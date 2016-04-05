Успіх написав:

Bobua написав: То що тили роблять для встановлення строків мобілізації? Скільки людей на пікети приходить? Млн, тисяча, чи таки лічені сотні? То що тили роблять для встановлення строків мобілізації? Скільки людей на пікети приходить? Млн, тисяча, чи таки лічені сотні?

От і я їм кажу: - "стукайте у всі двері, трубіть у всі труби!"А вони мені: "Так ви там пишіть рапорти і стукайте до свого командування..."Одним словом - переводять стрілки і видумують ще 100500відмазок, лиш би свою дупу НЕ підняти з дивану.п.с.А ми тут вже і рапорти писали, і на гарячі лінії телефонували, і наші дружини теж штурмували гарячі лінії...То чому масштабні тили не підключаться до цього "стукання у двері"?Але відповідь на поверхні:1. всім все пох2. Бджоли будуть проти меду?(бо тоді їм, чи їхнім родичам потрібно буде замінювати нас)А так можна собі на розслабоні лежати на дивані, строчачи на форумах про свою надзвичайну важливість у тилах і, взагалі, жити собі повноцінним цивільним життям!