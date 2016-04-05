Додано: Чет 14 гру, 2023 18:13

холява написав: whois2010



А вас все разочаровывают .

Особенно когда вы не находите аргументов на вопросы и пишите про налоги , про" п....Ц "как страшно

Положите руку на сердце и вот как перед Господом скажите , все ли, и в полном ли объеме, вы платили налоги ?

Для себя ,не для форума .

Только не зычным горлом , а так тихонько заглядывая в свою " кабину " . А вас все разочаровывают .Особенно когда вы не находите аргументов на вопросы и пишите про налоги , про" п....Ц "как страшноПоложите руку на сердце и вот как перед Господом скажите , все ли, и в полном ли объеме, вы платили налоги ?Для себя ,не для форума .Только не зычным горлом , а так тихонько заглядывая в свою " кабину " .

Вважаєте доречним обговорювати мою персону в межах теми "Напад росії на Україну"?Від вас я ніяких питань не чув і не бажав би чути. У вас всі гмо, крім Хотаба. Зазвєзділіся ви трохи. Ваш показний патріотизм нікому тут непотрібен. Як і навішування ярликів. Хто хоче, робить мовчки, що вважає за потрібне і що може. А якщо вас дивує, що людям страшно йти на війну то я навіть не знаю чим, або ким було обмежено ваше спілкування з живими людьми на протязі життя. Ви ж лікар, яку частину мозку видаляють щоб людина була безстрашною? Ви лише з такими спілкувалися?