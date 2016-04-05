|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 14 гру, 2023 19:19
hume написав: Bobua написав:
Та невже?
А як нас (хто вже у війську) змушують вже 21міс+?
І чому вас всіх (хто в тилах) не можна теж так позмушувати хоч би один рочок?
І скільки ще має минути часу, аби ми (хто у війську) правдами і неправдами тікали від такого паскудського поділу на “втомлені тили” і “цілковито невтомні війська”?
А ви вже там як собі хочете цілуйтесь в ясна з кадирівцями, пригожинцями і путлєрівцями...
Вас прекрасно можно понять..но для начала нужно прописать правила демобилизации. Слабо можно представить очереди в ТЦК, если не понятен механизм увольнения из ЗСУ. Точнее на сегодня этот механизм понятен - ранение, выход по годам, переход из мира живых в мир не живых
.
Поранення -- не вихід...
То що тили роблять для встановлення строків мобілізації? Скільки людей на пікети приходить? Млн, тисяча, чи таки лічені сотні?
Натомість у тилах панує дикий сюр.
Муніципал.траспорт викидає людей при тривозі і лишає чекати під відкритим небом (і це замість хоч якогось захистку всередині і виручки в міськ.бюджет).
Приват.маршрутки на це вже плюнули, як я зрозумів...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1581
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 14 гру, 2023 19:20
холява написав:
И только один человек -ВЫ иронизировали по поводу увиденной мною крови .
Докази, що я глузував з вашої роботи, або пиздите. На форуми все зафіксовано. Тож чекаю цитату. Якщо не знайдете, то, сподіваюсь як людина честі, вибачетеся переді мною
холява написав:
ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ .
Цитату, де я відмовлявся захищати країну. Якщо не знайдете, чекаю вибачень.
холява написав:
В любой другой стране вы всегда будете вторым , если не пятым сортом .
Це не вам судити. Я вже писав, досить давати оцінки людям, яких ви не знаєте. Бо коли ви ставили турнікети, хтось у цивільному житті ці турнікети шукав і купляв. А тепер Холява аніка-воїн, а той, хто купляв турнікети - гмо другого сорту.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 19:21
detroytred
,
І без бурятів свої ж громадяни своїх сортують.
Навіщо? Хз.
Тому що не можна в умовах війни на чужому кую в рай. Взагалі не можна ніколи, а під час війни особливо. Не воюєш безпосередньо - плати.
Я розумію трохи ваші спроби захищати таких вітальонів. Бо самі себе відчуваєте трохи винним. Це добре. Але з ваших 15 к пенсії ви можете лише донатити, і ви це робите.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10392
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 2125 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 14 гру, 2023 19:24
Faceless написав:
Та я тільки за, питання можливостей. І головне - нажаль, суто виплатами війну не виграти
Кошті знайти можна: сотні тисяч держслужбовців, барабани, асфальтування, золотиє купола і стадіони і многія-многія другія...
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 19:25
whois2010 написав:
о коли ви ставили турнікети, хтось у цивільному житті ці турнікети шукав і купляв. А тепер Холява аніка-воїн, а той, хто купляв турнікети - гмо другого сорту.
Ваша жизнь круто изменилась 24.02, как и жизнь каждого украинца. Часть людей уже нет в живых, часть ранено и не только физически, а и ментально. Никто Вас защищать не должен. Вы выживаете в воющем государстве. Взрослейте.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4351
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 658 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 19:43
Bobua написав:
То що тили роблять для встановлення строків мобілізації? Скільки людей на пікети приходить? Млн, тисяча, чи таки лічені сотні?
От і я їм кажу: - "стукайте у всі двері, трубіть у всі труби!"
А вони мені: "Так ви там пишіть рапорти і стукайте до свого командування..."
Одним словом - переводять стрілки і видумують ще 100500відмазок, лиш би свою дупу НЕ підняти з дивану.
п.с.
А ми тут вже і рапорти писали, і на гарячі лінії телефонували, і наші дружини теж штурмували гарячі лінії...
То чому масштабні тили не підключаться до цього "стукання у двері"?
Але відповідь на поверхні:
1. всім все пох
2. Бджоли будуть проти меду?(бо тоді їм, чи їхнім родичам потрібно буде замінювати нас)
А так можна собі на розслабоні лежати на дивані, строчачи на форумах про свою надзвичайну важливість у тилах і, взагалі, жити собі повноцінним цивільним життям!
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 14 гру, 2023 19:52, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5625
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 14 гру, 2023 19:50
whois2010 написав: Faceless написав:
Та я тільки за, питання можливостей. І головне - нажаль, суто виплатами війну не виграти
Кошті знайти можна: сотні тисяч держслужбовців, барабани, асфальтування, золотиє купола і стадіони і многія-многія другія...
Треба трошки вміти ще в цифри. А не просто лупити пальцями по кнопкам.
Наприклад, щоб подвоїти ГЗ долярчикам , треба **** млрд грн. А візьмемо ми ось там. То як, буде щось по ділу, чи «я в дзьобику приніс, а ви там крутіться»??
«Але безпеку мені забезпечте!! Ви ж держава!»
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10392
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 2125 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 14 гру, 2023 19:52
stm написав: whois2010 написав:
о коли ви ставили турнікети, хтось у цивільному житті ці турнікети шукав і купляв. А тепер Холява аніка-воїн, а той, хто купляв турнікети - гмо другого сорту.
Ваша жизнь круто изменилась 24.02, как и жизнь каждого украинца. Часть людей уже нет в живых, часть ранено и не только физически, а и ментально. Никто Вас защищать не должен. Вы выживаете в воющем государстве. Взрослейте.
Оце тільки від вас я ще не чув банальностей: біле - це біле, праска гаряча. Коли мені буде потрібна ваша порада, я вам повідомлю.
Моє життя круто змінилося ще у 2014 році, коли я шукав де купити бронежилети. Два виробника в країні на той час, геть не продавали нічого цивільним, бо виконували замовлення МО. А хлопці з третього полку спецназу, яких в лютому висмикнули в район Криму, в липні мені казали "у нас нема ні"уя" і я купував бронежилети на Сландо, бо ОЛХ ще не було
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 19:56
Успіх написав: Bobua написав:
То що тили роблять для встановлення строків мобілізації? Скільки людей на пікети приходить? Млн, тисяча, чи таки лічені сотні?
От і я їм кажу: - "стукайте у всі двері, трубіть у всі труби!"
А вони мені: "Так ви там пишіть рапорти і стукайте до свого командування..."
Одним словом - переводять стрілки і видумують ще 100500відмазок, лиш би свою дупу НЕ підняти з дивану.
п.с.
А ми тут вже і рапорти писали, і на гарячі лінії телефонували, і наші дружини теж штурмували гарячі лінії...
То чому масштабні тили не підключаться до цього "стукання у двері"?
Але відповідь на поверхні:
1. всім все пох
2. Бджоли будуть проти меду?(бо тоді їм, чи їхнім родичам потрібно буде замінювати нас)
А так можна собі на розслабоні лежати на дивані, строчачи на форумах про свою надзвичайну важливість у тилах і, взагалі, жити собі повноцінним цивільним життям!
Маєш жінку, маєш батьків, маєш тестів, маєш кумів, то чому їм пох. Може ти такий чоловік, син, зять, що їм всім на тебе пох.?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33506
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1562 раз.
- Подякували: 2734 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 14 гру, 2023 19:59
Hotab написав:
Треба трошки вміти ще в цифри. А не просто лупити пальцями по кнопкам.
Наприклад, щоб подвоїти ГЗ долярчикам , треба **** млрд грн. А візьмемо ми ось там. То як, буде щось по ділу, чи «я в дзьобику приніс, а ви там крутіться»??
«Але безпеку мені забезпечте!! Ви ж держава!»
Кажу ж, скоро почнуть глузувати з розумових здібностей професійних (насправді, одного) військових.
Хотаб, держава має всі необхідні инструменти. Інша річ, шо керують ними "хоть посмєйомся".
Можна перекрити краники і дістати кошти, але ж всюди свої уважаємиє люді. Тож, долярчіки, бігом задарма. А нє, не задарма. За Вітчизну.
А про безпеку все вірно: Конституція ст.2 "Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини
". Мало вас замполіти пиздили
Востаннє редагувалось whois2010
в Чет 14 гру, 2023 20:01, всього редагувалось 1 раз.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|142007
|
|
|6076
|528567
|
|
|1
|13365
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|