правительства: газ “Силы Сибири” будет стоить $271,6 за тысячу кубометров, а для Турции и Европы - $481,7.



По итогам 2023 года “Газпром” должен прокачать в КНР 22 млрд кубометров газа, а в следующем году объем поставок планируется нарастить до 30 млрд кубов. Это, впрочем, компенсирует лишь одну шестую от былого экспорта в Евросоюз, которые на пике доходил до 170-180 млрд кубометров в год.



С тех пор поставки на некогда главный рынок “Газпрома” схлопнулись более чем в 7 раз. За январь-июнь в Европу из России было поставлено 12 млрд кубометров газа, и если темпы прокачки сохранятся, то по итогам года их общий объем станет минимальным со второй половины 1970-х годов.



Как итог: газовые доходы бюджета рухнули в 5 раз, а “денежная подушка” “Газпрома” сдулась втрое: на 1 июля от нее осталось 683 млрд рублей из 2 трлн, накоплненных перед началом войны.