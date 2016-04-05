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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 58685869587058715872>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:03

Российский газ будут качать в Китай за полцены

Правительство запланировало дальнейшее снижение цены на российский газ для Китая, сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы кабмина, подготовленные в рамках формирования бюджета на 2024 год.

В этом году поставки “Газпрома”, которые осуществляются по запущенному в 2019 году трубопроводу “Сила Сибири”, обойдутся КНР в $297,3 за тысячу кубометров.

Это на 40% ниже цены, которую платят клиенты в Турции и Европе: для них тот же газ стоит $501,6 за тысячу кубов.

В следующем году скидка для Китая увеличится до 46%, следует из проектировок правительства: газ “Силы Сибири” будет стоить $271,6 за тысячу кубометров, а для Турции и Европы - $481,7.

По итогам 2023 года “Газпром” должен прокачать в КНР 22 млрд кубометров газа, а в следующем году объем поставок планируется нарастить до 30 млрд кубов. Это, впрочем, компенсирует лишь одну шестую от былого экспорта в Евросоюз, которые на пике доходил до 170-180 млрд кубометров в год.

С тех пор поставки на некогда главный рынок “Газпрома” схлопнулись более чем в 7 раз. За январь-июнь в Европу из России было поставлено 12 млрд кубометров газа, и если темпы прокачки сохранятся, то по итогам года их общий объем станет минимальным со второй половины 1970-х годов.

Как итог: газовые доходы бюджета рухнули в 5 раз, а “денежная подушка” “Газпрома” сдулась втрое: на 1 июля от нее осталось 683 млрд рублей из 2 трлн, накоплненных перед началом войны.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В россии, скорее всего, все кто находится со стороны границы с Украиной получают около 200 тысяч. У нас же пытаются высчитывать практически со всех, вплоть до голого оклада.

Разговаривал со знакомым строителем, возраст 45. В месяц имеет от 35 до 55 кгрн. Либо 6ти, но чаще 5ти дневка. На объекте ночует крайне редко, только когда сроки. Чтоб его заставить пойти в ЗСУ он должен гарантировано получать больше, скорее всего + коэффициент, тк придётся ночевать вдали от дома и сиськи.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:14

  _hunter написав:
  ЛАД написав:--------------
hume
......
В отличие от соседнего тоталитарного государства у нас вроде как демократия, НО даже фашиствующий режим понял, что запаковка и отправка на войну через автозаки решение - так себе. Сделали правильные выводы и практически без проблем за деньги набрали контрактную армию. У нас, при всей нашей демократии, методы как бы совсем не демократические а с точности до наоборот.
.......
---------------
:shock:
Вроде как у нас сейчас служат не бесплатно, а за очень даже приличные деньги. Насколько знаю, не меньшие, а то и бОльшие, чем в РФ.
Почему-то набрать "практически без проблем" не выходит.

В том-то и дело, что "вроде как": служат за где-то две средние ЗП. Если попал под обстрел -- сумма утраивается. Сколько процентов эту самую среднюю ЗП получают в тылу (учитывая размер "тени" под 40%) -- вопрос...

На фронте платят, как понимаю, 130 тыс. (если ошибаюсь, пусть поправят). Даже 100 тыс. это 2 средние зарплаты???
Давал ссылку на ПФУ - ср. зарплата за сентябрь 14518,38 грн. (https://www.pfu.gov.ua/2161777-pensijnym-fondom-ukrayiny-zatverdzheno-pokaznyky-serednoyi-zarobitnoyi-platy-v-ukrayini-z-yakoyi-splacheno-strahovi-vnesky-ta-yaka-vrahovuyetsya-dlya-obchyslennya-pensiyi-za-misyatsi-iii-kvartalu-2023/). Если Вы говорите о 30 тыс., кот. платят в тылу, - так а за что платить больше? Если человек не воюет на передовой, а находится в тылу, то чем он так уж лучше гражданского, который находится там же?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:17

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:--------------
hume
......
В отличие от соседнего тоталитарного государства у нас вроде как демократия, НО даже фашиствующий режим понял, что запаковка и отправка на войну через автозаки решение - так себе. Сделали правильные выводы и практически без проблем за деньги набрали контрактную армию. У нас, при всей нашей демократии, методы как бы совсем не демократические а с точности до наоборот.
.......
---------------
:shock:
Вроде как у нас сейчас служат не бесплатно, а за очень даже приличные деньги. Насколько знаю, не меньшие, а то и бОльшие, чем в РФ.
Почему-то набрать "практически без проблем" не выходит.

В том-то и дело, что "вроде как": служат за где-то две средние ЗП. Если попал под обстрел -- сумма утраивается. Сколько процентов эту самую среднюю ЗП получают в тылу (учитывая размер "тени" под 40%) -- вопрос...

На фронте платят, как понимаю, 130 тыс. (если ошибаюсь, пусть поправят). Даже 100 тыс. это 2 средние зарплаты???
Давал ссылку на ПФУ - ср. зарплата за сентябрь 14518,38 грн. (https://www.pfu.gov.ua/2161777-pensijnym-fondom-ukrayiny-zatverdzheno-pokaznyky-serednoyi-zarobitnoyi-platy-v-ukrayini-z-yakoyi-splacheno-strahovi-vnesky-ta-yaka-vrahovuyetsya-dlya-obchyslennya-pensiyi-za-misyatsi-iii-kvartalu-2023/). Если Вы говорите о 30 тыс., кот. платят в тылу, - так а за что платить больше? Если человек не воюет на передовой, а находится в тылу, то чем он так уж лучше гражданского, который находится там же?
Фронт то широке поняття, 130 платять тим, хто в "зоні БД", але багато хто буквально у фронтовій зоні, але то за зону БД не рахується, хоча й туди прилітає добряче. І тоді вони сидять на 30к, що приблизно і є дві середні

І Хьюм правильно пише про фінансову мотивацію. От заробляє людина куди більше середньостатистичного - йому мобілізація це ще й суттєва втрата доходів сім'ї, бо вони в тилу заробляють куди більше тилових 30к. А буває й більше "фронтових" 100к.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:23

  ЛАД написав:
На фронте платят, как понимаю, 130 тыс. (если ошибаюсь, пусть поправят). Даже 100 тыс. это 2 средние зарплаты???
Давал ссылку на ПФУ - ср. зарплата за сентябрь 14518,38 грн. Если Вы говорите о 30 тыс., кот. платят в тылу, - так а за что платить больше? Если человек не воюет на передовой, а находится в тылу, то чем он так уж лучше гражданского, который находится там же?

Згідно ворк.уа середня з/п по Київу 21500грн, у прифронтових Сумах 14400грн. Погодьтеся, що жити у наметі чи норі, без вихідних, родини, нормального побуту за 30000грн це аж ніяк не нагорода і не стимул. Не кажичи вже про те, що багато отримують більші суми у цивільному житті. Тож комірникам у тилу потрібно платити хочаб тисяч 60, щоб компенсувати "тяготи і лішєнія", а Фрізу на першій лінії хоча б 200 тис. І безумовно, а не вираховувати хвилини і потім відрізати від громко заявленої суми.
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 14 гру, 2023 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:24

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:--------------
hume
......
В отличие от соседнего тоталитарного государства у нас вроде как демократия, НО даже фашиствующий режим понял, что запаковка и отправка на войну через автозаки решение - так себе. Сделали правильные выводы и практически без проблем за деньги набрали контрактную армию. У нас, при всей нашей демократии, методы как бы совсем не демократические а с точности до наоборот.
.......
---------------
:shock:
Вроде как у нас сейчас служат не бесплатно, а за очень даже приличные деньги. Насколько знаю, не меньшие, а то и бОльшие, чем в РФ.
Почему-то набрать "практически без проблем" не выходит.

В том-то и дело, что "вроде как": служат за где-то две средние ЗП. Если попал под обстрел -- сумма утраивается. Сколько процентов эту самую среднюю ЗП получают в тылу (учитывая размер "тени" под 40%) -- вопрос...

На фронте платят, как понимаю, 130 тыс. (если ошибаюсь, пусть поправят). Даже 100 тыс. это 2 средние зарплаты???
///

Я же писал (и там выше добавили): эти 100к платят не "на фронте" -- а в очень редких местах (и временах) этого самого фронта... Все остальное время платят тысяч 30-40.
Вот подробнее:
https://finance.ua/goodtoknow/zarplaty-vijskovyh-2023
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:На фронте платят, как понимаю, 130 тыс. (если ошибаюсь, пусть поправят). Даже 100 тыс. это 2 средние зарплаты???
Давал ссылку на ПФУ - ср. зарплата за сентябрь 14518,38 грн. (https://www.pfu.gov.ua/2161777-pensijny ... talu-2023/). Если Вы говорите о 30 тыс., кот. платят в тылу, - так а за что платить больше? Если человек не воюет на передовой, а находится в тылу, то чем он так уж лучше гражданского, который находится там же?


100000 гр розраховується за вихід на бойові позиції на яких постійно не знаходишься.
три доби на нулі, три на відпочинок от і рахуйте... але звучить гарно для пересічних.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 17:25

  hume написав:В россии, скорее всего, все кто находится со стороны границы с Украиной получают около 200 тысяч. У нас же пытаются высчитывать практически со всех, вплоть до голого оклада.

Разговаривал со знакомым строителем, возраст 45. В месяц имеет от 35 до 55 кгрн. Либо 6ти, но чаще 5ти дневка. На объекте ночует крайне редко, только когда сроки. Чтоб его заставить пойти в ЗСУ он должен гарантировано получать больше, скорее всего + коэффициент, тк придётся ночевать вдали от дома и сиськи.

Геніальна арИфметика, виявляється питання тільки в грошах, а вам не приходило до думки, що якщо захоплять Неньку орки, то ваш умовний будівельник поїде за урал на руднікі, за миску супа буде пахати в нелюдських умовах і скоріш за все там і згниє, це йому буде вигідно чи ні?
А в ваших хатах будуть жити буряти і чечени, вам теж це буде вигідно чи знову будете волати, що Україна нічого не вигадала щоб врятувати ваше звичайно чеснозароблене майно?
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 17:32

Успіх
Прирівнювати-порівнювати військовослужбовців з цивільними (хоч якими, хоч навіть з ЗК) не можна.
Зачислений до лав ЗС -- і все, вже військовослужбовець. І пофіг хто він бувший (хоч підприємець, хоч перукар, хоч бджоляр) - все, він вже всл. З усіма відповідними цьому статусу зобов'язаннями, правами та привелеями.
І головним -- ти вже не належиш сам собі. За тебе інший (-ші) визначають, вирішують. І ти не можеш нічого зробити, на щось вплинути навіть стосовно самого себе.
Імхо саме це відштовхувало цивільних добровільно йти у військо у мирний час і у військовий зараз.

І саме для приглушення оцих почуттів у всл віками нароблена ціла система. Отим армійською муштрою, люмінь, стройовою і т.д. пригнічуються почуття цивільної людини і формується справжній всл.
Якому пофіг скільки і як служити..., і в яких кабаках, спортзалах цивільні в країні.
Всл -- це навіть не вміння знищувати ворогів, володіти втехнікою, бути героєм і т.д. ...

Тому абсолютно логічно, що ви вимагаєте заміни...
Виник парадокс: статус всл отримали, а переформатувати у всл...
Тому не ображайтеся в цьому плані на найвище командування та політкерівництво. Воно не оцінює вас гірше ЗК. Воно застосовує до вас стандартний підхід до всл.

А от клепки зрозуміти-побачити, що такий підхід до нестандартних всл вимагає таких же нестандартних підходів, у найвищих може і не вистачає.
Бо іншого виходу, ніж опертися саме на вас, нема. З усіма витікаючими з даного положення висновками...

Хоча може є хитрий план. Куди мені зі свого рівня до небожителів))
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 17:36

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vitaliiangel
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