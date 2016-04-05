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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5871587258735874
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 19:19

  hume написав:
  Bobua написав:
Та невже?
А як нас (хто вже у війську) змушують вже 21міс+?
І чому вас всіх (хто в тилах) не можна теж так позмушувати хоч би один рочок?

І скільки ще має минути часу, аби ми (хто у війську) правдами і неправдами тікали від такого паскудського поділу на “втомлені тили” і “цілковито невтомні війська”?
А ви вже там як собі хочете цілуйтесь в ясна з кадирівцями, пригожинцями і путлєрівцями...

Вас прекрасно можно понять..но для начала нужно прописать правила демобилизации. Слабо можно представить очереди в ТЦК, если не понятен механизм увольнения из ЗСУ. Точнее на сегодня этот механизм понятен - ранение, выход по годам, переход из мира живых в мир не живых
.


Поранення -- не вихід...

То що тили роблять для встановлення строків мобілізації? Скільки людей на пікети приходить? Млн, тисяча, чи таки лічені сотні?


Натомість у тилах панує дикий сюр.

Муніципал.траспорт викидає людей при тривозі і лишає чекати під відкритим небом (і це замість хоч якогось захистку всередині і виручки в міськ.бюджет).
Приват.маршрутки на це вже плюнули, як я зрозумів...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 19:20

  холява написав:
И только один человек -ВЫ иронизировали по поводу увиденной мною крови .

Докази, що я глузував з вашої роботи, або пиздите. На форуми все зафіксовано. Тож чекаю цитату. Якщо не знайдете, то, сподіваюсь як людина честі, вибачетеся переді мною
  холява написав:ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ .

Цитату, де я відмовлявся захищати країну. Якщо не знайдете, чекаю вибачень.
  холява написав:В любой другой стране вы всегда будете вторым , если не пятым сортом .

Це не вам судити. Я вже писав, досить давати оцінки людям, яких ви не знаєте. Бо коли ви ставили турнікети, хтось у цивільному житті ці турнікети шукав і купляв. А тепер Холява аніка-воїн, а той, хто купляв турнікети - гмо другого сорту.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 19:21

detroytred ,

І без бурятів свої ж громадяни своїх сортують.
Навіщо? Хз.


Тому що не можна в умовах війни на чужому кую в рай. Взагалі не можна ніколи, а під час війни особливо. Не воюєш безпосередньо - плати.
Я розумію трохи ваші спроби захищати таких вітальонів. Бо самі себе відчуваєте трохи винним. Це добре. Але з ваших 15 к пенсії ви можете лише донатити, і ви це робите.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 19:24

  Faceless написав:Та я тільки за, питання можливостей. І головне - нажаль, суто виплатами війну не виграти

Кошті знайти можна: сотні тисяч держслужбовців, барабани, асфальтування, золотиє купола і стадіони і многія-многія другія...
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 19:25

  whois2010 написав:о коли ви ставили турнікети, хтось у цивільному житті ці турнікети шукав і купляв. А тепер Холява аніка-воїн, а той, хто купляв турнікети - гмо другого сорту.

Ваша жизнь круто изменилась 24.02, как и жизнь каждого украинца. Часть людей уже нет в живых, часть ранено и не только физически, а и ментально. Никто Вас защищать не должен. Вы выживаете в воющем государстве. Взрослейте.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 19:43

Стукаючому у двері - та відчинять!©

  Bobua написав:То що тили роблять для встановлення строків мобілізації? Скільки людей на пікети приходить? Млн, тисяча, чи таки лічені сотні?
От і я їм кажу: - "стукайте у всі двері, трубіть у всі труби!"
А вони мені: "Так ви там пишіть рапорти і стукайте до свого командування..."

Одним словом - переводять стрілки і видумують ще 100500відмазок, лиш би свою дупу НЕ підняти з дивану.
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