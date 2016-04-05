|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:13
холява написав:whois2010
А вас все разочаровывают .
Особенно когда вы не находите аргументов на вопросы и пишите про налоги , про" п....Ц "как страшно
Положите руку на сердце и вот как перед Господом скажите , все ли, и в полном ли объеме, вы платили налоги ?
Для себя ,не для форума .
Только не зычным горлом , а так тихонько заглядывая в свою " кабину " .
Вважаєте доречним обговорювати мою персону в межах теми "Напад росії на Україну"?
Від вас я ніяких питань не чув і не бажав би чути. У вас всі гмо, крім Хотаба. Зазвєзділіся ви трохи. Ваш показний патріотизм нікому тут непотрібен. Як і навішування ярликів. Хто хоче, робить мовчки, що вважає за потрібне і що може. А якщо вас дивує, що людям страшно йти на війну то я навіть не знаю чим, або ким було обмежено ваше спілкування з живими людьми на протязі життя. Ви ж лікар, яку частину мозку видаляють щоб людина була безстрашною? Ви лише з такими спілкувалися?
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:15
холява
А сколько по вашему надо платить налогов от вала допустим и от чистой прибыли, ну чтоб и на Богданы хватало, и на Нептуны, и на 130тыс. $-чикам?
Ну и в свете нынешних событий - и на реинкарнацию SS-18 c тактическими ядерными зарядами, благо ЮжМаш не распилили как завод Ленина и ДЗМО.
Востаннє редагувалось барабашов
в Чет 14 гру, 2023 18:18, всього редагувалось 2 разів.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3708
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:18
whois2010 написав: somilitark написав:
Геніальна арИфметика, виявляється питання тільки в грошах, а вам не приходило до думки, що якщо захоплять Неньку орки, то ваш умовний будівельник поїде за урал на руднікі, за миску супа буде пахати в нелюдських умовах і скоріш за все там і згниє, це йому буде вигідно чи ні?
А в ваших хатах будуть жити буряти і чечени, вам теж це буде вигідно чи знову будете волати, що Україна нічого не вигадала щоб врятувати ваше звичайно чеснозароблене майно?
Тільки не починайте, "а от прийдьот бурят..."
Не треба шукати винних в тому, що ви обкакалися.
Є два варіка, або ми воюємо, або вас гуляють рашисти, інших немає, коли вас будуть насильнічати палицею безмозгла тварина бородата, напевне тоді ви згадаєте, що краще би я помер як герой, а не як баран на шампурі, чи до вас достукатись не можливо і страх паралізував розум?((((
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12798
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 650 раз.
- Подякували: 3706 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:18
барабашов написав:холява
А сколько по вашему надо платить налогов от вала допустим и от чистой прибыли, ну чтоб и на Богданы хватало, и на Нептуны, и на 130тыс. $-чикам?
Нет. Нужно просто понять, что «заплатил налог и дальше вы сами» - это не сработает против страны с бюджетом армии в 15 раз выше.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10388
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 2125 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:20
Hotab написав: барабашов написав:холява
А сколько по вашему надо платить налогов от вала допустим и от чистой прибыли, ну чтоб и на Богданы хватало, и на Нептуны, и на 130тыс. $-чикам?
Нет. Нужно просто понять, что «заплатил налог и дальше вы сами» - это не сработает против страны с бюджетом армии в 15 раз выше.
Я добавил что может сработать
Баллистика средней дальности
Завод есть
Кого то с 92года выучили новую ракету на пару тыс.км просчитать?
И если метод налогов априори не сработает - чего тогда все местные поцреоты, неизвестно сколько платившие этих налогов до мобилизации, попрекают каждого первого тем, что от него государству никакой пользы, только с палкой на ДОТ и с калашом на Т-72?
Востаннє редагувалось барабашов
в Чет 14 гру, 2023 18:25, всього редагувалось 1 раз.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3708
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:23
Hotab написав: барабашов написав:холява
А сколько по вашему надо платить налогов от вала допустим и от чистой прибыли, ну чтоб и на Богданы хватало, и на Нептуны, и на 130тыс. $-чикам?
Нет. Нужно просто понять, что «заплатил налог и дальше вы сами» - это не сработает против страны с бюджетом армии в 15 раз выше.
Таке враження, що деякі читають жопом, а не очима та мозком.
Де я писав «заплатил налог и дальше вы сами»?
Наче ж нормально було написано, що якщо держава не в повному обсязі виконала свої обов'язки, то нехай хоч зараз вивернеться наружу, але компенсує військовим (і хотабам в т.ч.) небезпеку та негаразди військової служби.
Хотаб, ви написане українською не розумієте?
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:26
whois2010 написав: Hotab написав: барабашов написав:холява
А сколько по вашему надо платить налогов от вала допустим и от чистой прибыли, ну чтоб и на Богданы хватало, и на Нептуны, и на 130тыс. $-чикам?
Нет. Нужно просто понять, что «заплатил налог и дальше вы сами» - это не сработает против страны с бюджетом армии в 15 раз выше.
Таке враження, що деякі читають жопом, а не очима та мозком.
Де я писав «заплатил налог и дальше вы сами»?
Наче ж нормально було написано, що якщо держава не в повному обсязі виконала свої обов'язки, то нехай хоч зараз вивернеться наружу, але компенсує військовим (і хотабам в т.ч.) небезпеку та негаразди військової служби.
Хотаб, ви написане українською не розумієте?
Держава нічого не має. Все, що в неї є - кошти платників податків і інколи, як в нас зараз - міжнародна допомога.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34346
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1425 раз.
- Подякували: 7914 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:27
fler написав: adeges написав: fler написав:
Тепер вмикаємо логіку. На США світ клином зійшовся? Поки США владнає свої внутрішні політичні розбіжності - Японія дає нам 4,5 млрд.дол. Данія ще 1 млрд. Норвегія ще майже 1 млрд. Ще там хтось, я всіх не пам'ятаю - це за останні дні цифри по грошам. Військова допомога - це окремо, хто і скільки не пишу, бо не вважаю за розумне це розголошувати (навіть якщо інформація є в ЗМІ). Ви десь бачили, щоб русня писала, хто і яку зброю їм постачає?
Це ж не телемарофон. Навіщо слоганами розмовляти? Правда там ще не додумались, що допомогу США замінить Японія і Данія ..
Шо за дика тупість? Хто казав про заміну
? Йдеться про безперервність
потоків допомоги (і грошима, і зброєю).
Дика тупість - на мою думку, це писати про те, про що не маєш уявлення, лише на підставі газетної новини про 4 млдр грошей від Данії і Японії. Яка безперервність? У вас розклад отримання коштів? В січні скільки очікувати? Так поділіться, не смущайтесь. "Поток" зброї від Данії та Японії як заміна тому на рівні потоків від США? Серйозно?
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4444
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 1030 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:30
whois2010 написав: холява написав:whois2010
А вас все разочаровывают .
Особенно когда вы не находите аргументов на вопросы и пишите про налоги , про" п....Ц "как страшно
Положите руку на сердце и вот как перед Господом скажите , все ли, и в полном ли объеме, вы платили налоги ?
Для себя ,не для форума .
Только не зычным горлом , а так тихонько заглядывая в свою " кабину " .
Вважаєте доречним обговорювати мою персону в межах теми "Напад росії на Україну"?
Від вас я ніяких питань не чув і не бажав би чути. У вас всі гмо, крім Хотаба. Зазвєзділіся ви трохи. Ваш показний патріотизм нікому тут непотрібен. Як і навішування ярликів. Хто хоче, робить мовчки, що вважає за потрібне і що може. А якщо вас дивує, що людям страшно йти на війну то я навіть не знаю чим, або ким було обмежено ваше спілкування з живими людьми на протязі життя. Ви ж лікар, яку частину мозку видаляють щоб людина була безстрашною? Ви лише з такими спілкувалися?
Вы когда это пишите ,должны помнить о тех , которые служат и выполняют свой долг .
Вы что думаете они не боятся ?
Я служил и работал с тысячами людей и хорошо к ним отношусь .
Но когда читаешь сокровенные мысли вас и других у меня возникает вопрос , почему у вас нет того святого за которое вы готовы на все ?
Вы прячетесь за что угодно .
Уважаю я не только Хаттаба .
А про зазвизделся , и патриотизм ......
Впрочем, все знают с какого времени я служил и сколько мне было когда, я рогами открывал двери военкомата .Я тут описывал свои первые дни войны с чьими то мозгами на спине .
И только один человек -ВЫ иронизировали по поводу увиденной мною крови .
Я хочу , я не хочу .
ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ .
В любой другой стране вы всегда будете вторым , если не пятым сортом .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3865
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4079 раз.
- Подякували: 4411 раз.
-
- Профіль
-
4
19
1
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:33
Faceless написав:
whois2010 написав:Таке враження, що деякі читають жопом, а не очима та мозком.
Де я писав «заплатил налог и дальше вы сами»?
Наче ж нормально було написано, що якщо держава не в повному обсязі виконала свої обов'язки, то нехай хоч зараз вивернеться наружу, але компенсує військовим (і хотабам в т.ч.) небезпеку та негаразди військової служби.
Хотаб, ви написане українською не розумієте?
Держава нічого не має. Все, що в неї є - кошти платників податків і інколи, як в нас зараз - міжнародна допомога.
Ну ви прямо Маргарет Тетчер…. І що, написане вами виключає необхідність збільшення виплат військовим?
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm
, whois2010
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|141991
|
|
|6076
|528543
|
|
|1
|13359
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|