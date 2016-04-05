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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 гру, 2023 18:39
барабашов
,
И если метод налогов априори не сработает - чего тогда все местные поцреоты, неизвестно сколько платившие этих налогов до мобилизации, попрекают каждого первого
Вы в математику умеете?
В доказательную.
НиД - это что-то вам говорит?
Платить налоги - это для победы необходимо, но не всегда достаточно. Не платить и не донатить - вообще дно.
якщо держава не в повному обсязі виконала свої обов'язки, то нехай хоч зараз вивернеться наружу, але компенсує військовим (і хотабам в т.ч.) небезпеку та негаразди військової служби.
Що означає «вивернеться»? Ви маєте вивернутися, якщо так. Бо як вам вище сказали «у держави нема свої грошей» . Готові їсти куй без солі, щоб успіху 200к платили? Якщо самому страшно. Чи за чий рахунок знайдемо і простимулює бажаючих?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 14 гру, 2023 19:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 18:41
барабашов написав:
Я добавил что может сработать
Баллистика средней дальности
Завод есть
Кого то с 92года выучили новую ракету на пару тыс.км просчитать?
Будет вам и белка, будет и свисток (с)
Не хвилюйтеся, заводи працюють, військове виробництво нарощується. whois
, шо вас так ковбасить? Іпсо начиталися?
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Додано: Чет 14 гру, 2023 18:43
whois2010 написав: Hotab написав: барабашов написав:холява
А сколько по вашему надо платить налогов от вала допустим и от чистой прибыли, ну чтоб и на Богданы хватало, и на Нептуны, и на 130тыс. $-чикам?
Нет. Нужно просто понять, что «заплатил налог и дальше вы сами» - это не сработает против страны с бюджетом армии в 15 раз выше.
Таке враження, що деякі читають жопом, а не очима та мозком.
Де я писав «заплатил налог и дальше вы сами»?
Наче ж нормально було написано, що якщо держава не в повному обсязі виконала свої обов'язки, то нехай хоч зараз вивернеться наружу, але компенсує військовим (і хотабам в т.ч.) небезпеку та негаразди військової служби.
Хотаб, ви написане українською не розумієте?
Все гораздо проще: у государства есть такая штука, как "монополия на насилие". Поэтому с абстрактной точки зрения "всеобщего блага" и прочего благолепия -- наверное да, должно компенсировать. Но благодоря той монополии -- может и не компенсировать: как говорится "куда ж ты денешся с подводной лодки".
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Додано: Чет 14 гру, 2023 18:59
whois2010 написав: Faceless написав:
whois2010 написав:Таке враження, що деякі читають жопом, а не очима та мозком.
Де я писав «заплатил налог и дальше вы сами»?
Наче ж нормально було написано, що якщо держава не в повному обсязі виконала свої обов'язки, то нехай хоч зараз вивернеться наружу, але компенсує військовим (і хотабам в т.ч.) небезпеку та негаразди військової служби.
Хотаб, ви написане українською не розумієте?
Держава нічого не має. Все, що в неї є - кошти платників податків і інколи, як в нас зараз - міжнародна допомога.
Ну ви прямо Маргарет Тетчер…. І що, написане вами виключає необхідність збільшення виплат військовим?
Та я тільки за, питання можливостей. І головне - нажаль, суто виплатами війну не виграти
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Додано: Чет 14 гру, 2023 19:02
fler написав: барабашов написав:
Я добавил что может сработать
Баллистика средней дальности
Завод есть
Кого то с 92года выучили новую ракету на пару тыс.км просчитать?
Будет вам и белка, будет и свисток (с)
Не хвилюйтеся, заводи працюють, військове виробництво нарощується. whois
, шо вас так ковбасить? Іпсо начиталися?
А вы у нас на Аполло или вверху Рабочей живёте, ну раз в курсе?
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барабашов
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Додано: Чет 14 гру, 2023 19:09
Hotab написав:барабашов
,
И если метод налогов априори не сработает - чего тогда все местные поцреоты, неизвестно сколько платившие этих налогов до мобилизации, попрекают каждого первого
Вы в математику умеете?
В доказательную.
НиД - это что-то вам говорит?
Платить налоги - это для победы необходимо, но не всегда достаточно. Не платить и не донатить - вообще дно.
якщо держава не в повному обсязі виконала свої обов'язки, то нехай хоч зараз вивернеться наружу, але компенсує військовим (і хотабам в т.ч.) небезпеку та негаразди військової служби.
Що означає «вивернеться»? Ви маєте вивернутими, якщо так. Готові їсти куй без солі, щоб успіху 200к платили? Якщо самому страшно.
Когда будет ситуация "куй без соли", то есть либо Пхеньян периода расцвета поедания побегов каштанов при папе-Киме, ибо вся капуста и лук пошли на фронт, либо Рейха в конце 44го и рашки в начале 46го с бутылкой водки по цене 0,65 от средней зарплаты, то 200К $-чика превратятся в лучшем случае в 200уе, в худшем - в купюру в 200000, я думаю родители тебе в школу давали лет в 14-15 такую на еду,
Посмотрел бы как ты рванул с ООНовского конткракта на такую зарплату обратно.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 19:12
Faceless написав: whois2010 написав: Faceless написав:
Держава нічого не має. Все, що в неї є - кошти платників податків і інколи, як в нас зараз - міжнародна допомога.
Ну ви прямо Маргарет Тетчер…. І що, написане вами виключає необхідність збільшення виплат військовим?
Та я тільки за, питання можливостей. І головне - нажаль, суто виплатами війну не виграти
Тут, кстати, тонкий момент: в некоторые игры в принципе невозможно выиграть...
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Додано: Чет 14 гру, 2023 19:15
барабашов , ну если ты оказывается немного таки понимаешь, что «держава хай вивернется» - это левый пестешь (потому что выворачиваться надо получается нам самим, и никому другому) то к чему ты поддерживаешь маразматические темы whois2010? А так же поддерживаешь «витальонов», что можно 200 грн/мпс в бюджет Ирпеня бросить , и жить дальше «уставшим от войны».
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 14 гру, 2023 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Чет 14 гру, 2023 19:15
І без бурятів свої ж громадяни своїх сортують.
Навіщо? Хз.
В Україні не сортують нікого. Порушників карають. Є порушення - є відповідне законне покарання. Але сортувань немає і не повинно бути.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 19:15
fler написав:
Тепер вмикаємо логіку. На США світ клином зійшовся? Поки США владнає свої внутрішні політичні розбіжності - Японія дає нам 4,5 млрд.дол. Данія ще 1 млрд. Норвегія ще майже 1 млрд. Ще там хтось, я всіх не пам'ятаю - це за останні дні цифри по грошам. Військова допомога - це окремо, хто і скільки не пишу, бо не вважаю за розумне це розголошувати (навіть якщо інформація є в ЗМІ). Ви десь бачили, щоб русня писала, хто і яку зброю їм постачає?
adeges написав:
Це ж не телемарофон. Навіщо слоганами розмовляти? Правда там ще не додумались, що допомогу США замінить Японія і Данія ..
fler написав:
Шо за дика тупість? Хто казав про заміну? Йдеться про безперервність
потоків допомоги (і грошима, і зброєю).
adeges написав:
Яка безперервність? У вас розклад отримання коштів? В січні скільки очікувати?
Безперервність, adeges, це коли допомога надходить щомісячно, саме так вона і надходить. Як буде наступного місяця ніхто не знає, але дотепер було безперервно і наразі немає жодних очікувань, що США нас "кине".
adeges написав:
"Поток" зброї від Данії та Японії як заміна
тому на рівні потоків від США? Серйозно?
Ви знову про "заміну"? З другого разу теж не дійшло? Виділила вам фіолетовим.
Нагадаю, що допомогу нам постачають 50 країн, а не лише Данія, Японія та США.
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