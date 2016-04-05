Додано: Чет 14 гру, 2023 17:36

somilitark написав: Геніальна арИфметика, виявляється питання тільки в грошах, а вам не приходило до думки, що якщо захоплять Неньку орки, то ваш умовний будівельник поїде за урал на руднікі, за миску супа буде пахати в нелюдських умовах і скоріш за все там і згниє, це йому буде вигідно чи ні?

А в ваших хатах будуть жити буряти і чечени, вам теж це буде вигідно чи знову будете волати, що Україна нічого не вигадала щоб врятувати ваше звичайно чеснозароблене майно? Геніальна арИфметика, виявляється питання тільки в грошах, а вам не приходило до думки, що якщо захоплять Неньку орки, то ваш умовний будівельник поїде за урал на руднікі, за миску супа буде пахати в нелюдських умовах і скоріш за все там і згниє, це йому буде вигідно чи ні?А в ваших хатах будуть жити буряти і чечени, вам теж це буде вигідно чи знову будете волати, що Україна нічого не вигадала щоб врятувати ваше звичайно чеснозароблене майно?

Когда государство от тебя что то хочет, оно называет себя родиной.Так, я хочу щоб Україна щось вигадала і врятувала мене і моє майно. Бо я працював, платив податки, не ссяв у підїзді і ходив на голосування. У нас з державою був договір: я виконую обов'язки громадянина, а держава стає менеджером і надає мені якісь послуги. Так от, від держави я отримував адміністративні послуги не дуже високої якості, які я сам же і оплачував з своїх податків, а тепер я винен піти на захист і можливо загинути або стати калікою. Тож якщо держава за 30 років нічого не зробила і не вигадала, щоб сьогодняшньої ситуації не стало, то нехай вона зараз вигадує. Наприклад - матеріальну компенсацію, а не оці крохи з барського столу. Розганяє держслужбовців, зупиняє асфальтування, їбучі телемарафони і проводить децимацію депутатів Ради. А зекономленими коштами нехай компенсує всі незручності і небезпеку для військових. Що людина не думала, щоб буде з її дитиною, старими батьками і т.д. Щоб дружини загиблих і зниклих не збирали роками докази, що людина існувала і дежрава має виплатити компенсацію. Я вам таких історій вагон розповісти можу.Тільки не починайте, "а от прийдьот бурят..."