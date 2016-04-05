|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 14 гру, 2023 17:36
Когда государство от тебя что то хочет, оно называет себя родиной.
somilitark написав:
Геніальна арИфметика, виявляється питання тільки в грошах, а вам не приходило до думки, що якщо захоплять Неньку орки, то ваш умовний будівельник поїде за урал на руднікі, за миску супа буде пахати в нелюдських умовах і скоріш за все там і згниє, це йому буде вигідно чи ні?
А в ваших хатах будуть жити буряти і чечени, вам теж це буде вигідно чи знову будете волати, що Україна нічого не вигадала щоб врятувати ваше звичайно чеснозароблене майно?
Так, я хочу щоб Україна щось вигадала і врятувала мене і моє майно. Бо я працював, платив податки, не ссяв у підїзді і ходив на голосування. У нас з державою був договір: я виконую обов'язки громадянина, а держава стає менеджером і надає мені якісь послуги. Так от, від держави я отримував адміністративні послуги не дуже високої якості, які я сам же і оплачував з своїх податків, а тепер я винен піти на захист і можливо загинути або стати калікою. Тож якщо держава за 30 років нічого не зробила і не вигадала, щоб сьогодняшньої ситуації не стало, то нехай вона зараз вигадує. Наприклад - матеріальну компенсацію, а не оці крохи з барського столу. Розганяє держслужбовців, зупиняє асфальтування, їбучі телемарафони і проводить децимацію депутатів Ради. А зекономленими коштами нехай компенсує всі незручності і небезпеку для військових. Що людина не думала, щоб буде з її дитиною, старими батьками і т.д. Щоб дружини загиблих і зниклих не збирали роками докази, що людина існувала і дежрава має виплатити компенсацію. Я вам таких історій вагон розповісти можу.
Тільки не починайте, "а от прийдьот бурят..."
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 17:41
whois2010 написав:
Так, я хочу щоб Україна щось вигадала і врятувала мене і моє майно
Що там про дурня який якщо чогось не зрозуміє - то обовязково нафантазує...
1 Держава - це сума тебе і таких як ти.
2 Від тебе ОСОБИСТО ДЕРЖАВА - нічого не отримала.
Від тебе отримав ти і такі як ти .
3 Тому в ТЕБЕ простий вибір
Залишатись разом з собою і такими як ти в Україні
Чи залишитись разом з собою + такими як ти+ буряти в складі педерації.
При чому і платити ти там як громадянин другого сорту - будеш більше
і назад отримувати будеш менше.
А так все інше - однакове
Вибір все одно за тобою
То як хочеш платити більше і отримувати менше?
Чи все таки напряжешся і допоможеш тим хто воює?
-
budivelnik
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 26852
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 гру, 2023 17:52
budivelnik написав: whois2010 написав:
Так, я хочу щоб Україна щось вигадала і врятувала мене і моє майно
Що там про дурня який якщо чогось не зрозуміє - то обовязково нафантазує...
1 Держава - це сума тебе і таких як ти.
Ні. Сума "ти та я" - насєлєниє. Насєлєніє в дзьобиках несе державі свої крихти. А держава це набір інструментів, які зобов'яхалися забезпечити насєлєнію освіту, лікування, розвиток, захист в т.ч. і військовий. Так от в дзьобиках держава отримала, а свої функції не виконала. Доступно викладаю?
А потім виступає радник ОП і каже "ми проїбали", Успіх, іди воюй за 30 тис.
І знов-таки прошу не розповідати як до мене прийдуть буряти
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 17:54
whois2010
,
Так от в дзьобиках держава отримала, а свої функції не виконала.
Скільки в дзьобиках принесли, так вона і виконала.
Видатки на ЗСУ в 20 та 21 роках були по 4.3 млрд дол щороку.
Видатки на армію РФ були 65-85 млрд дол.
Які у вас питання до держави?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10384
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 2125 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 14 гру, 2023 17:57
Hotab написав:whois2010
,
Так от в дзьобиках держава отримала, а свої функції не виконала.
Скільки в дзьобиках принесли, так вона і виконала.
Видатки на ЗСУ в 20 та 21 роках були по 4.3 млрд дол щороку.
Видатки на армію РФ були 65-85 млрд дол.
Які у вас питання до держави?
Ну то в ваших же словах і питання до держави, і відповідь. Чи це провина насєлєнія, що якісь інституції недоотримали кошти? Ви мене з кожним вашим повідомленням все більше розчаровуєте.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:00
whois2010
,
Ви мене з кожним вашим повідомленням все більше розчаровуєте.
У мене і не було мрії вам сподобатись, можете не повідомляти динаміку свого рівня зачарування мною.
У кого треба було забрати оте небагато, що ви принесли в дзьобику, щоб дати ЗСУ?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 14 гру, 2023 18:05, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10384
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 2125 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:01
whois2010 написав: budivelnik написав: whois2010 написав:
Так, я хочу щоб Україна щось вигадала і врятувала мене і моє майно
Що там про дурня який якщо чогось не зрозуміє - то обовязково нафантазує...
1 Держава - це сума тебе і таких як ти.
Ні. Сума "ти та я" - насєлєниє. Насєлєніє в дзьобиках несе державі свої крихти. А держава це набір інструментів, які зобов'яхалися забезпечити насєлєнію освіту, лікування, розвиток, захист в т.ч. і військовий. Так от в дзьобиках держава отримала, а свої функції не виконала. Доступно викладаю?
А потім виступає радник ОП і каже "ми проїбали", Успіх, іди воюй за 30 тис.
І знов-таки прошу не розповідати як до мене прийдуть буряти
Це якийсь інфантилізм. Якби для гарантії безпеки було б достатньо, щоб одні зобов'язалися, а інші в дзьобику носили крихти, війн взагалі б не було. Але реальність інакша, і у випадку війни бути просто чесним платником податків недостатньо.
І чого не розповідати про бурятів, якщо це навіть не перебільшення?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34344
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1425 раз.
- Подякували: 7914 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:06
Faceless написав:
Це якийсь інфантилізм. Якби для гарантії безпеки було б достатньо, щоб одні зобов'язалися, а інші в дзьобику носили крихти, війн взагалі б не було. Але реальність інакша, і у випадку війни бути просто чесним платником податків недостатньо.
І чого не розповідати про бурятів, якщо це навіть не перебільшення?
Я не про виникнення війн взагалі (бо це частоков і філософське питання), а про готовність конктерної держави до цих війн. А держава демонструвала, що війни не буде, "не лякайте інвесторів", запускаємо пасажирські шаттли у Крим. І не підготувала геть нічого. Тож якщо умовним мешканцям Бучи бути просто платниками податків було недостаньо і на державу сподіватися не потрібно, яким чином їм потрібно було готуватися? ЧВК утворювати, рити рви, зуби драконів?
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:08
whois2010
А вас все разочаровывают .
Особенно когда вы не находите аргументов на вопросы и пишите про налоги , про" п....Ц "как страшно
Положите руку на сердце и вот как перед Господом скажите , все ли, и в полном ли объеме, вы платили налоги ?
Для себя ,не для форума .
Только не зычным горлом , а так тихонько заглядывая в свою " кабину " .
А еще мы ПОБЕДИМ !
........а еще мы увидим толпы носящихся людей кричащих , что именно он победил .
Востаннє редагувалось холява
в Чет 14 гру, 2023 18:12, всього редагувалось 1 раз.
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3864
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4079 раз.
- Подякували: 4411 раз.
-
- Профіль
-
4
19
1
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:11
Hotab
Это из налогов тех патриотов Проханова с Дугиным, что срали в вёдра и выливали за бараком, рашка выделяла на тело впятеро больше на своё вяличие, плюс дармовые склады ЗГВ неспроста не попиленные ещё при Борьке, или кое что другое наполняло их бюджет(то что прекрасно качает и сейчас и даже через нас)?
Зарплата майора в авиации в Забайкалье где то сильно выше нашей была? Не в пять же раз?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3704
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|141971
|
|
|6076
|528513
|
|
|1
|13350
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|