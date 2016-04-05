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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 58735874587558765877>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:01

  whois2010 написав:
  stm написав:
  whois2010 написав:о коли ви ставили турнікети, хтось у цивільному житті ці турнікети шукав і купляв. А тепер Холява аніка-воїн, а той, хто купляв турнікети - гмо другого сорту.

Ваша жизнь круто изменилась 24.02, как и жизнь каждого украинца. Часть людей уже нет в живых, часть ранено и не только физически, а и ментально. Никто Вас защищать не должен. Вы выживаете в воющем государстве. Взрослейте.

Оце тільки від вас я ще не чув банальностей: біле - це біле, праска гаряча. Коли мені буде потрібна ваша порада, я вам повідомлю.
Моє життя круто змінилося ще у 2014 році, коли я шукав де купити бронежилети. Два виробника в країні на той час, геть не продавали нічого цивільним, бо виконували замовлення МО. А хлопці з третього полку спецназу, яких в лютому висмикнули в район Криму, в липні мені казали "у нас нема ні"уя" і я купував бронежилети на Сландо, бо ОЛХ ще не було

Тогда для вас нет проблем при необходимости стать под ружьё - это очередная банальность с моей стороны. Кто, где, когда на олх или Сландо - это лирика. Сколько донатил - такая же бесполезная информация. В воюющей стране при необходимости whois2010 и stm станут туда куда пошлют. Всё. Одно предложение вы сказали верно: "выдадут повестку прятаться не буду" следуйте этому верному курсу, без героических как я покупал броники на Сландо. Вы - молодец.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:03

  stm написав:Тогда для вас нет проблем при необходимости стать под ружьё - это очередная банальность с моей стороны. Кто, где, когда на олх или Сландо - это лирика. Сколько донатил - такая же бесполезная информация. В воюющей стране при необходимости whois2010 и stm станут туда куда пошлют. Всё. Одно предложение вы сказали верно: "выдадут повестку прятаться не буду" следуйте этому верному курсу, без героических как я покупал броники на Сландо. Вы - молодец.

Я вас прошу, облиште свій менторський повчальний тон. Я не потребую ні ваших порад, ні співчуття, ні оцінки мене.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:06

whois2010
как же ты уже НЕреально запарил своим нытьем...
памперс смени уже
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:07

Прохожий Ви знаєте, що зробити. Функціонал форуму дозволяє. І куди піти, гадаю, теж знаєте
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:12

whois2010 ,

Я не потребую ні ваших порад, ні співчуття, ні оцінки мене.


О, а інших ви оцінюєте непогано :lol:

Я зрозумів, ви вже побачили, що просто барабанами не тільки не зробити бюджет мо як в кацапів під 100 ярдів дол, а навіть ГЗ долярчику вдвічі не підняти. Більше не буде безтолкових порад? :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:12

  whois2010 написав:
  холява написав:
И только один человек -ВЫ иронизировали по поводу увиденной мною крови .

Докази, що я глузував з вашої роботи, або пиздите. На форуми все зафіксовано. Тож чекаю цитату. Якщо не знайдете, то, сподіваюсь як людина честі, вибачетеся переді мною
  холява написав:ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ .

Цитату, де я відмовлявся захищати країну. Якщо не знайдете, чекаю вибачень.
  холява написав:В любой другой стране вы всегда будете вторым , если не пятым сортом .

Це не вам судити. Я вже писав, досить давати оцінки людям, яких ви не знаєте. Бо коли ви ставили турнікети, хтось у цивільному житті ці турнікети шукав і купляв. А тепер Холява аніка-воїн, а той, хто купляв турнікети - гмо другого сорту.


Ваш низкий уровень патриотизма , интеллекта , воспитания , общения не позволяет мне общаться с вами .
Все точно такое я слышал во время реабилитации в Сходнице от тамошних владельцев ML 420 .
Отдать бы и не воевать , патамушо жить ахота , я носки шерстяни пожертвУвав .
УВЫ , вы не один которому я больше не отвечаю .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:16

  холява написав:
  whois2010 написав:
  холява написав:
И только один человек -ВЫ иронизировали по поводу увиденной мною крови .

Докази, що я глузував з вашої роботи, або пиздите. На форуми все зафіксовано. Тож чекаю цитату. Якщо не знайдете, то, сподіваюсь як людина честі, вибачетеся переді мною
  холява написав:ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ .

Цитату, де я відмовлявся захищати країну. Якщо не знайдете, чекаю вибачень.
  холява написав:В любой другой стране вы всегда будете вторым , если не пятым сортом .

Це не вам судити. Я вже писав, досить давати оцінки людям, яких ви не знаєте. Бо коли ви ставили турнікети, хтось у цивільному житті ці турнікети шукав і купляв. А тепер Холява аніка-воїн, а той, хто купляв турнікети - гмо другого сорту.


Ваш низкий уровень патриотизма , интеллекта , воспитания , общения не позволяет мне общаться с вами .

Я так розумію, доказів вашої брехні про мене не буде. Мені буде дуже не вистачати спілкування з вами. Можливо, колись я дотягнуся до рівня (нє)зазвездивщєгося Холяви
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:19

  холява написав:
  Ой+ написав:
  hume написав:Кстати, россия полным ходом отправляет на войну каких-то непальцев, кубинцев, мигрантов с просроченными документами и прочих сказочных персонажей.. то есть вербовка вышла на новый уровень, чтоб меньше было вони про уничтоженное поголовье. К сожалению украинские вербовщики ничего кроме бусика придумать не могут.

В Колумбії економіка переживає складні часи, тому багато людей відправляються на війну в Україну як на боці ЗС РФ, так і Сил оборони. Про це повідомляє The New York Times.
Сотні колумбійців-ветеранів погодились воювати на боці України. Ця можливість надає їм зарплатню втричі більшу за ту, яку вони можуть отримати вдома, в Колумбії. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/603 ... rajinu-nyt
Колумбія – це дитяча забавка порівняно з цим. Коли біля вас вперше вибухне ракета, тоді ви побачите диявола особисто", – описує фронт в Україні один із колумбійських співрозмовників видання.
За його словами, з 60 колумбійців, які приєдналися до нього, залишилося лише близько семи. Решта були вбиті, поранені або повернулися додому після кількох тижнів на фронті. https://tsn.ua/ato/za-ukrayinu-voyuyut- ... 42637.html


Я встречал одного колумбийца .
Они в основном наблюдателями были и передавали сведения о боях куда то туда .
Ему осколок палец указательный повредил ( кожу ) .
Выл как на ампутации без наркоза .
Еще и поляк охранял .Оба редкое ГАУНО .

холяво , ви такий крутяк ,всіх лічете,хрестете і караєте тут , Долярчика бьете кірзаками.
А хто ви такий , щоб так себе поводити?
Те шо у вас руки по плечі в крові не має значення так як ми це не бачили, але ви казали раніше що ви десь близче до псіхіатра/дурки а не хірурга, псіхіатр- хірург?
п.с. а тепер Карпати, на підставі чього вас туди направили або як звільнилися , чі ким ви там були і чі були?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 14 гру, 2023 20:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:21

Як ми любимо переводити стрілки)) Лиш би не я!))

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:То що тили роблять для встановлення строків мобілізації? Скільки людей на пікети приходить? Млн, тисяча, чи таки лічені сотні?
От і я їм кажу: - "стукайте у всі двері, трубіть у всі труби!"
А вони мені: "Так ви там пишіть рапорти і стукайте до свого командування..."

Одним словом - переводять стрілки і видумують ще 100500відмазок, лиш би свою дупу НЕ підняти з дивану.

п.с.
А ми тут вже і рапорти писали, і на гарячі лінії телефонували, і наші дружини теж штурмували гарячі лінії...
То чому масштабні тили не підключаться до цього "стукання у двері"?

Але відповідь на поверхні:
1. всім все пох
2. Бджоли будуть проти меду?(бо тоді їм, чи їхнім родичам потрібно буде замінювати нас)
А так можна собі на розслабоні лежати на дивані, строчачи на форумах про свою надзвичайну важливість у тилах і, взагалі, жити собі повноцінним цивільним життям!

Маєш жінку, маєш батьків, маєш тестів, маєш кумів, то чому їм пох. Може ти такий чоловік, син, зять, що їм всім на тебе пох.?
Якраз мої всі теж в ЗСУ!(а моя дружина наярювала на гарячку довго і нудно!)
Тому залишаєшся ти, твої родичі, як і багато інших форумчан з їхніми родичами :wink:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 14 гру, 2023 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:27

Успіх
брось мухе координаты в личке
он тебе банку просроченной закрутки пришлет с "оплатой получателем"...
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