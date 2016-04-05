Додано: Чет 14 гру, 2023 20:28

Vadim_



Вадюля ....

Я поговорю с вами ,может быть, после вашего визита в ТЦК.

А пока вы для меня как и барабашов ,2010 ,



Хотя ...отвечу .

В первые дни войны , когда фактически не было медперсонала ,выполнялась любая работа от санитара до грузчика .

На три (по началу ) операционных стола даже не было третьей бригады .

Вот и приходилось работать .

Уволен я совсем недавно ,почти 3 месяца прошло -ПО ВОЗРАСТУ .

А реабилитацию я проходил за свои деньги .

Я не крутой , просто такую же работу выполняли все .

Каждый день было огромное количество раненых и у каждого своя история .

Если бы каждый из врачей писал бы тут свои воспоминания то места не хватило , а вы бы были недовольны таким большим количеством рассказов .

Вы же всегда чем то недовольны .